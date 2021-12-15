7 экс-моделей Playboy вернулись на обложку и показали, как стареть красиво.

Шарлотта Кемп 1982/2017

Шарлотта Кемп - «Золушка» для взрослых.

Кимберли Конрад Хефнер 1988/2017

Кимберли Конрад Хефнер: с годами всё краше.

Кэти Сент Джордж 1982/2017

Кэти Сент Джордж - настоящая богема.

Моника Сент Пьер 1979/2017

Моника Сент Пьер: в том же прозрачном платье.

Рени Тэнисон 1990/2017

Рени Тэнисон: на обложку через 27 лет.

Кэндес Коллинс 1979/2017

Кэндес Коллинс: на обложке 8 раз.

Лиза Меттьюс 1991/2017

Лиза Меттьюс - профи модель для взрослых.