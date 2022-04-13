Как продлить срок службы ваших гаджетов

Слишком часто наши электронные гаджеты начинают подводить нас всего через полгода после покупки. И, в большинстве случаев, мы сами виноваты в этом. Посмотрим правде в глаза — мы не всегда знаем о том, как правильно пользоваться различными устройствами.
1. Не ждите, когда зарядка вашего гаджета упадет до нуля. Так вы сокращаете жизнь батареи. Причина этого заключается в том, что у большинства производителей срок службы батареи измеряется по количеству ее циклов разрядки (обычно около 400-600 циклов).
2. Небезопасно покупать дешевые батареи: они могут быть нестандартными и могут не иметь встроенных контроллеров. Следовательно, еще один совет: не заряжайте устройство, используя неродные зарядные устройства или USB-кабели.
3. При работе за ноутбуком не кладите его на диван или на колени. Отверстия вентиляции устройства должны оставаться открытыми, чтобы предотвратить перегрев. Идеальное решение – применять специальные подставки для ноутбуков (некоторые из них даже оснащены встроенными вентиляторами).
4. Обязательно держите монитор ноутбука или ПК подальше от прямых солнечных лучей. Длительное воздействие приводит к искажению цветов на дисплее.
5. Если за окном гроза, это самое время выключить компьютер и даже интернет, если он кабельный.
6. Если вы носите свой смартфон в вашей сумочке в общем отделе, его разъемы могут засориться пылью и небольшим мусором. Мусор нужно удалить. Выключите смартфон и с помощью зубочистки и намотанной на него безворсовой ткани очистите разъемы от мусора.
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