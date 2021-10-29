Как вызвать службы спасения со смартфона, если оказался в сложной ситуации

Куда звонить и как звонить.
К великому сожалению, жуткие и трагические события во всем мире случаются каждый день. Нет никакой гарантии, что уже завтра участником чего-то подобного станешь и ты. Именно поэтому очень важно в момент всеобщей паники сохранять трезвый ум и попытаться получить своевременную помощь. Удивительно, но в этом непростом и опасном деле может помочь вещь, которая есть в наши дни практически у каждого – смартфон.
Экстренный вызов помощи на iPhone и Android-гаджетах
Все очень просто.
Если в результате ЧП пострадали вы сами или видите пострадавших, то следует незамедлительно вызвать спасателей. В этом случае смартфон является лучшим помощником, даже если на балансе нет средств. Сделать экстренный вызов можно не только набором номера. На iPhone для этого необходимо зажать боковую кнопку и одну из кнопок громкости. Это позволит активировать приложение экстренного вызова, по которому можно связаться с диспетчером 112.
На системе iOS 11 следует нажать кнопку питания пять раз. Это также активирует режим SOS. Для часов Apple Watch – зажимаем боковую кнопку. Она активирует режим экстренных вызовов, для связи останется только перетянуть появившийся ползунок.
С Android все проще простого. На заблокированном экране есть надпись «экстренный вызов». Нажимаем ее и связываемся со службой спасения.
Приложение МЧС
Ставим приложение.
Существует приложение «Мобильный спасатель» для iOS, Android и Windows Phone. Оно является официальным, созданным МЧС России. В случае чрезвычайного происшествия следует его запустить и зажать появившуюся красную кнопку SOS. Это позволит отправить сигнал в службу спасения.
В этот момент гаджет отправит в МЧС личные данные, местоположение и контакты ваших близких (их надо внести при установке). Все это увидит дежурный на пульте службы. Все контактные лица при этом получат уведомление о том, что вы в беде. Кроме того, в случае нажатия вам сразу же перезвонят из МЧС, чтобы уточнить детали.
Помимо этого, приложение «Мобильный спасатель» содержит много справочной информации о том, как оказать первую помощь человеку.
Голосовой помощник
Можно попросить помощник.
Помощник Siri на iOS или же Google Assistant на Android могут вызывать спасателей, скорую и полицию. Для этого нужно сначала произнести стандартную фразу, например, «Привет, Siri», а затем продиктовать нужный номер или сказать «вызови спасателей/скорую». После этого начнется короткий отсчет до вызова.
«Я в безопасности»
Подумай о близких.
В «ВКонтакте», на Facebook и в «Одноклассниках» есть функция «Я в безопасности», которой можно воспользоваться, если рядом с вами произошло ЧП, но его участником, жертвой вы не стали. Если в вашем городе что-то случилось, социальная сеть автоматически отправит вам уведомление с просьбой подтвердить, что все хорошо. Если «да», то на стене появится соответствующая запись.
Всегда помним эти телефоны:
Куда можно срочно позвонить.
101 – вызов пожарной службы и спасателей.
102 – вызов полиции.
103 – вызов скорой медицинской помощи.
104 – вызов газовой службы.
112 – вызов службы спасения. Очень важно запомнить в контексте использования мобильных устройств именно этот номер, так как дозвониться по нему можно даже в том случае если на балансе нет денег или если в смартфоне не стоит SIM карта.
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