Советы по организации хранения одежды в гардеробе

Какой смысл иметь огромное количество потрясающей одежды и аксессуаров, если вы не знаете с чем её сочетать и как носить? Возможно, вам стоит пересмотреть свои траты и тратить больше средств на организацию вашего гардероба.



Для создания модного и стильного гардероба вовсе необязательно тратить на это огромное количество средств. Главное иметь хороший вкус и проявить немного фантазии.

В каждом гардеробе необходимы базовые, классические вещи, которые дополнят любой образ и послужат хорошей основой, в то время как модные сезонные коллекции вскоре устареют и потеряют свою актуальность. В нашей сегодняшней статье мы расскажем вам, как организовать пространство в вашем гардеробе, чтобы все вещи лежали на местах и вы с лёгкостью смогли их найти.



1. Используйте чехлы для одежды

2. Оптимизируйте хранение обуви

3. Храните вещи по категориям, чтобы их просто было найти

4. Сезонные вещи храните в поле вашего зрения

5. Используйте подвесные полки

6. Пустите в ход мешки из ткани

7. Займитесь процессом организации пространства в гардеробе

8. Приобретите функциональные вешалки

9. Установите выдвижные полки

10. Сделайте специальный отсек для сумок

11. Повесьте майки на душевые кольца

Чехлы для одежды позволяют значительно освободить шкаф. Обычно в чехлы кладут сезонные вещи и при помощи пылесоса убирают весь воздух, чтобы чехол в несколько раз уменьшился.Хранить обувь лучше в вертикальном положении. Это позволит значительно сэкономить пространство. Для организации обуви подойдут даже самые обычные крышки из-под коробки, но лучше сделать более устойчивые полки.Главное правило чистого шкафа – это вещи на своих местах.Организуйте свой шкаф так, чтобы у каждого вида одежды было свое личное место, можно даже полки подписать. Это позволит не только держать шкаф в порядке, но и быстрее находить нужную вещь.Сезонные вещи не нужно увозить на дачу или в гараж. Они должны быть всегда рядом, поэтому лучше их убрать в вакуумные чехлы и положить на верхнюю полку.Простые по своему виду подвесные полки смогут помочь в организации небольшого шкафа. Они выполняются из ткани, что дает возможность стирать изделие при необходимости.Мешки из ткани смогут пригодиться для грязных вещей или одежды, которая не мнется. Для них можно сделать отдельную полку или установить несколько крючков.Выделите один полноценный день на свой гардероб. Переберите все вещи, выкидывайте все, что вы не носите полгода и больше.Современные технологии уже давно ушли вперед. Это позволит выбирать для своего шкафа более функциональные организаторы. Например, такая вешалка позволит размещать сразу несколько комплектов одежды.Дополнительные выдвижные полки, пусть даже самые маленькие, позволят разложить в шкафу разнообразные мелочи и аксессуары.У каждой уважающей себя женщины обязательно есть много сумок. Обычно они валяются на дне шкафа, что создает определенные проблемы при их поиске. Лучше всего выделить под них отдельную полку, которая позволит найти нужную сумку быстро и также форма аксессуара не нарушится.Кольца для душевых занавесок могут помочь вам в организации шкафа. Для этого нужно их вставить на любую вешалку, а на сами кольца развесить, например, футболки.Примечание: все фотографии взяты с открытых ресурсов.Организация шкафа – это первый шаг к порядку. Воспользуйтесь нашими советами и ваш шкаф всегда будет в чистоте, а также вы легко найдете нужную вещь.Какие из этих лайфхаков организации вещей в вашем гардеробе используете вы? Поделитесь своим мнением ниже в комментариях!