Знаменитости с ограниченными возможностями

То, что от рождения жизнь дала тебе меньше, чем остальным, еще не делает тебя бесполезным и бездарным. Открыть в себе таланты и реализовать их можно, даже имея “ограниченные возможности”.



Пример тому — эти 11 известных людей.



1. Юлия Самойлова

2. Диана Гурцкая

3. Даниил Плужников

4. Виктория Модеста

5. Ник Вуйчич

6. Стиви Уандер

7. Марли Мэтлин

8. Питер Динклейдж

9. Жамель Деббуз

10. Андреа Бочелли

11. Ар Джей Митт