Чехия – это удивительная страна с захватывающими природными достопримечательностями, уникальными архитектурными шедеврами, многие из которых таят романтические, порой драматичные истории и даже леденящие душу мистические легенды. Особенно много их связано с таинственными подземельями, которые давно уже стали самыми привлекательными объектами для незабываемого путешествия.
1. История появления подземелья под чешским городом Йиглава
Подземная Богемия: мистические катакомбы Йиглавы (Чехия).
Мир подземелий во все времена был связан с тайнами, особенно для последующих поколений, которым оставалось лишь догадываться о предназначении пещер, гротов и туннелей, находящихся под населенными пунктами или рядом с ними. Особенно интригуют рукотворные подземные объекты, среди которых особое место занимают Подземелья Йиглавы – прекрасного исторического города Чехии.
Доподлинно неизвестно, когда появились тайные подземные сооружения на землях Богемии (Центральная Европа, где в начале XIII века образовалось Чешское королевство), что еще больше подогревает интерес к подобного рода образованиям. Считается, что их вырубали местные жители, которые поселились в этих местах в XIII веке и основали город Йиглава.
Под историческим центром старинного города Йиглава находятся масштабные подземелья и разветвленная сеть коридоров (Чехия).
Примечательно: Jihlavské podzemí (Подземелье Йиглавы), которое еще называют Йиглавскими катакомбами, на самом деле катакомбами не являются, Термин «катакомбы», который зачастую применяют к подземельям и практически уже стал синонимом для современников, означает «подземное кладбище», где в древности поводили захоронения многие народы (язычники, иудеи, христиане и сарацины). Как правило, в камне вырубались глубокие туннели, ведущие к отдельным камерам, где и размещались гробницы. В случае с Подземельями Йиглавы, имеющими общую длину 25 км и охватывающими площадь 5 га (на данный момент — это весь центр города), этот термин не применим, поскольку до сей день не найдено соответствующих определению структур и останков людей, которые бы подтверждали, что в этом подземелье когда-либо проводились захоронения.
2. Предназначение Подземелья Йиглавы
Замысловатая сеть подземных галерей, камер и переходов протянулась на 25 км и занимает 50 тыс. кв. метров (Jihlavské podzemí, Чехия). | Фото: regiontourist.cz.
Мало того, что до сих пор неизвестна история появления Подземелья Йиглавы, так ученые все еще спорят об их предназначении. Многие годы считалось, что сеть туннелей и камер вырубили немецкие поселенцы для добычи серебра, поскольку эти земли славились богатыми месторождениями серебряной руды. Но исследования геологов доказали, что рукотворные проходы не соответствовали рудным жилам, а это значит, что многокилометровые туннели прокладывали совсем с другой целью. Эту гипотезу подтверждают и основные находки. Так, например, расположение коридоров и переходов, наличие определенных размеров камер, шахт для вентиляции и канализационных систем, уходящих на достаточную глубину, говорят о том, что подземелье предназначалось для хранения продуктов и проживания людей.
Изначально, горожан устраивал всего один уровень подземелья, уходящий на глубину 2-4 метра и выступающий в роли подвалов (Jihlavské podzemí, Чехия). | Фото: regiontourist.cz.
Об этом свидетельствует достаточно сложная структура подземелья с многочисленными уровнями, что является очевидным доказательством их происхождения как отдельных подвалов. Они изначально были построены как складские помещения купцами средневекового города, ведь в тот период истории Йиглава находился на перекрестке главных торговых путей. Быстрое развитие торговли стало причиной увеличения товарооборота, который достиг такого уровня, что возникла необходимость не только увеличивать количество самих подвальных помещений, но и создавать соединительные коридоры. Что в свою очередь еще и облегчало перевалку, не требующую энегозатратного подъема на землю и обратно.
Существует вероятность того, что подземелья использовали не только для хранения товара или продуктов, местные жители спасались в них от угроз (Jihlavské podzemí, Чехия).
В пользу же того, что здесь могли долгое время прятаться местные жители во время захватнических войн, говорят и доказанные факты наличия такого рода укрытий, которыми изобиловали средневековые поселения на всей территории Европы и других стран мира. Тем более, что запасы провианта, наличие водоводов и канализационных систем, а также оборудованных мастерских позволяли людям достаточное долгое время находиться в безопасном убежище без надобности подниматься на поверхность.
3. Тайны строительства Подземелья Йиглавы
Твердокристаллические породы камня усложняли работу, но позволили сохранить вырубленные пространства в целости и сохранности до наших дней (Jihlavské podzemí, Чехия). | Фото: smapse.livejournal.com.
Главная тайна появления рукотворных подземелий кроится в породе, в которой они появились. По сведения авторов Novate.ru, под землей Йиглавы находится мощный пласт гранита и гнейса, которые относятся к твердокристаллическим породам, что требовало не только высоко мастерства камнетесов, наличие инструментов, способных прорубить такого рода материал было обязательным условием сложнейших работ. Но даже прочные зубила, кирки и молотки не были залогом быстрого продвижения рабочих. Эксперименты показали, что, имея довольно мощный, но примитивный набор инструментов паре шахтеров (один вырубал породу, а другой вывозил камень) удавалось пройти всего 2,5 см в день. Хотя, с другой стороны, жесткий камень не требовал установки дополнительных опор ведь, в отличие от мягкого туфа или известняка, освобожденные от камня полости удерживались за счет мощной структуры породы или кирпичной облицовкой в особо широких и объемных помещениях.
Процветание торговли подтолкнуло на создание еще двух ярусов подземных хранилищ, соединенных между собой системой коридоров, переходов и крутых лестниц (Jihlavské podzemí, Чехия).
Исследователям удалось определить, что строительство велось тремя этапами. В XIII-XVI веках был вырыт первый уровень подвалов на глубине от 2 м до 4 м, которых оказалось недостаточно уже к XVI веку. В этот период времени был добавлен второй ярус складских помещений, расположенный на уровне 4-6 м. А вот третий этаж вырубили уже в XVIII веке (глубина варьируется от 8 до 12 м), после чего несколько секций соединили короткими коридорами, которые со временем вошли в разветвленную сеть галерей и переходов.
Самые опасные участки подземных структур укреплялись с помощью кирпичной облицовки стен и сводов (Jihlavské podzemí, Чехия). | Фото: commons.wikimedia.org.
Система шахт из воздуховодов обеспечивала свежим воздухом даже нижние уровни подземелья, расположенные на глубине 8-12 метров (Jihlavské podzemí, Чехия). | Фото: romaelazioperte.blogspot.com.
Стоит отметить, что проектировали структуру подземелья довольно грамотные зодчие, знающие толк в инженерном деле. Об этом свидетельствуют некоторые проходы, превращенные в штольни (за счет добавления дренажного канала посередине, вода текла просто под действием силы тяжести и скапливалась в отстойниках); вентиляционные колодцы, ведущие из самого нижнего уровня подземелья на поверхность; канализационная система в виде разветвленной сети небольших туннелей шириной всего 70 см и высотой от 1 м до 1,7 м. Кстати сказать, некоторые участки средневековой канализационной сети, позже были усилены, подключены к новой системе и используются по сегодняшний день.
4. Причины забвения
Начиная с XIX века ходы подземелья использовали для прокладки канализации, а затем и необходимых коммуникаций, которые действуют даже сейчас (Jihlavské podzemí, Чехия).
С разрастанием городов и развитием инфраструктуры в начале XIX века многие подземные склады Йиглавы опустели, хранить товар стало сподручней в больших амбарах или строить их при магазинах. При этом люди поняли всю прелесть удобств, которые обеспечивает канализация, что и повлекло за собой использование большинство коридоров в качестве сточных каналов и коллекторов. Плюс ко всему началось активное строительство водопроводов, массовая газификация, застройка более масштабными домами, что требовало рытье канав и котлованов. Рукотворные пещеры были повреждены, засыпаны или частично затоплены из-за перекрытия старой дренажной системы. Со временем о подземной части старинного города и вовсе забыли, что и стало причиной утери сведений, раскрывающих и тайну строительства подземных структур, и их стратегическое предназначение.
Подземные коллекторы используют и современные службы (Jihlavské podzemí, Чехия). | Фото: romaelazioperte.blogspot.com.
О некоторых участках подземных коммуникаций помнили лишь в связи канализационными системами, хотя старожилы знали о небольшом сохранившемся участке каменных убежищ, которые активно использовались в годы Второй мировой войны в качестве бомбоубежищ. Немцы использовали эти подземелья как надежно защищенные штабы, бомбоубежища, экспериментальные лаборатории и склады для боеприпасов. После освобождения Чехии от нацистских захватчиков о подземных структурах быстро забыли, ведь пришло время отстраивать разрушенные населенные пункты и восстанавливать всю инфраструктуру страны.
5. Подземелья Йиглавы – главная туристическая достопримечательность города
Начиная с 1990-х гг. подземелья открыты для посещений, при этом некоторые участки являются выставочными пространствами для экспозиций Исторического музея города (Jihlavské podzemí, Чехия). | Фото: masterok.livejournal.com.
Но в 1957 году около одного километра коридоров впервые стали доступны для публики. В 1960-х годах большинство галерей очистили от мусора, обвалов, откачали воду, восстановили средневековую дренажную систему, укрепили бетоном своды и открыли в качестве исторического памятника. Хотя, преследуя непонятные цели, власти в 1969 году закрыли туристические туннели (предполагают из-за «холодной войны»).
Во время Второй мировой войны в Подземелье Йиглавы располагался нацистский штаб и бомбоубежище (Чехия). | Фото: intisari.grid.id.
Они были вновь открыты в 1991 году после проведения тщательных реставрационных и укрепительных работ, сохранивших первоначальную структуру разветвленной сети коридоров и множества каменных помещений. На сегодняшний день для любителей острых ощущений и проведения собственных исследований открыты 10 км подземного пути, разработаны два главных туристических маршрута, удовлетворяющие любопытство посетителей, которым не дают покоя тайны и легенды, связанные с подземной жизнью чешской Йиглавы.
6. Мистика, привидения, секретные эксперименты
Исследователи и рабочие в Подземелье Йиглавы то и дело обнаруживают странные следы (Чехия). | Фото: abicko.cz.
Учитывая темную историю происхождения туннелей, занимающих значительную часть города, неудивительно, что их существование спровоцировало появлению множества самых невероятных легенд и гипотез, переросших в поверья. Если бы не эти рассказы, активно подогреваемые местными жителями, то Подземелья Йиглавы вряд ли вызвали бы туристический бум, сделавших их главной достопримечательностью региона.
Фотограф Станислав Мотл провел не одну ночь в подземелье, чтобы на пленку запечатлеть странные тени, которые лишний раз доказывают, что легенды о призраках не беспочвенны (Jihlavské podzemí, Чехия).
Первой причиной, почему Jihlavské podzemí стали точкой притяжения являются рассказы о привидениях, населяющих подземные коридоры. Согласно одной из них, неуспокоенные души в виде призраков, чаще появились после масштабных обвалов, являющихся причиной погребения рабочих, занимающихся рубкой камер в самых недоступных коридорах и камерах. Многие из них бродят по галереям и по сей день. Некоторые же легенды повествуют о заселении гротов вампирами, чем пугают особо впечатлительных посетителей, хотя являются просто фантазиями.
Некоторые участки туннелей и одна из лестниц постоянно светятся в темноте, другие, только если на них некоторое время попадают лучи света (Jihlavské podzemí, Чехия). | Фото: magic-world.info.
Одним из самых необъяснимых явлений, которыми знаменито чешское подземелье, является звук органа, доносящиеся с глубины 10 метров. Поскольку ни церкви, ни тайных ходов, ведущих в здания, откуда могли доноситься похожие звуки до сих пор не обнаружено, так и остается загадкой, кто тот виртуоз, которому удается пугать не одно столетие людей звучанием музыки, пусть даже и прекрасной.
Интересный факт: В начале 1990-х была отправлена экспедиция, которая должна была развеять все нелепые слухи, но ученые лишь подтвердили наличие тех самых звуков, а вот их источник пока обнаружить не удалось. Поговаривают, что группа энтузиастов в полном составе было отправлена на обследование, чтобы исключить массовые слуховые галлюцинации, но это никак не приблизило к разгадке и не решило проблему.
Наиболее впечатляющей достопримечательностью Подземелья Йиглавы является коридор, светящийся зеленым светом (Чехия). | Фото: shop.thebusinessyear.com.
Этот факт еще больше утвердил в мысли о потустороннем происхождении звучания органа. Народные же поверья и этому феномену дают свое объяснение, рассказывая о том, как 500 лет назад в городе жил юноша, гениальный музыкант с невероятным даром, но инквизиция решила, что это не божий промысел, а происки дьявола. Суд вынес решение заживо замуровать молодого человека в одну из стен подземелья. С тех пор, его безвинно замученная душа не выносит тишины – в день смерти непременно звучит божественная музыка.
Иногда в Jihlavské podzemí слышны и звуки органа, объяснения которым до сих пор не найдено (Чехия).
Изюминкой же подземелья, безусловно, является светящийся коридор и мерцающая лестница, которые были обнаружены в 1978 году спелеологами. Исследования показали, что стены покрыты молочного цвета налетом, который после воздействия света некоторое время светится зеленым. Но если причину свечения разгадали (использовался фосфоресцентный материал – особый тип фотолюминесценции), то настоящей загадкой все так и остается, с какой такой целью стены были покрыты силикатом цинка. Предполагают, что специальный раствор был нанесен во времена гитлеровской оккупации. Считается, что таким образом немцы освещали подземелья и использовали в качестве опознавательных знаков, чтобы не рассекречивать место нахождение во время бомбардировок.
