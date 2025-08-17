Ужасные вещи, которые могут произойти с нами при колонизации Марса

В последнее время разговоры о колонизации Марса все чаще поднимаются в прессе, об этом пишут как научные труды, так и приключенческие романы. Мы решили разобраться, имеют ли подобные разговоры право быть и во что выльется человечеству космическая миграция.
Добраться до Марса будет весьма недешево. Нынешняя концепция миссии «Марс», предложенная НАСА, предусматривает затраты около $ 50 млрд в течение десяти лет. Это примерно в два раза больше, чем стоимость всех лунных программ США 1962-1972 годов.
Космический полет — штука довольно рискованная. Даже если все пройдет отлично при запуске и посадке, системы жизнеобеспечения корабля могут разладиться в любое время, за те 9 месяцев, что будет длиться полет. И это уже не говоря об интенсивном излучении на самой планете и пониженной силе тяжести.
Даже если мы соберем достаточное количество денег и выживем в суровых условиях глубокого космического путешествия, добраться до поверхности Марса все еще будет сверхсложной задачей. Собственно, сейчас просто не существует технологии, которые могли бы осуществить благополучную посадку на Марс. На данный момент зонд Curiosity остается крупнейшим посланным туда объектом.
Давайте представим, что мы, все же, добрались до Марса. Средняя температура здесь составляет -27 градусов по Цельсию, доходя до -90 у полюсов планеты. Не самая легкая зима, согласитесь.
Атмосфера Марса очень тонка и содержит только 0,15% кислорода, тогда как на Земле — все 21%. Дышать будем экономно. Более того, большая часть атмосферы, около 96%, представляет собой диоксид углерода.
Еще один подарок от местной атмосферы: она не будет защищать нас от вредного излучения. Ультрафиолетовый свет солнца и космическая радиация могут серьезно навредить любым представителей земной флоры и фауны.
Сельское хозяйство станет одной из основных проблем на Марсе, если выяснится, что местный грунт не плодороден. Нам нужен правильный баланс бактерий и химических веществ для выращивания растений на Земле, и насколько мы знаем марсианский грунт, ничего похожего на красной планете нет.
Вода является ключевым фактором для зарождения и поддержания жизни. Часть Марса была когда-то покрыта огромным океаном, который сейчас остался только льдом на полюсах Марса.
Кроме того, на Марсе постоянно случаются пылевые бури, которые длятся несколько дней. Скорость, с которой они несут крошечные частицы пыли составляет целых 70 км/ч. Иногда бури настолько мощны, что покрывают всю планету на несколько недель.
В дополнение к и без того сложнейшим условиям, выжившие в полете люди будут вынуждены бороться с чувством одиночества, силу которого просто невозможно себе представить с нашей планеты.
Марс находится в 12,5 световых минутах от нашей родной планеты. Это означает, что потребуется по крайней мере 25 минут, чтобы просто связаться с Землей. Другими словами, если что-то пошло не так — доброго и своевременного совета ждать не стоит.
На Марсе вы весите 1/3 от своего веса. Наши мышцы развивались под действием силы тяжести Земли. Более низкая гравитация заставит организм терять мышечную массу, что будет значительным ударом и по всем внутренним органам.
