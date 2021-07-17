Для чего на американских автомобилях делали по два «акульих плавника»

Началось все в Чехии вот с таких машин. |Фото: pinterest.ru.

com. Поначалу они были почти незаметны. |Фото: classiccarratings.com.

Первые плавники были совсем небольшими. |Фото: bentleygoldcoast.com.

Расцвет плавников случился в 1958 году. |Фото: bestcarmag.com.

Дальше они становились только больше. |Фото: fishki.net.

На стиль сильно повлияло освоение космоса. |Фото: klevo.net.

Но уже в 1960 году такие машины всем надоели. ¦Фото: ucrazy.ru .