Чаши, бусы и не только: что наши предки делали c человеческими костями

«Тщетность бытия»: череп на фотографии Кевина Беста. | Фото: liveinternet.ru.
Скелет - самая прочная часть человеческого тела. Его элементы, кости, могут сохраняться по несколько тысяч лет. Обычно к останкам относятся с почтением, но в некоторых культурах люди намного прагматичнее. Кости используют в виде талисманов, военных трофеев, как украшения и даже в качестве посуды.
1. Чаши
Габала – резная ритуальная чаша из человеческого черепа. | Фото: commons.wikimedia.org.
Капала (габала) - это ритуальные чаши, используемые в буддийских и индуистских тантрических церемониях. Они считаются священными из-за их ритуального назначения. Монахи берут «заготовки» из знаменитых тибетских кладбищ под открытым небом или вылавливают из реки Ганг. Их очищают, нарезают рисунок и украшают драгоценными металлами камнями.
Габала со сложным резным рисунком и инкрустацией. | Фото: the-legends.ru.
Простая габала из Монголии. | Фото: the-legends.ru.
В тибетских монастырях капалы используют, чтобы держать тесто, вино или кровь - подношение некоторым жестоким божествам. Также капалы нужны для медитаций.
2. Ювелирные изделия
Тибетский ритуальный фартук из человеческих костей, XIX вв. | Фото: imamuseum.org.
Начиная еще со времен неолита, люди разных культур создавали себе украшения из костей. При этом они использовали как останки животных, так и себе подобных. Чаще всего это бусы, которые находят во всех уголках Земли: в Швейцарии, Мексике, островах Полинезии. Кое-где эта практика дожила до наших дней. И сейчас буддистские монахи Тибета используют человеческие кости как материал для украшения религиозной одежды.
Ожерелье из костей рук и ног в Национальном музее антропологии, Мексика. | Фото: flickr.com.
В Америке археологи уже давно находят ожерелья, сделанные из костей человеческих пальцев и запястий. Как правило, их брали с тел поверженных врагов. Подобная практика была почетной для воинов, поскольку была наглядным символом победы. Традиция была популярна среди индейцев, живших на территории нынешних Мексики и США, равно как и среди аборигенов с другой стороны земного шара.
Вуасагале - ожерелье из человеческих зубов. Фиджи, XVIII-XIX вв. | Фото: bowersmuseum.blogspot.com.
В Полинезии можно найти уникальное вуасагале - ожерелье, которое является свидетельством многих военных побед. Согласно источникам, зубы для него (всего их 203) являются военным трофеем, взятым с убитых врагов. Ученые утверждают, что они принадлежали до сотни разных людей.
Бусины этих четок сделаны из человеческого черепа. Музей Рубина, Нью-Йорк. Фото: atlasobscura.com.
3. Музыкальные инструменты
Тибетский канглинг, сделанный из бедренной кости человека. Фото: en.wikipedia.org.
Тибетские буддисты, исполняя священные ритуалы, используют духовой музыкальный инструмент канглинг (или ганлин). Это труба, сделанная из человеческой бедренной кости. Буддисты считают, что ее звук призывает потусторонних духов.
Тибетский канглинг XIX века в Британском музее (Лондон). | Фото: flickr.com.
Канглинг, украшенный серебром. | Фото: muz4in.net.
Для изготовления инструмента тибетские мастера возьмут далеко не любую кость. Она должна соответствовать ряду требований. Для ритуальной трубы не годятся кости стариков, преступников, самоубийц. Более того, регламентируется даже цвет канглинга. Самым лучшим считается канглинг, сделанный из бедренных костей уважаемого учителя.
Музыкальный инструмент омичикауастли. Мексика, XIV-XVI вв. | Фото: europeana.eu.
В Мексике из человеческих костей также делали музыкальные инструменты. В своих церемониях ацтеки использовали омичикауастли (omichicahuaztli). Это длинные кости (бедренные или берцовые), на которых делались поперечные насечки. На них «играли», царапая по бороздкам маленькой косточкой.
4. Оружие
Костяные наконечники копий из костей человека, остров Сайпан. | Фото: guampedia.com.
Старейшина племени чаморро. | Фото: ru.wikipedia.org.
Археологи, работавшие на островах Тихого океана, нашли доказательства того, что коренные жители острова Чаморрос (Chamorros) использовали человеческие кости для изготовления острых наконечников для копий. Ученые раскопали кладбище, датируемое периодом между XI и XVI вв., где обнаружили зазубренные наконечники, сделанные из частей человеческого скелета. Местные оружейники доставали себе «заготовки» из разложившихся тел, предпочитая длинные кости, такие как большеберцовая, малоберцовая или лучевая. Зазубрины на кромке наконечника сделаны с помощью режущего металлического инструмента. К деревянной палке готовая насадка крепилась с помощью остроконечных шипов моллюсков.
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