Как вызвать службы спасения со смартфона, если оказался в сложной ситуации

Куда звонить и как звонить.

Экстренный вызов помощи на iPhone и Android-гаджетах

Все очень просто.

Приложение МЧС

Ставим приложение.

Голосовой помощник

Можно попросить помощник.

«Я в безопасности»

Подумай о близких.

Всегда помним эти телефоны:

Куда можно срочно позвонить.