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Для чего на американских автомобилях делали по два «акульих плавника»


Для чего на американских автомобилях делали по два «акульих плавника»

Наверняка вам приходилось видеть роскошные американские автомобили второй половины XX века с причудливыми «плавниками» рядом с багажником. Когда-нибудь задумывались над тем, чем они являются на самом деле, для чего нужны, и откуда к дизайнерам и инженерам вообще пришла такая идея? Окунемся же в эпоху «плавникового стиля» и попытаемся во всем разобраться от и до.

Началось все в Чехии вот с таких машин. |Фото: pinterest.ru.

Началось все в Чехии вот с таких машин. |Фото: pinterest.ru.

 

Если бы меня спросила моя любимая школьная учительница в детстве о том, зачем американским машинам «акульи плавники», и я ответил ей просто и кратко - для красоты. Ее бы точно не удовлетворил. Наверняка, он не удовлетворит и большинство читателей. Сразу стоит срубить с плеча и подчеркнуть, что никакого подвоха в автомобильных хвостовых плавниках нет. Однако, такая разочаровывающая деталь вовсе не делает их историю менее увлекательной. Данный стиль «держался» на рынке в 50-60 годы XX века. Возник он в США и первоначально было исключительно американским явлением. В последствии плавники попали и в другие страны. Весьма иронично, что за пределами США «аэростиль» оставался в моде намного дольше, нежели в самой Америке.
Поначалу они были почти незаметны. |Фото: classiccarratings.com.

Поначалу они были почти незаметны. |Фото: classiccarratings.
com.

 

Итак, главным и наиболее узнаваемым элементом «детройского барокко», конечно же, являются именно хвостовые плавники – стилизованный стабилизатор или морской киль. За время своего существования плавники несколько раз менялись. Есть основания полагать, что источником вдохновения были чешские гоночные автомобили, выпускавшиеся под маркой Tatra еще в 1930-е годы. Так, у моделей Т77 и Т87 был один «плавник» на крыше. В отличие от американских, он имел в том числе прикладное значение – служил аэродинамическим килем, повышал устойчивость авто на высокой скорости.
Первые плавники были совсем небольшими. |Фото: bentleygoldcoast.com.

Первые плавники были совсем небольшими. |Фото: bentleygoldcoast.com.

 

История «акульих плавников» в США началась в 1950-е годы. Однако, прежде стоит вернуться на 2 десятилетия назад. Начиная с 1930-х годов дизайн американских авто постепенно шел по пути уменьшения визуального объема кузова. В итоге, в 1940-х годах появился так называемый «понтонный» стиль, главным недостатком которого было была не лучшая эстетика. Дело в том, что «понтонный» выглядел слишком массивным и приземленным. Исправить этот недочет решили при помощи тех самых «плавников».
Расцвет плавников случился в 1958 году. |Фото: bestcarmag.com.

Расцвет плавников случился в 1958 году. |Фото: bestcarmag.com.

 

Родоначальником «детройтского барокко» стал дизайнера корпорации General Motors Харли Эрла в 1948 году. Новая деталь была исключительно декоративной, несмотря на то, что визуально копировала вполне утилитарные авиационные аэродинамические кили.

Интересный факт: сам Харли утверждал, что его вдохновили самолеты времен Второй мировой войны P-38 Lightning.
Дальше они становились только больше. |Фото: fishki.net.

Дальше они становились только больше. |Фото: fishki.net.

 

Первое семейство «плавников» было в ходу с 1948 по 1954 год. Тогда они были совсем небольшими, более того, ставились только на машины Ford. Второй этап развития «плавникового стиля» пришелся на 1955-1957 годы. В это время они стали значительно больше, кроме того, они обзавелись хорошо видным контуром. Именно в это время верхняя линия плавников стала сильно подниматься над верхней линии боковины кузова авто.
На стиль сильно повлияло освоение космоса. |Фото: klevo.net.

На стиль сильно повлияло освоение космоса. |Фото: klevo.net.

 

Третьим этапом в развитии «акульих плавников» стали 1958-1959 годы. Огромное влияние на развитие элемента дизайна в это время оказали космические полеты. Тогда же в рекламных объявления начали утверждать, что хвостовые плавники улучшают устойчивость автомобиля и переносят назад центр давления. Однако, уже к 1960 году популярность «аэростиля» сошла на нет. Большинство американских автомобилистов отныне расценивали плавники, как вещь исключительно устаревшую. Совсем скоро они и вовсе канули в небытие на американском рынке.
Но уже в 1960 году такие машины всем надоели. ¦Фото: ucrazy.ru.

Но уже в 1960 году такие машины всем надоели. ¦Фото: ucrazy.ru.

 

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Для чего на американских автомобилях делали по два «акульих плавника»

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