Как живые: Гиперреалистичные скульптуры в стиле ню, от которых захватывает дыхание

Эта потрясающая статуя девушки в натуральную величину великолепно подчеркивает всю красоту женского тела. Автор: Luo Li Rong.
Вдохновлённая техникой лепки эпохи Ренессанса и барокко, китаянка Лу Ли Рон (Luo Li Rong) создаёт реалистичные скульптуры, которые максимально точно передают всю красоту и грацию человеческого тела. Работая в основном с бронзой, она делает динамичные женские скульптуры в полный рост, поражающие своей элегантностью. Их позы настолько утончённы и изысканны, что складывается впечатление, будто ещё немного и бронзовое изваяние начнёт двигаться…
Создавая свои творения и уделяя особое внимание мелочам, Лу ловко придаёт каждой складочке, каждому волоску или любому другому элементу невероятную детализацию и реализм, что делает её скульптуры поистине живыми. Так же в её работах есть и нотки волшебства. Например, одна из её героинь сладко спит на облаке, а другая – словила ладонью падающую дождевую каплю.
Сладкие сны. Автор: Luo Li Rong.
Фрагмент девушка с каплей. Автор: Luo Li Rong.
Фрагмент ветер в волосах и летящие одежы. Автор: Luo Li Rong.
Обнажённая натура. Автор: Luo Li Rong.
Белые одежды. Автор: Luo Li Rong.
Мечты. Автор: Luo Li Rong.
Лу Ли за работой. Автор: Luo Li Rong.
http://vs-t.ru/kak-zhivye-giperrealistichnye-skulptury-v-stile-nyu-ot-kotoryx-zaxvatyvaet-dyxanie
Лу с одной из своих скульптур. Автор: Luo Li Rong.
Фрагмент девушка с дудочкой. Автор: Luo Li Rong.
Рабочие моменты. Автор: Luo Li Rong.
Ветер в волосах и летящие одежды. Автор: Luo Li Rong.
Нежные объятия. Автор: Luo Li Rong.
Девушка с каплей. Автор: Luo Li Rong.
Грация. Автор: Luo Li Rong.
Умиротворение. Автор: Luo Li Rong.
Летящее платье. Автор: Luo Li Rong.
Застывшее мгновение. Автор: Luo Li Rong.
Спокойствие. Автор: Luo Li Rong.
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