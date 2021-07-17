Для чего на американских автомобилях делали по два «акульих плавника»

Наверняка вам приходилось видеть роскошные американские автомобили второй половины XX века с причудливыми «плавниками» рядом с багажником. Когда-нибудь задумывались над тем, чем они являются на самом деле, для чего нужны, и откуда к дизайнерам и инженерам вообще пришла такая идея? Окунемся же в эпоху «плавникового стиля» и попытаемся во всем разобраться от и до.
Началось все в Чехии вот с таких машин. |Фото: pinterest.ru.
Если бы меня спросила моя любимая школьная учительница в детстве о том, зачем американским машинам «акульи плавники», и я ответил ей просто и кратко - для красоты. Ее бы точно не удовлетворил. Наверняка, он не удовлетворит и большинство читателей. Сразу стоит срубить с плеча и подчеркнуть, что никакого подвоха в автомобильных хвостовых плавниках нет. Однако, такая разочаровывающая деталь вовсе не делает их историю менее увлекательной. Данный стиль «держался» на рынке в 50-60 годы XX века. Возник он в США и первоначально было исключительно американским явлением. В последствии плавники попали и в другие страны. Весьма иронично, что за пределами США «аэростиль» оставался в моде намного дольше, нежели в самой Америке.
Поначалу они были почти незаметны. |Фото: classiccarratings.com.
Итак, главным и наиболее узнаваемым элементом «детройского барокко», конечно же, являются именно хвостовые плавники – стилизованный стабилизатор или морской киль. За время своего существования плавники несколько раз менялись. Есть основания полагать, что источником вдохновения были чешские гоночные автомобили, выпускавшиеся под маркой Tatra еще в 1930-е годы. Так, у моделей Т77 и Т87 был один «плавник» на крыше. В отличие от американских, он имел в том числе прикладное значение – служил аэродинамическим килем, повышал устойчивость авто на высокой скорости.
Первые плавники были совсем небольшими. |Фото: bentleygoldcoast.com.
История «акульих плавников» в США началась в 1950-е годы. Однако, прежде стоит вернуться на 2 десятилетия назад. Начиная с 1930-х годов дизайн американских авто постепенно шел по пути уменьшения визуального объема кузова. В итоге, в 1940-х годах появился так называемый «понтонный» стиль, главным недостатком которого было была не лучшая эстетика. Дело в том, что «понтонный» выглядел слишком массивным и приземленным. Исправить этот недочет решили при помощи тех самых «плавников».
Расцвет плавников случился в 1958 году. |Фото: bestcarmag.com.
Родоначальником «детройтского барокко» стал дизайнера корпорации General Motors Харли Эрла в 1948 году. Новая деталь была исключительно декоративной, несмотря на то, что визуально копировала вполне утилитарные авиационные аэродинамические кили.
Интересный факт: сам Харли утверждал, что его вдохновили самолеты времен Второй мировой войны P-38 Lightning.
Дальше они становились только больше. |Фото: fishki.net.
Первое семейство «плавников» было в ходу с 1948 по 1954 год. Тогда они были совсем небольшими, более того, ставились только на машины Ford. Второй этап развития «плавникового стиля» пришелся на 1955-1957 годы. В это время они стали значительно больше, кроме того, они обзавелись хорошо видным контуром. Именно в это время верхняя линия плавников стала сильно подниматься над верхней линии боковины кузова авто.
На стиль сильно повлияло освоение космоса. |Фото: klevo.net.
Третьим этапом в развитии «акульих плавников» стали 1958-1959 годы. Огромное влияние на развитие элемента дизайна в это время оказали космические полеты. Тогда же в рекламных объявления начали утверждать, что хвостовые плавники улучшают устойчивость автомобиля и переносят назад центр давления. Однако, уже к 1960 году популярность «аэростиля» сошла на нет. Большинство американских автомобилистов отныне расценивали плавники, как вещь исключительно устаревшую. Совсем скоро они и вовсе канули в небытие на американском рынке.
Но уже в 1960 году такие машины всем надоели. ¦Фото: ucrazy.ru.
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