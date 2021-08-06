10 классных диких кошек, о которых мало кто знает

Когда мы говорим о диких кошках, на ум сразу приходят львы и тигры — самые большие их представители. Однако в мире существует большое количество гораздо более мелких, но не менее интересных видов кошачьих, о которых многие даже не слышали.









Кот-рыболов

Африканская золотая кошка

Мраморная кошка

Сервал

Кошка Темминка

Барханная кошка

Длиннохвостая кошка

Суматранская кошка

Ягуарунди

Калимантанская кошка