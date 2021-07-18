Фотограф устроил садовым мышам жизнь-сказку и делает забавные фотосессии

Когда у кого-то дома или в саду заводятся мыши, чаще всего люди стараются от них как можно скорее избавиться. Фотограф Саймон Делл, столкнувшись с подобной ситуацией, наоборот, решил не только сохранить жизнь грызунам, но еще и построил для них деревню и буквально обложил со всех сторон едой. За это маленькие мышки ему позировали на камеру.
Саймон выделил для мышек поленницу.
Как рассказывает Саймон (Simon Dell), впервые он увидел новых жителей своего сада после того, как подстриг свою лужайку. Он стоял на траве, фотографировал птиц, и вдруг краем глаза увидел движение на земле. Оказалось, что это была мышка, застывшая на задних лапках, как сурикат. «Я тут же понял, что это будут бомбовые снимки, так что я мигом побежал домой, схватил несколько орешков арахиса, вернулся и положил рядом с норкой. Буквально через несколько минут мышка снова появилась в траве».
Первым грызуном, поселившимся в доме из поленьев стал Джордж.
В тот момент, как признается Саймон, он решил, что не то что не будет убивать мышек, а, наоборот, постарается защитить их жилище и обеспечить их едой. На самом деле, у фотографа к тому моменту уже был довольно большой опыт в запечатлении диких животных, в том числе и мышей — несколько лет до этого в его саду жила лесная мышь, которая выходила из норки только после наступления темноты.
Саймон радуется, что мышки с удовольствием позируют на камеру.
«У нас в саду много разных диких животных: скворцы, воробьи, дрозды, малиновки, и еще много других птиц. Иногда даже прилетает серая цапля, которая выловила почти всех золотых рыбок из моего пруда. По ночам приходит лиса и ежики, ну и белки еще сюда наведываются».
Фотограф соорудил для мышек дом.
«Снала была только одна мышка — у нее был порез на ушке. Мы назвали этого грызуна Джорджем. Я соорудил для него домик из бревен и соломы, обложил всё мхом, так что у него получилось отличное укрытие. Я иногда видел, как коты проходили совсем рядом с его домиком и не догадывались о его присутствии».
Саймон собирает для своих гостей сада орехи и ягоды в лесу.
Позже Саймон укрепил забор проволокой, чтобы соседские коты не забирались на его участок. У самого фотографа дома живет собака — Джек-рассел-терьер, но собака совершенно не обращает внимания на грызунов, так что не представляет для них опасности.
Мышки не возражают против таких вкусных декораций.
Буквально через пару дней после того, как новый забор был закончен, Саймон заметил, что в домике теперь живет не одна, а две мышки. С этого момента, когда мышки оказались в безопасности, да и сами они стали чувствовать себя увереннее в присутствии Саймона, фотограф стал приносить им еще больше еды и каждый раз устанавливать вкусные и зрелищные декорации для своих снимков.
Иногда Саймон устраивает для мышек настоящее пиршество.
Мало-помалу Саймон увеличивал кучу бревен, служившую мышкам домом, чтобы у грызунов было больше места и чтобы она могла выдержать снег зимой. Со временем мышек стало еще больше — минимум пять — и одной из них была явно беременная мышка, ее Саймон назвал Милдред. «Надеюсь, к Рождеству у нас будут маленькие мышата», — делится своими ожиданиями фотограф.
Мышки охотно позируют на камеру.
«У меня достаточно места и я не против жить рядом с такими милыми и очень фотогеничными созданиями. Конечно, они дикие, поэтому все равно боятся меня, особенно если я быстро двигаюсь. Но если я сяду где-то в сторонке с большим объективом, они спокойно выползают из своего домика, чтобы найти орешки или семечки».
Мышка в саду Саймона.
Саймон рассказывает, что собирает для мышек ягоды и орешки в лесу, иногда подсыпает им смесь зерен, которыми кормит птичек в кормушках, а пару раз угостил их даже сушеными мучными червячками. «Я стараюсь кормить их только натуральной полезной едой».
Саймон устраивал мышкам регулярные фотосессии.
«Мышки все еще живут у меня в саду. Сейчас уже зима, и дни стали короче, так что они реже появляются снаружи, а в темноте их не видно. Но я вижу, что они угощаются едой, которую я им оставляю, и на утро от нее почти не остается и следа. Еще я им оставил жменю перьев из старой подушки, чтобы они использовали их для своих постелек, а то зимние ночи в Британии долгие и холодные».
Мышкам понравилось жить в саду у Саймона.
Саймону нравится снимать дикую природу, и мышки стали его любимыми героями съемки.
Сейчас в поленнице живет больше пяти мышек.
Саймон рассказывает, что среди новых мышек есть одна определенно беременная.
Фотограф ожидает появление мышат к Рождеству.
Тем временем Саймон хочет помочь мышкам безболезненно перезимовать.
У мышек в саду Саймона жизнь - настоящая сказка.
Саймон рад таким соседям.
Фотографии Саймона Делла (Simon Dell).
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