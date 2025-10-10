Тысячелетний замок превратили в отель для ценителей аутентичности

Среди живописных холмов Умбрии расположено старинное поместье Castello Di Reschio, которое вернула к жизни семья Больца (Италия).

Граф Антонио Больца – новый владелец старинного поместья Castello Di Reschio (Antonio Bolza в центре). | Фото: cntraveller.com.

Замок был построен между IX и XI веками (Castello Di Reschio, Италия).

Молодоженов привлекает аутентичная часовня, в которой сохранился старинный дух (Castello Di Reschio, Италия).

Отреставрированные фермерские дома сдаются в аренду любителям уединенного отдыха в роскошных условиях (Castello Di Reschio, Италия).

Возле каждой резиденции созданы панорамные бассейны (Castello Di Reschio, Италия).

Аренда фермерского дома обойдется в 11,5 тыс. дол. (Castello Di Reschio, Италия).

Возле каждой резиденции обустроены террасы с зоной отдыха, откуда открывается восхитительный вид на живописные окрестности (Castello Di Reschio, Италия).

Старинный замок превратили в отель с изысканной обстановкой (Castello Di Reschio Hotel, Италия).

Единственным современным строением стал зимний сад (Castello Di Reschio Hotel, Италия).

Гармоничное сочетание старинной отделки с современными предметами мебели и аксессуарами (Castello Di Reschio Hotel, Италия).

Старинный пресс для оливкового масла настолько колоритный, что стал украшением одного из номеров гостиницы (Castello Di Reschio Hotel, Италия). | Фото: reschio.com.

В интерьере отеля постарались воссоздать старинную атмосферу (Castello Di Reschio Hotel, Италия).

Открытая кухня, ресторан и обеденный зал на террасе порадуют гостей отеля (Castello Di Reschio Hotel, Италия).

Ванные комнаты оформлены так, чтобы гости могли наслаждаться и водными процедурами , и умиротворяющей обстановкой (Castello Di Reschio Hotel, Италия).

Пруд и бассейн предназначены для гостей отеля (Castello Di Reschio Hotel, Италия).