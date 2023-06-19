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Чирлидерши

Этим мудреным видом слова — Чирлидинг — называют вид спорта, сочетающий элементы шоу и зрелищных видов спорта (танцы, гимнастика, акробатика). Ну а если по-простому — красочные группы поддержки команд.

Чирлидерши

Чирлидинг зародился в США в 1870-е годы и приобрёл наиболее широкое распространение к середине XX века. Примерный перевод названия: лидеры группы поддержки.

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Чирлидинг можно разделить на два основных направления:


  • соревнования команд;

  • собственно, группы поддержки спортивных команд и клубов — привлечение зрителей (болельщиков) на стадионы, создание благоприятного климата на стадионе, уменьшения агрессивного настроения болельщиков-фанатов.


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В 1998 году была основана Международная федерация чирлидинга (IFC), куда впоследствии, помимо стран-членов европейской ассоциации, вошла Япония — страна, где в 2001 году в Токио состоялся первый чемпионат мира по чирлидингу. Входит в IFC и Россия.

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В России чирлидинг существует относительно недавно. Своё начало в РФ он получил одновременно с появлением американского футбола. Первая чирлидинговая команда в России была создана в 1996 году.

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Знаменательным для российского чирлидинга стал Шестой чемпионат мира по чирлидингу (CWC), состоявшийся 26—27 ноября 2011 года в Гонконге. Тогда 1-е место в номинации Cheer Dance 16+ (Senior) заняла московская команда «Нон Стоп», став за 12 лет в этом виде спорта первой российской командой, завоевавшей звание чемпионов мира.

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Некоторые из знаменитостей, занимавшиеся в прошлом чирлидингом: Мадонна, Пола Абдул, Рональд Рейган, Франклин Рузвельт, Джордж Буш-младший, Мерил Стрип, Стив Мартин, Камерон Диас, Майкл Дуглас, Джейми Ли Кёртис, Сэмюэл Л. Джексон, Дженнифер Лоуренс.

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Ну а в плане поддержки спортивных клубов, на поле и в залах редко встретишь мужиков. Поэтому участников групп поддержки можно смело называть так — Чирлидерши. (Фото Eric Christian Smith):

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Пипидастрами сейчас принято называть разноцветные мохнатые помпоны, которыми во время спортивных матчей размахивают девушки из команд поддержки, также известные как чирлидерши. (Фото Mark Humphrey):

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На самом деле то, что держат в руках чирлидерши — просто обычный помпон. В английском у него имеется прозвище cheering duster, метёлка для бодрости духа, он получил именно за некоторую схожесть с предметом домашнего обихода, предназначенным для смахивания пыли. (Фото Bill Feig):

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Также отметим, что с точки зрения официальной российской ассоциации этого вида спорта, активные выступления девушек из команды поддержки следует называть «черлидинг», через букву Е. Однако, Русский орфографический словарь закрепил норму написания через «И» — чирлидинг. (Фото Rick Scuteri):

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Чирлидерши на стадионе Уэмбли в Лондоне, Англия, 2 октября 2016. (Фото Ben Hoskins):

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27 августа 2016 в Денвере. (Фото Joe Mahoney):

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Чирлидерши на стадионе во Флориде, 1 сентября 2016. (Фото Mike Ehrmann):

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Штат Миннесота, 28 августа 2016. (Фото Hannah Foslien):

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(Фото Joe Mahoney):

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