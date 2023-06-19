Чирлидерши

Этим мудреным видом слова — Чирлидинг — называют вид спорта, сочетающий элементы шоу и зрелищных видов спорта (танцы, гимнастика, акробатика). Ну а если по-простому — красочные группы поддержки команд.







Чирлидинг зародился в США в 1870-е годы и приобрёл наиболее широкое распространение к середине XX века. Примерный перевод названия: лидеры группы поддержки.







Чирлидинг можно разделить на два основных направления:





соревнования команд;



собственно, группы поддержки спортивных команд и клубов — привлечение зрителей (болельщиков) на стадионы, создание благоприятного климата на стадионе, уменьшения агрессивного настроения болельщиков-фанатов.

