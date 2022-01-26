 Дешёвые кустарники, которые выглядят красивее роз

По традиции атрибутом ухоженного сада и показателем мастерства садовода принято считать обильно цветущие розовые кусты. Роза отличается высокой декоративностью листвы и соцветий, обладает узнаваемым ароматом и отлично смотрится как в групповой посадке, так и в качестве солитера.

При этом саженцы можно купить по достаточно приемлемой цене. Попробуем составить список кустарников, которые и по красоте, и стоимости составят розам достойную конкуренцию.







Калина булденеж

Чубушник

Магония

Европейское качество

Кольквиция

Дейция

Вейгела

Гортензия метельчатая

Булденеж – декоративной сорт калины, в просторечии известный как «Снежный шар». Такое прозвище кустарник получил неспроста. Во-первых, именно так название переводится с французского. Во-вторых, крупные белоснежные или слегка розоватые соцветия имеют шаровидную форму, напоминающие снежки до 15-20 см в диаметре. Листья резные, насыщенного зеленого цвета.Обильное цветение приходится на первую половину лета и длится около месяца. Ближе к осени листва приобретает оранжевый или малиновый оттенок, поэтому округлые, достигающие в высоту 2-3 метров кустарники, выглядят привлекательно в течение всего дачного сезона.Калина достаточно непритязательна в уходе, легко приживается и не требует особого ухода после посадки. Для максимально пышного цветения кустарник высаживают в хорошо освещенное место, защищенное от сильных ветров.Если земля истощена, перед высадкой саженца, важно обогатить её питательными веществами. Можно использовать полведра компоста, 1-2 стакана золы и нитрофоски. Этот же комплекс вносят в почву в качестве удобрения весной.Кустарник предпочитает влажную почву, отлично приживается недалеко от водоемов. На сухом грунте требует обильного полива.Еще один бюджетный кустарник, который в период цветения способен стать главным акцентом сада, – чубушник. За внешнее сходство и аромат его также часто называют садовым жасмином, хотя культуры не являются близкими родственниками.Из огромного многообразия видов наиболее часто в ландшафтном дизайне можно встретить чубушник венечный. Его легко узнать по крупным листьям с зубчатым краем и ароматным белоснежным цветкам диаметром 3-3.5 см. В зависимости от сорта окрас листа может быть желто-золотистый, ярко-зеленой или пестрой.Кустарник обильно цветет на хорошо освещенной территории, однако приживается и на затененном участке. Бутоны раскрываются с конца мая и радуют глаз почти до середины июля.Представитель семейства барбарисовых – магония – цветет с конца мая до второй половины июля. Соцветия – обильно усыпанные мелкими желтыми бутонами «метелки». Листья кожистые, темно-зеленые. К началу августа на месте цветков появляются матово-голубые ягоды, которые в сочетании с вечнозеленой листвой тоже смотрятся достаточно выразительно.Узнать большеВ высоту куст редко перерастает 1.5 метра. Отлично подходит для создания аккуратных живых изгородей или групповых посадок с более высокими кустарниками и деревьями.Помимо декоративных свойств магонию ценят за её вкусовые и лечебные качества. Ягоды добавляют в компоты для придания цвета, кору и сушеные цветки используют в народной медицине для лечения подагры, ревматизма, заболеваний почек и желудочно-кишечного тракта.Отличительные особенности кольквици – коричнево-красная кора, попарно расположенные листья до 8 см длиной и изящные цветки колокольчатой формы. Окрас лепестков градиентный: меняется от светло-желтого в центре до нежно-розового у краев.Наиболее декоративные и часто выращиваемые в средней полосе сорта:Pink cloud;Rosea;Dream Catcher.Куст может разрастаться в высоту до 2.5 метров. Крона шарообразная. В период обильного цветения листва практически полностью скрывается под пышными охапками распустившихся розовых «облаков».Ажурные цветки, собранные в аккуратные кисточки, нежные бело-розовые лепестки и легкий аромат выдают восточное происхождение дейции. Пришедший из Азии кустарник предпочитает защищенные от ветра, солнечные участки, рыхлую плодородную почву и не очень частный полив.Наиболее устойчива к морозам дейция розовая. Остальные сорта при холодных зимах потребуют укрытия и обильного присыпания снегом.Еще один культивированный выходец с Дальнего Востока – вейгела. При благоприятных условиях кустарник цветет дважды в год: в мае и начале августа. Оттенок лепестков может быть нежно-розовым, желтым и даже темно-красным. Цветки напоминают колокольчик диаметром до 5 см. На одном цветоносе располагаются 5-7 бутонов.Благодаря обильному цветению, быстрому росту и неприхотливости гортензия метельчатая по праву считается «хитом» дачных участков. Любовью садоводов пользуются как карликовые сорта, так и кустарники — «великаны».Соцветия отличаются цветовым многообразием и внушительными размерами до 40 см в длину и 30 см в ширину. Для большинства сортов характерна смена окраски лепестков в течение сезона. Соцветия располагаются равномерно по всему кусту и радуют своей красотой до первых заморозков.Стоимость рассмотренных выше саженцев находится в районе от 250 до 500 рублей за штуку. При этом большинство кустарников отличаются высокой морозостойкостью, не требуют специфического ухода и с завидной регулярностью и пышностью цветут на большей территории страны.