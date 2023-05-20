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Внутри человеческого тела

Нет, это не фотографии с других планет, это захватывающее анимационное моделирование мира внутри человеческого тела. Аниматоры студии XVIVO создали короткометражные фильмы, увеличив некоторые области человеческого тела в 10 млн раз.

Это микромир, демонстрирующий невероятную сложность природы.

Внутри человеческого тела

Митохондрии часто называют «энергетическими станциями» клеток по той причине, что внутри них вырабатывается аденозинтрифосфорная кислота (АТФ), химическую энергию которой клетка может расходовать практически везде, подобно тому как человек использует в своих целях энергию топлива или электричества.

На этой картинке как раз и показан процесс выработки аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ):

На этой картинке как раз и показан процесс выработки аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ)

Кинезины — суперсемейство моторных белков клеток. Кинезины двигаются по микротрубочкам, используя энергию гидролиза аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ):

Кинезины — суперсемейство моторных белков клеток. Кинезины двигаются по микротрубочкам, используя энергию гидролиза аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ)

Погибающая клетка проходит три последовательных фазы. На этом снимке запечатлена — 2я фаза блеббинга (частичное разрушение клеточной стенки и выход содержимого цитоплазмы наружу):

Погибающая клетка проходит три последовательных фазы. На этом снимке запечатлена — 2я фаза блеббинга (частичное разрушение клеточной стенки и выход содержимого цитоплазмы наружу):

Пришелец с Марса Бактериофаги (др.-греч. «пожираю») — вирусы, избирательно поражающие бактериальные клетки. Чаще всего бактериофаги размножаются внутри бактерий. Размер частиц приблизительно от 20 до 200 нм:

Бактериофаги (др.-греч. «пожираю») — вирусы, избирательно поражающие бактериальные клетки. Чаще всего бактериофаги размножаются внутри бактерий. Размер частиц приблизительно от 20 до 200 нм

Стереоцилии — слуховые волоски во внутреннем ухе. Внутреннее ухо — один из трёх отделов органа слуха и равновесия. Является наиболее сложным отделом органов слуха, из-за своей замысловатой формы называется лабиринтом:

Стереоцилии — слуховые волоски во внутреннем ухе

Кишечные микроворсинки. Они отвечают за всасывание питательных веществ в кровь, чтобы затем транспортировать их в клетки печени и другие:

Кишечные микроворсинки

Белок трансформирующий ростовой фактор бета. Этот представитель информационных молекул участвует в иммунном ответе, раке, сердечно-сосудистых заболеваниях, сахарном диабете и др.:

Белок трансформирующий ростовой фактор бета

Аппарат Гольджи — мембранная структура эукариотической клетки:

Аппарат Гольджи — мембранная структура эукариотической клетки

Перициты (зеленые) на капилляре (красный) — небольшом кровеносном сосуде. Перициты играют ключевую роль в обслуживании кровеносных капилляров мозга. Они — также ключевой компонент нервно-сосудистой единицы:

Перициты

Гемопоэтические стволовые клетки в полости мозга — клетки, из которых затем формируются все прочие клетки крови:

Гемопоэтические стволовые клетки в полости мозга — клетки, из которых затем формируются все прочие клетки крови

HD Видео. Митохондрия. Это энергетическая станция клетки; их основная функция — окисление органических соединений и использование освобождающейся при их распаде энергии в синтезе молекул АТФ. Размеры варьируют митохондрий (от 1 до 70 мкм) и форма варьируются.



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