Фотограф устроил садовым мышам жизнь-сказку и делает забавные фотосессии

Саймон выделил для мышек поленницу.

Первым грызуном, поселившимся в доме из поленьев стал Джордж.

Саймон радуется, что мышки с удовольствием позируют на камеру.

Фотограф соорудил для мышек дом.

Саймон собирает для своих гостей сада орехи и ягоды в лесу.

Мышки не возражают против таких вкусных декораций.

Иногда Саймон устраивает для мышек настоящее пиршество.

Мышки охотно позируют на камеру.

Мышка в саду Саймона.

Саймон устраивал мышкам регулярные фотосессии.

Мышкам понравилось жить в саду у Саймона.

Саймону нравится снимать дикую природу, и мышки стали его любимыми героями съемки.

Сейчас в поленнице живет больше пяти мышек.

Саймон рассказывает, что среди новых мышек есть одна определенно беременная.

Фотограф ожидает появление мышат к Рождеству.

Тем временем Саймон хочет помочь мышкам безболезненно перезимовать.

У мышек в саду Саймона жизнь - настоящая сказка.

Саймон рад таким соседям.

Фотографии Саймона Делла (Simon Dell).