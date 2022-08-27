Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ивановна
    А красиво и аппетитноМыло, которое выг...
  • Ивановна
    Вот что оно. Лишняя трата денегПродукты, которые...
  • Iosif Pyatunin
    Господи, сколько всякой хрени - обнимай, целуй,в глазки ей смотри. - Драть сучку в постели по-чёрному и вся недолга. ...47 способов сдела...

Находки, которые скрывают тайны истории

Знаменитый Индиана Джонс не зря удостоился стольких фильмов. Профессия археолога и в самом деле полна загадок и странных, порой совсем уж необъяснимых находок. О тайнах многих из них ученые только догадываются — но никак не могут понять, что же скрывается в мрачных тенях мировой истории.

Находки, которые скрывают тайны истории

Всадники без головы


Только не всадники, а викинги. В 2010 году археологи раскопали могильник на территории графства Дорсет. Массовое захоронение испугало даже видавших все на свете исследователей: 54 безголовых тела даже атеиста заставят перекреститься. Историческое расследование привело ученых к мысли, что перед ними открылась картина страшного побоища англосаксов и викингов. Последние проиграли, а пленные, скорее всего, были казнены. Но вот в чем загвоздка: черепа 30 воинов покоились рядом с телами. Куда пропали еще 24?

Находки, которые скрывают тайны истории

Младенческое кладбище


Не менее страшная находка ждала исследовательскую группу доктора Шклофски. Раскапывая римскую канализацию, ученые нашли огромное кладбище младенцев. Спустя время оклемавшиеся археологи нашли в себе силы засесть за книги и выяснилось, что римский закон того времени позволял мужчине отказаться от ребенка до двух лет. Вот такие были жестокие нравы.

Находки, которые скрывают тайны истории

Кричащие мумии


Эта загадка так и осталась в разряде вечных.
Впервые «кричащую» мумию нашел египтолог Гастон Масперо еще в 1886 году. Она была завернута в овечью шкуру (символ греха и порока в древнем Египте). С тех пор аналогичные останки встречались археологам по всему миру — все с раскрытым ртом, и все укутаны в останки овечьих шкур.

Находки, которые скрывают тайны истории

Древние кукловоды


В 2009 году археологи выкапывали дно доисторического сухого озера в Мотале и наткнулись на фундамент таинственной каменной постройке, явно ритуального предназначения. Тут бы им плюнуть да и разойтись по домам — но не способен на такое любопытный ученый. В результате постройка и в самом деле оказалась чем-то вроде крытого жертвенника возрастом 8 000 лет. На полу остались раздробленные черепа десятка людей. Одиннадцатый череп привел археологов в ужас: внутри у него обнаружились части других черепов. А вот отверстия снаружи не было!

Находки, которые скрывают тайны истории

Хрустальные черепа


Черепа из чистого хрусталя обнаружил в джунглях Центральной Америки английский исследователь Эжен Бабье. Никто до сих пор не может понять, каким образом древняя цивилизация смогла так чисто обработать хрупкий материал. Грешили было на «новодел», однако в начале XIX века аналогичное изделие из кварца притащил довольный как слон Фредерик Митчелл Хеджес — известный всему миру археолог, ставший впоследствие прообразом Индианы Джонса.

Находки, которые скрывают тайны истории

Человек из Гроболла


Уникальная находка досталась группе историков из Штутгарта. В 1998 году они обнаружили прекрасно сохранившиеся останки человека глубоко в болоте. Причина смерти несчастного была понятна сразу: жрецы вспороли ему горло от уха до уха. А вот как мумия сохранила прическу, волосы и зубы ученые не понимают и сегодня.

Находки, которые скрывают тайны истории

Венецианский кровопийца


Судя по всему, вампиры жили не только на территории Восточной Европы. Венецианцы и миланцы, судя по найденным останкам также опасались кровопийц. Останки этого, к примеру, нашли в одном из каналов Венеции. Предполагаемый вампир был скован по рукам и ногам, а рот его был забит цементом. Самое удивительное, что один из клыков мертвеца на самом деле отличался длиной и остротой — второй же был совершенно нормальным.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх