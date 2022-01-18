Как живые: Гиперреалистичные скульптуры в стиле ню, от которых захватывает дыхание

Эта потрясающая статуя девушки в натуральную величину великолепно подчеркивает всю красоту женского тела. Автор: Luo Li Rong.

Сладкие сны. Автор: Luo Li Rong.

Фрагмент девушка с каплей. Автор: Luo Li Rong.

Фрагмент ветер в волосах и летящие одежы. Автор: Luo Li Rong.

Обнажённая натура. Автор: Luo Li Rong.

Белые одежды. Автор: Luo Li Rong.

Мечты. Автор: Luo Li Rong.

Автор: Luo Li Rong. Лу Ли за работой.Автор: Luo Li Rong.

Лу с одной из своих скульптур. Автор: Luo Li Rong.

Фрагмент девушка с дудочкой. Автор: Luo Li Rong.

Рабочие моменты. Автор: Luo Li Rong.

Ветер в волосах и летящие одежды. Автор: Luo Li Rong.

Нежные объятия. Автор: Luo Li Rong.

Девушка с каплей. Автор: Luo Li Rong.

Грация. Автор: Luo Li Rong.

Умиротворение. Автор: Luo Li Rong.

Летящее платье. Автор: Luo Li Rong.

Застывшее мгновение. Автор: Luo Li Rong.