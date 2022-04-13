Как продлить срок службы ваших гаджетов

Слишком часто наши электронные гаджеты начинают подводить нас всего через полгода после покупки. И, в большинстве случаев, мы сами виноваты в этом. Посмотрим правде в глаза — мы не всегда знаем о том, как правильно пользоваться различными устройствами.











1. Не ждите, когда зарядка вашего гаджета упадет до нуля. Так вы сокращаете жизнь батареи. Причина этого заключается в том, что у большинства производителей срок службы батареи измеряется по количеству ее циклов разрядки (обычно около 400-600 циклов).







2. Небезопасно покупать дешевые батареи: они могут быть нестандартными и могут не иметь встроенных контроллеров. Следовательно, еще один совет: не заряжайте устройство, используя неродные зарядные устройства или USB-кабели.







3. При работе за ноутбуком не кладите его на диван или на колени. Отверстия вентиляции устройства должны оставаться открытыми, чтобы предотвратить перегрев. Идеальное решение – применять специальные подставки для ноутбуков (некоторые из них даже оснащены встроенными вентиляторами).







4. Обязательно держите монитор ноутбука или ПК подальше от прямых солнечных лучей. Длительное воздействие приводит к искажению цветов на дисплее.







5. Если за окном гроза, это самое время выключить компьютер и даже интернет, если он кабельный.

И это не шутка, что во время грозы, электрические приборы могут испытывать на себе силу стихии. Разные фильтры предназначены для защиты ваших устройств от перенапряжения, но они вряд ли выдерживают молнию, мощность которой может равняться нескольким тысячам гигавольт.6. Если вы носите свой смартфон в вашей сумочке в общем отделе, его разъемы могут засориться пылью и небольшим мусором. Мусор нужно удалить. Выключите смартфон и с помощью зубочистки и намотанной на него безворсовой ткани очистите разъемы от мусора.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)