Ужасные вещи, которые могут произойти с нами при колонизации Марса

В последнее время разговоры о колонизации Марса все чаще поднимаются в прессе, об этом пишут как научные труды, так и приключенческие романы. Мы решили разобраться, имеют ли подобные разговоры право быть и во что выльется человечеству космическая миграция.







Добраться до Марса будет весьма недешево. Нынешняя концепция миссии «Марс», предложенная НАСА, предусматривает затраты около $ 50 млрд в течение десяти лет. Это примерно в два раза больше, чем стоимость всех лунных программ США 1962-1972 годов.

Космический полет — штука довольно рискованная. Даже если все пройдет отлично при запуске и посадке, системы жизнеобеспечения корабля могут разладиться в любое время, за те 9 месяцев, что будет длиться полет . И это уже не говоря об интенсивном излучении на самой планете и пониженной силе тяжести.Даже если мы соберем достаточное количество денег и выживем в суровых условиях глубокого космического путешествия, добраться до поверхности Марса все еще будет сверхсложной задачей . Собственно, сейчас просто не существует технологии, которые могли бы осуществить благополучную посадку на Марс. На данный момент зонд Curiosity остается крупнейшим посланным туда объектом.Давайте представим, что мы , все же, добрались до Марса. Средняя температура здесь составляет -27 градусов по Цельсию, доходя до -90 у полюсов планеты. Не самая легкая зима, согласитесь.Атмосфера Марса очень тонка и содержит только 0,15% кислорода, тогда как на Земле — все 21%. Дышать будем экономно . Более того, большая часть атмосферы, около 96%, представляет собой диоксид углерода.Еще один подарок от местной атмосферы: она не будет защищать нас от вредного излучения. Ультрафиолетовый свет солнца и космическая радиация могут серьезно навредить любым представителей земной флоры и фауны.Сельское хозяйство станет одной из основных проблем на Марсе, если выяснится, что местный грунт не плодороден. Нам нужен правильный баланс бактерий и химических веществ для выращивания растений на Земле, и насколько мы знаем марсианский грунт , ничего похожего на красной планете нет.Вода является ключевым фактором для зарождения и поддержания жизни. Часть Марса была когда-то покрыта огромным океаном, который сейчас остался только льдом на полюсах Марса.Кроме того, на Марсе постоянно случаются пылевые бури, которые длятся несколько дней. Скорость , с которой они несут крошечные частицы пыли составляет целых 70 км/ч. Иногда бури настолько мощны, что покрывают всю планету на несколько недель.В дополнение к и без того сложнейшим условиям, выжившие в полете люди будут вынуждены бороться с чувством одиночества, силу которого просто невозможно себе представить с нашей планеты.Марс находится в 12,5 световых минутах от нашей родной планеты. Это означает, что потребуется по крайней мере 25 минут, чтобы просто связаться с Землей. Другими словами, если что-то пошло не так — доброго и своевременного совета ждать не стоит.На Марсе вы весите 1/3 от своего веса. Наши мышцы развивались под действием силы тяжести Земли. Более низкая гравитация заставит организм терять мышечную массу, что будет значительным ударом и по всем внутренним органам.