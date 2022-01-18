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Как живые: Гиперреалистичные скульптуры в стиле ню, от которых захватывает дыхание


Эта потрясающая статуя девушки в натуральную величину великолепно подчеркивает всю красоту женского тела. Автор: Luo Li Rong.

Эта потрясающая статуя девушки в натуральную величину великолепно подчеркивает всю красоту женского тела. Автор: Luo Li Rong.

Вдохновлённая техникой лепки эпохи Ренессанса и барокко, китаянка Лу Ли Рон (Luo Li Rong) создаёт реалистичные скульптуры, которые максимально точно передают всю красоту и грацию человеческого тела. Работая в основном с бронзой, она делает динамичные женские скульптуры в полный рост, поражающие своей элегантностью. Их позы настолько утончённы и изысканны, что складывается впечатление, будто ещё немного и бронзовое изваяние начнёт двигаться…

Создавая свои творения и уделяя особое внимание мелочам, Лу ловко придаёт каждой складочке, каждому волоску или любому другому элементу невероятную детализацию и реализм, что делает её скульптуры поистине живыми. Так же в её работах есть и нотки волшебства. Например, одна из её героинь сладко спит на облаке, а другая – словила ладонью падающую дождевую каплю.
Сладкие сны. Автор: Luo Li Rong.

Сладкие сны. Автор: Luo Li Rong.

 
Фрагмент девушка с каплей. Автор: Luo Li Rong.

Фрагмент девушка с каплей. Автор: Luo Li Rong.

 
Фрагмент ветер в волосах и летящие одежы. Автор: Luo Li Rong.

Фрагмент ветер в волосах и летящие одежы. Автор: Luo Li Rong.

Обнажённая натура. Автор: Luo Li Rong.

Обнажённая натура. Автор: Luo Li Rong.

 
Белые одежды. Автор: Luo Li Rong.

Белые одежды. Автор: Luo Li Rong.

 
Мечты. Автор: Luo Li Rong.

Мечты. Автор: Luo Li Rong.

 
Лу Ли за работой. Автор: Luo Li Rong.

Лу Ли за работой.
Автор: Luo Li Rong.

http://vs-t.ru/kak-zhivye-giperrealistichnye-skulptury-v-stile-nyu-ot-kotoryx-zaxvatyvaet-dyxanie
Лу с одной из своих скульптур. Автор: Luo Li Rong.

Лу с одной из своих скульптур. Автор: Luo Li Rong.

 
Фрагмент девушка с дудочкой. Автор: Luo Li Rong.

Фрагмент девушка с дудочкой. Автор: Luo Li Rong.

 
Рабочие моменты. Автор: Luo Li Rong.

Рабочие моменты. Автор: Luo Li Rong.

 
Ветер в волосах и летящие одежды. Автор: Luo Li Rong.

Ветер в волосах и летящие одежды. Автор: Luo Li Rong.

 
Нежные объятия. Автор: Luo Li Rong.

Нежные объятия. Автор: Luo Li Rong.

 
Девушка с каплей. Автор: Luo Li Rong.

Девушка с каплей. Автор: Luo Li Rong.

 
Грация. Автор: Luo Li Rong.

Грация. Автор: Luo Li Rong.

 
Умиротворение. Автор: Luo Li Rong.

Умиротворение. Автор: Luo Li Rong.

 
Летящее платье. Автор: Luo Li Rong.

Летящее платье. Автор: Luo Li Rong.

 
Застывшее мгновение. Автор: Luo Li Rong.

Застывшее мгновение. Автор: Luo Li Rong.

 
Спокойствие. Автор: Luo Li Rong.

Спокойствие. Автор: Luo Li Rong.

 

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Как живые: Гиперреалистичные скульптуры в стиле ню, от которых захватывает дыхание

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Как живые: Гиперреалистичные скульптуры в стиле ню, от которых захватывает дыханиеПодписаться на мой Instagram
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