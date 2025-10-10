Тысячелетний замок превратили в отель для ценителей аутентичности

Почти 30 лет назад аристократическое семейство Больца решилось на покупку старинного поместья с полуразрушенным замком, башнями и фермерскими домами, которому уже более тысячи лет. Уникальный комплекс, расположенный в живописном уголке Италии, вдохновил новых владельцев на удивительную реставрацию, в ходе которой они сумели сохранить оригинальные черты строений и превратить их в современные резиденции, где предпочитают отдыхать ценители аутентичности и утонченной роскоши.
Среди живописных холмов Умбрии расположено старинное поместье Castello Di Reschio, которое вернула к жизни семья Больца (Италия).
Граф Антонио Больца – новый владелец старинного поместья Castello Di Reschio (Antonio Bolza в центре). | Фото: cntraveller.com.
С тех пор, как на живописных холмах Умбрии (Италия) был возведен впечатляющий замок со множеством сопутствующих построек, прошло уже более тысячи лет. Не одно столетие поместье, расположенное на 1,5 тыс. га земли, процветало и развивалось, но начиная с середины прошлого века было заброшено. Все строения, включая замок, башни, табачную фабрику, 50 фермерских домов, часовню, конюшни и хлева, постепенно приходили в упадок. Уже к началу 1980-х годов поместье и все без исключения объекты были близки к полному разрушению. Однако большой удачей стало то, что на эти земли обратила внимание аристократическая австро-венгерская семья итальянского происхождения – Больца (Bolza). 10 лет глава семьи граф Антонио и его жена графиня Анжелика обдумывали вариант покупки поместья, пока в 1994 г. все же не решились на этот сложный шаг.
Замок был построен между IX и XI веками (Castello Di Reschio, Италия).
Молодоженов привлекает аутентичная часовня, в которой сохранился старинный дух (Castello Di Reschio, Италия).
Как бы страшно не было браться за столь сложное восстановление, новые владельцы принялись реконструировать и «обживать» один за другим имеющиеся объекты. Благо, что их сын Бенедикт был архитектором, который с исключительной тщательностью и мастерством разрабатывал проекты трансформации.
Отреставрированные фермерские дома сдаются в аренду любителям уединенного отдыха в роскошных условиях (Castello Di Reschio, Италия).
Возле каждой резиденции созданы панорамные бассейны (Castello Di Reschio, Италия).
Интересный факт: Для того, чтобы воплотить грандиозную задумку, вернуть тысячелетний замок к жизни, им пришлось не только начинать все с нуля, но и создать новый бренд мебели BB Reschio, также самостоятельно разрабатывать и изготавливать светильники, различные элементы изысканного декора с использованием дерева, металла и кожи. Со временем мастерская, расположенная в здании табачной фабрики, из творческого центра превратилась в довольно успешную и востребованную компанию Tabaccaia di Reschio, которая приносит немалый доход. В ней творят лучшие дизайнеры, реставраторы и ремесленники. Но только на производстве элитных аксессуаров компания не ограничивается, на ее территории частенько организовывают арт-выставки и театрализованные представления.
Аренда фермерского дома обойдется в 11,5 тыс. дол. (Castello Di Reschio, Италия).
Возле каждой резиденции обустроены террасы с зоной отдыха, откуда открывается восхитительный вид на живописные окрестности (Castello Di Reschio, Италия).
За эти годы Бенедикту Больца удалось реконструировать почти половину заброшенных фермерских домов, разбросанных среди живописной природы и сельхозугодий, превратив их в элитные резиденции, которые сдают в аренду. Но главной целью трансформации для увлеченного и талантливого архитектора стала реконструкция многовекового замка Castello di Reschio. В нем удалось организовать роскошный одноименный отель с 36 номерами-сьютами, рестораном, бассейном, несколькими внутренними двориками и зонами отдыха, подземным спа-комплексом, восхитительным зимним садом, теннисным кортом и конюшней.
Старинный замок превратили в отель с изысканной обстановкой (Castello Di Reschio Hotel, Италия).
Единственным современным строением стал зимний сад (Castello Di Reschio Hotel, Италия).
Бенедикт сам разрабатывает дизайн и руководит реставрационными и строительными работами, стараясь сохранить исторический размах, народную аутентичность, но при этом не забывает о современных благах и изысканности. В каждом из восстановленных объектов можно увидеть элегантное совмещение прошлого и настоящего – деревянные балки и полы, красный кирпич и каменные стены, натуральные ткани грубой обработки и старинная мебель идеально гармонируют с мраморными столешницами с латунными кранами и рамами для огромных зеркал, со светлыми тонами штукатурки, с бархатом и кожей на современной мебели, с изысканными светильниками и оригинальными элементами декора.
Гармоничное сочетание старинной отделки с современными предметами мебели и аксессуарами (Castello Di Reschio Hotel, Италия).
Старинный пресс для оливкового масла настолько колоритный, что стал украшением одного из номеров гостиницы (Castello Di Reschio Hotel, Италия). | Фото: reschio.com.
Немного разбавили и традиционные цвета, которые очень популярны в Италии на протяжении веков. Ко всевозможным оттенкам красного, терракотового и оранжевого были добавлены светло-зеленые, желтые, розовые и бежевые тона. Не забыли и о соответствующем освещении, и создании дополнительных окон, открытых террас с арками, из которых открывается вид на дубовую и каштановую рощи или кипарисовые аллеи, озеро, на ухоженные поля, виноградники и покрытые дикой травой холмы. Самое приятное для гостей отеля то, что открывающиеся виды из любой комнаты или террасы в любом направлении одинаково восхитительны.
В интерьере отеля постарались воссоздать старинную атмосферу (Castello Di Reschio Hotel, Италия).
Открытая кухня, ресторан и обеденный зал на террасе порадуют гостей отеля (Castello Di Reschio Hotel, Италия).
По сведениям редакции Novate.ru, за время преобразований конюшню превратили в настоящий конный театр, где содержится 40 чистокровных андалузских лошадей. Подготовленные программы выступлений и выезда жокеев Рескьо, уроки верховой езды и конные прогулки по просторам поместья станут одним из пунктов мероприятий, предусмотренных для организации активного отдыха постояльцев. А их разработано немало. Гостям отеля, который планируют открыть уже в этом году, будут предложены не только роскошные и комфортабельные сьюты с изысканными блюдами в ресторане. Экзотические развлечения с рыбалкой, охотой на голубей, сбором трюфелей, походами в лес, «сафари», пешие и велосипедные экскурсии, походы в поля, виноградники, на пасеку и многое другое ждет постояльцев в ближайшее время.
Ванные комнаты оформлены так, чтобы гости могли наслаждаться и водными процедурами, и умиротворяющей обстановкой (Castello Di Reschio Hotel, Италия).
Пруд и бассейн предназначены для гостей отеля (Castello Di Reschio Hotel, Италия).
Владельцы Castello Di Reschio Hotel собрали команду талантливых и преданных делу людей, которые помогают поддерживать и восстанавливать древнее поместье. Уже сегодня они готовы принимать гостей и постараются сделать пребывание постояльцев максимально запоминающимся и уникальным, вплоть до проведения мастер-классов по приготовлению традиционных итальянских блюд, обучения верховой езде и даже научат искать трюфели в диком лесу, что является нелегкой задачей для новичков.
Несмотря на то, что работы предстоит еще немало, владельцы старинного замка оптимистично настроены и постараются закончить реставрацию всех без исключения объектов.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии