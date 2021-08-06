10 классных диких кошек, о которых мало кто знает

Когда мы говорим о диких кошках, на ум сразу приходят львы и тигры — самые большие их представители. Однако в мире существует большое количество гораздо более мелких, но не менее интересных видов кошачьих, о которых многие даже не слышали.
Кот-рыболов
Потрясающе красивая дикая кошка, которая обитает в юго-восточной Азии. Её отличительными особенностями, как нетрудно догадаться из названия, является то, что кошка прекрасно плавает и отлично охотится на рыбу. Коты-рыболовы имеют достаточно крупное телосложение и обладают большой силой. В холке они могут достигать высоты около 40 см, в длину — более 119 см. Весят самцы примерно 11—15 кг, а самки 6—7 кг. В среде своих сородичей, других кошачьих, коты-рыболовы имеют репутацию драчунов и забияк, могут быть весьма агрессивны. Имеется документально подтверждённый случай, когда крупный самец кота-рыболова выбрался из своей клетки в зоопарке, вошёл в клетку к леопарду и убил его. Впрочем, этот факт не мешает некоторым людям предпринимать попытки одомашнить этих кошек.
Африканская золотая кошка
Обитает в тропических и дождевых лесах Экваториальной Африки. Хотя, учёными отмечается, что эта кошка способна очень хорошо приспосабливаться к изменениям ландшафта. Нередко их популяции можно встретить и в сухих лесах, и в приречных зарослях, и даже на вырубках. По размером эти кошки примерно вдвое больше обычных домашних кошек. Имеют длину тела до 1,2 м, высоту в холке до 50 см и вес до 14 кг у наиболее крупных самцов. Поскольку африканские золотые кошки скрытны и довольно редки в природе, существует мало данных о их жизни в естественной среде обитания. Известно, что они веду в основном одиночный образ жизни, днём отдыхают, а по ночам охотятся на грызунов, птиц, мелких антилоп и небольших обезьян.
Мраморная кошка
Главным отличием этого вида является их окрас: они очень похожи на дымчатых леопардов, но существенно меньше размерами. Мраморная кошка лишь ненамного крупнее обычных домашних кошек. Обитаю они в континентальной Юго-Восточной Азии, в восточных Гималаях, на Суматре и Борнео. Их привычная среда обитания — это тропические леса, о обычная еда — грызуны, жабы, птицы и некоторые насекомые. Из-за того, что мраморная кошка относится к уязвимым видам, охота на неё запрещена во всех странах, где она встречается.
Сервал
Сервалы или кустарниковые кошки — настоящие рекордсмены. Они обладают самыми длинными лапами и самыми большими ушами относительно размеров тела среди всех кошачьих. На деле выглядит это на самом деле очень интересно. Кроме всего прочего, сервалы достаточно крупные кошки: в длину они могут достигать 135 см, а в высоту — 65 см. Весят примерно 12—18 кг. Обитают сервалы практически на всей территории Африки, кроме Сахары и лесов экваториального пояса. Существует несколько подвидов этих кошек в зависимости от среды обитания — лесные и степные. С одно стороны сервалы являются ценным объектом промысла в Африке из-за своей шкуры и мяса. С другой, сервалы довольно легко приручаются и вполне могут содержаться в неволе как домашние животные.
Кошка Темминка
Ещё один вид диких кошек родом из тропических лесов Юго-Восточной Азии. Вид назван в честь голландского зоолога Конрада Темминка. Кошки Темника очень скрытные и пугливые животные. Они ведут преимущественно ночной образ жизни, хорошо лазают по деревьям, но передвигаться предпочитают по земле. Размером они более чем в два раза больше обычной домашней кошки и обладают густой шерстью. Могут быть золотистого или бурого цвета, но встречаются особи и серого, и чёрного окраса.
Барханная кошка
Среди всех диких кошек барханная — самая мелкая. Её полная длина тела от 66 до 90 см, причём 40% этой длины приходится на хвост. Масса взрослых самцов редко превышает 3,5 кг, ну а самки ещё мельче. Ареал обитания барханных кошек представляет собой некую «полосу», которая начинается в Сахаре и через Аравийский полуостров доходит до Центральной Азии и Пакистана. Оправдывая своё название, барханные кошки обитают исключительно в жарких, засушливых районах. Это могут быть как пустыни, практически полностью лишённые растительности, так и каменистые долины, поросшие кустарником. Образ жизни у барханных кошек строго ночной. От дневной жары они спасаются в убежищах — в старых норах лисиц, корсаков, дикобразов, а также в расширенных норках сусликов и песчанок. Хотя иногда могут и самы вырыть неглубокую норку. Барханные кошки плотоядны, они питаются любой дичью, которую смогут найти. В основном это песчанки, тушканчики и др. мелкие грызуны, ящерицы, пауки и насекомые.
Длиннохвостая кошка
Длиннохвостая кошка или маргай, как её ещё называют, обитает во влажных густых лесах Южной и Центральной Америки. Представители этого вида не самые крупные, длина тела составляет около 60—80 см не считая хвоста, вес не превышает 8 кг. Как и многие другие кошачьи, длиннохвостая кошка ведёт одиночный ночной образ жизни. Они отлично лазают по деревьям и практически всю свою жизнь проводят на их ветвях. Эти кошки имеют статус близких к уязвимому положению и поэтому любая охота на них запрещена.
Суматранская кошка
Дикая кошка, обитающая в основном в Индонезии, на основах Суматра и Борнео. Представителей этого вида отличает широкая плоская голова с маленькими, низко посаженными по бокам ушами. Суматранские кошки могут достигать длины 81 см и весят до 3 кг. Питаются они в основном рыбой, лягушками и другими водными животными. Впрочем, иногда могут устраивать набеги на домашнюю птицу. Но самое интересное, что в случае отсутствия животной пищи, суматранские кошки могут разрывать землю в поисках съедобных корешков и питаться даже фруктами.
Ягуарунди
Ягуарунди обладают весьма необычным для кошачьих вытянутым гибким телом на коротких сильных ногах. По внешнему виду они куньих или виверровых, чем на кошачьих. Высота в холке у ягуарунди небольшая — всего 25—35 см, а вот длина может достигать 77 см, плюс к этому ещё хвост от 33 до 60 см. Весят эти кошки до 9 кг. Какой-то одной среды обитания у ягуарунди нет. Они встречаются и в саванных, и в колючих зарослях, и даже во влажных тропических лесах, в общем населяют практически всю Южную и Центральную Америку. Ягуарунди скрытые животные, но в отличие от большинства кошачьих, образ жизни у них преимущественно дневной. Передвигаться предпочитают по земле, хотя умеют лазать по деревьям и плавать. Питаются разнообразными мелкими млекопитающими, рептилиями, птицами, лягушками и рыбой.
Калимантанская кошка
Обитает этот вид на острове Калимантан, относящемся к Индонезии и Малайзии. Длина тела у них около 58 см, масса 2,5—4,5 кг. Калимантанская кошка — крайне редкий и очень малоизученный вид. Лишь в 2002 году удалось впервые сфотографировать эту кошку в природе. А найти живую особь для того, чтобы её хать как-то изучить, получилось лишь дважды в истории — в 1992 и 2011 годах.
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