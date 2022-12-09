Знаменитости с ограниченными возможностями

То, что от рождения жизнь дала тебе меньше, чем остальным, еще не делает тебя бесполезным и бездарным. Открыть в себе таланты и реализовать их можно, даже имея “ограниченные возможности”.
Пример тому — эти 11 известных людей.
1. Юлия Самойлова
Талантливая и отважная девушка, исполнившая удивительной глубины песню “Flame Is Burning”, страдает от рождения серьёзным редким заболеванием — амиотрофией Верднига-Гофмана.
Болезнь развилась после неудачной детской прививки от полиомиелита. Теперь Юля прикована к инвалидному креслу.
Впервые ее счастливая звезда засветилась на проекте “Фактор А”, а в этом году она должна была представлять Россию на Евровидении.
Невзирая на политический аспект, девушка не опускает руки и готовится выступить в следующем году. Более того, она терпеть не может жалобного отношения. Юлия говорит: “У меня нет травм голосовых.
По сути, я просто не хожу. Я не жалко выгляжу. Я симпатичная и так далее”.
2. Диана Гурцкая
Песни слепой певицы Дианы Гурцкой покоряют тысячи сердец с 2002 года, когда увидела свет ее композиция “Ты знаешь, мама”.
Диана незрячая от рождения, но сама Гурцкая к инвалидам себя никогда не причисляла.
О сцене грезила с детства и уже в 17 лет выступила на фестивале “Ялта – Москва – Транзит”, где талантливую девушку заметил Игорь Николаев. С тех пор ее карьера пошла в гору, но, что особенно приятно, она не стала смыслом ее жизни.
В 2005 году Диана вышла замуж за политика и профессора кафедры муниципального права Петра Кучеренко. Супруги воспитывают маленького сына Костю.
3. Даниил Плужников
У этого мальчишки из Сочи очень непростая судьба. С рождения Даниил страдает редким недугом — спондилоэпифизарной дисплазией верхних и нижних конечностей.
Говоря русским языком, это врожденный порок развития скелета, из-за которого Данилу трудно передвигаться без костылей, а его рост всего 110 сантиметров.
Но этот физический недостаток с лихвой покрылся огромным жизнелюбием и энергией, которые были заметны уже на прослушивании. Пальцы, где почти нет косточек, еле водят по клавишам синтезатора. Но он делает все, чтобы выступать и жить.
После своей победы в команде Димы Билана мальчик продолжает писать песни, ходить в школу и лечиться. А еще Даня — волонтер фонда “Спаси жизнь”. Своими концертами он собирает средства для инвалидов и больных раком людей.
4. Виктория Модеста
Ее называют “Бионической звездой” за то, что девушка сделала своеобразную “фишку” из физического недостатка. Виктория пострадала из-за недосмотра врачей и получила родовую травму.
Эта травма приносила немало боли и проблем со здоровьем, пока в один прекрасный момент Виктория сама не уговорила врачей ампутировать ей ногу.
На вопрос, ощущает ли девушка себя инвалидом, Модеста отвечает отрицательно. Сейчас ее протез только помогает в работе над сценическим имиджем.
Виктория поет и участвует в фотосессиях в качестве альтернативной модели.
5. Ник Вуйчич
Имя Ника Вуйчича слышали многие. Кто-то наверняка даже читал его бестселлер “Жизнь без ограничений: Вдохновение для абсурдно хорошей жизни”. Удивительно, что эту мощную книгу написал человек, не имеющий рук и ног.
Причина этого недуга–генетическая патология, которая, впрочем, не помешала Нику научиться ходить, плавать, писать и печатать на компьютере.
Сам он прошел трудный путь от мыслей о суициде к благодарности Богу и жизни. Теперь его жизнеутверждающие лекции спасают людей в тяжелых обстоятельствах по всему миру.
А еще Ник нашел свою любовь. Ее зовут Канаэ Мияхаре. У пары уже есть двое сыновей, а еще двоих малышей Канаэ носит под сердцем.
6. Стиви Уандер
Имя Стиви Уандера навеки вписано на скрижали мировой музыкальной истории. Он стал слепым по ошибке врачей. Но это не помешало ему научиться петь и играть на пианино.
В 11 лет Стиви подписал свой первый контракт со звукозаписывающей студией Motown, открывшей миру имена Майкла Джексона, Дайаны Росс, группы “The Supremes”. Сейчас ему 67 лет, и в его послужном списке более 30 альбомов. Он заработал целых 25 премий “Грэмми” (и это не считая других музыкальных побед).
7. Марли Мэтлин
Вы когда-нибудь слышали о глухих актрисах? Думаю, что нет. Тогда познакомьтесь — это Марли Мэтлин. Марли получила “Золотой глобус” и премию “Оскара” за лучшую женскую роль, став первой и единственной глухой актрисой, получившей эту престижную награду.
А также одной из четырёх счастливиц, которым “Оскар” в этой номинации достался за дебютную роль.
На сегодняшний день ее фильмография насчитывает порядка 50 работ, включая съемки у самых маститых режиссеров. А ещё она счастливая жена и мать, воспитывающая четверых здоровых детей.
8. Питер Динклейдж
Питера уж точно не назовешь инвалидом. Его карликовость фактически стала счастливым билетом в жизнь и профессию актера. Режиссеры считают большой удачей пригласить его на главную роль.
Звездной ролью Динклейджа можно по праву считать амплуа Тириона Ланнистера. Кстати, маленький рост совсем не мешает успеху Питера у женщин — у него сумасшедшее обаяние.
9. Жамель Деббуз
Инвалидность пришла к французскому актеру внезапно: в 1990 году он попал в железнодорожную аварию и едва не лишился правой руки. В итоге конечность атрофировалась.
Известным и востребованным актером, что характерно, Жамель стал после аварии, сыграв в драмах “Амели” и “Ангел-А”, сказке “Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра” и многих других фильмах.
10. Андреа Бочелли
Знаменитый итальянский тенор рос обычным мальчуганом из простой итальянской деревушки. Его родители владели виноградником. Когда Андреа было 12 лет, мальчику попали мячом в голову.
Незначительная травма вызвала серьезное осложнение глаукомы, и Бочелли окончательно ослеп. Но именно тогда парень решил непременно стать певцом.
Мало кто знает, но Андреа окончил юридический факультет, который самостоятельно оплачивал тем, что пел в ресторанах и кафешантанах.
В 90-х запись Бочелли услышал сам Лучано Паваротти и поспособствовал продвижению талантливого юноши.
11. Ар Джей Митт
Ар Джей Митт — американский киноактёр с диагнозом ДЦП. Знаковой в его карьере стала роль инвалида Уолтера Уайта-младшего из сериала “Во все тяжкие”. Причина болезни — родовая травма.
Но упорству этого парня можно только позавидовать: он с детства начал заниматься ежедневной восстанавливающей терапией, благодаря которой он может полноценно работать.
По словам Ар Джея, со стороны продюсеров нет никаких поблажек. Все честно.
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