Почему алюминий добывают из глины и как его получают на современных производствах

Такой распространённый металл - и такая удивительная технология добычи. /Фото: naked-science.ru

Об алюминии знали ещё в античности. /Фото: stankotec.ru

Ганс Христиан Эрстед - первый человек, который добыл металлический алюминий. /Фото: ruspekh.ru

Получение алюминия с помощью электролиза подарило возможность добывать его в промышленных масштабах. /Фото: mentoday.ru

Цех завода в Хакасии, где производят алюминий. /Фото: mentoday.ru