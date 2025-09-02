1. История появления подземелья под чешским городом Йиглава

Подземная Богемия: мистические катакомбы Йиглавы (Чехия).

Под историческим центром старинного города Йиглава находятся масштабные подземелья и разветвленная сеть коридоров (Чехия).

2. Предназначение Подземелья Йиглавы

Замысловатая сеть подземных галерей, камер и переходов протянулась на 25 км и занимает 50 тыс. кв. метров (Jihlavské podzemí, Чехия). | Фото: regiontourist.cz.

Изначально, горожан устраивал всего один уровень подземелья, уходящий на глубину 2-4 метра и выступающий в роли подвалов (Jihlavské podzemí, Чехия). | Фото: regiontourist.cz.

Существует вероятность того, что подземелья использовали не только для хранения товара или продуктов, местные жители спасались в них от угроз (Jihlavské podzemí, Чехия).

3. Тайны строительства Подземелья Йиглавы

Твердокристаллические породы камня усложняли работу, но позволили сохранить вырубленные пространства в целости и сохранности до наших дней (Jihlavské podzemí, Чехия). | Фото: smapse.livejournal.com.

Процветание торговли подтолкнуло на создание еще двух ярусов подземных хранилищ, соединенных между собой системой коридоров, переходов и крутых лестниц (Jihlavské podzemí, Чехия).

Самые опасные участки подземных структур укреплялись с помощью кирпичной облицовки стен и сводов (Jihlavské podzemí, Чехия). | Фото: commons.wikimedia.org.

Система шахт из воздуховодов обеспечивала свежим воздухом даже нижние уровни подземелья, расположенные на глубине 8-12 метров (Jihlavské podzemí, Чехия). | Фото: romaelazioperte.blogspot.com.

4. Причины забвения

Начиная с XIX века ходы подземелья использовали для прокладки канализации, а затем и необходимых коммуникаций, которые действуют даже сейчас (Jihlavské podzemí, Чехия).

Подземные коллекторы используют и современные службы (Jihlavské podzemí, Чехия). | Фото: romaelazioperte.blogspot.com.

5. Подземелья Йиглавы – главная туристическая достопримечательность города

Начиная с 1990-х гг. подземелья открыты для посещений, при этом некоторые участки являются выставочными пространствами для экспозиций Исторического музея города (Jihlavské podzemí, Чехия). | Фото: masterok.livejournal.com.

Во время Второй мировой войны в Подземелье Йиглавы располагался нацистский штаб и бомбоубежище (Чехия). | Фото: intisari.grid.id.

6. Мистика, привидения, секретные эксперименты

Исследователи и рабочие в Подземелье Йиглавы то и дело обнаруживают странные следы (Чехия). | Фото: abicko.cz.

Фотограф Станислав Мотл провел не одну ночь в подземелье, чтобы на пленку запечатлеть странные тени, которые лишний раз доказывают, что легенды о призраках не беспочвенны (Jihlavské podzemí, Чехия).

Некоторые участки туннелей и одна из лестниц постоянно светятся в темноте, другие, только если на них некоторое время попадают лучи света (Jihlavské podzemí, Чехия). | Фото: magic-world.info.

Наиболее впечатляющей достопримечательностью Подземелья Йиглавы является коридор, светящийся зеленым светом (Чехия). | Фото: shop.thebusinessyear.com.

Иногда в Jihlavské podzemí слышны и звуки органа, объяснения которым до сих пор не найдено (Чехия).