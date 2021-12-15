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7 экс-моделей Playboy вернулись на обложку и показали, как стареть красиво


7 экс-моделей Playboy вернулись на обложку и показали, как стареть красиво.

7 экс-моделей Playboy вернулись на обложку и показали, как стареть красиво.

Увы, но время идет, и не всегда нам будет «немного за 20». Но унывать не стоит, достаточно просто взглянуть на правильные примеры и становится понятно, что даже когда уже за 40 или даже за 60, можно оставаться еще ого-го какой привлекательной. Не верите? Тогда взгляните на прекрасных особ из этого списка, которые через много лет вернулись в журнал для того, чтобы сфотографироваться в уже знакомых образах.

Шарлотта Кемп 1982/2017


Шарлотта Кемп - «Золушка» для взрослых.

Шарлотта Кемп - «Золушка» для взрослых.

 

Рыжая красавица с аппетитными формами стала звездой журнала по воле случая. Соседка Шарлотты и подружка по совместительству также появлялась в журнале, и как-то раз пригласила ее на тусовку Playboy. Дамы изрядно выпили и оторвались, а уже наутро Шарлотту ожидал у подъезда шикарный лимузин, который и отвез ее на съемки. Вот такая история Золушки получилась.

Кимберли Конрад Хефнер 1988/2017


Кимберли Конрад Хефнер: с годами всё краше.

Кимберли Конрад Хефнер: с годами всё краше.

 

Под конец 80-х роскошная блондиночка перебралась в Лос-Анджелес из Ванкувера, и этот переезд стал для нее решающим. Буквально несколько лет спустя она стала не только одной из лучших моделей мужского журнала, но и узаконенной дамой сердца основателя Playboy.
После этого было рождение двух очаровательных сынишек и скандальный развод, ну, а дальше все как обычно. Но сейчас известно одно, с годами эта женщина становится только прекраснее. Забавно, но возвратиться в журнал ее попросил сын Хью Хефнера — Купер Хефнер.

Кэти Сент Джордж 1982/2017


Кэти Сент Джордж - настоящая богема.

Кэти Сент Джордж - настоящая богема.

 

Еще до съемок в журнале Кэти была эксцентричной особой и была завсегдатай в «Студия 54». Сама женщина признавалась, что очень сильно переживала на кануне фотосессии, но была очень рада возвращению в журнал. Стоит отметить, что несмотря на минувшие 35 лет, Кэти по-прежнему прекрасно выглядит.

Моника Сент Пьер 1979/2017


Моника Сент Пьер: в том же прозрачном платье.

Моника Сент Пьер: в том же прозрачном платье.

 

Только представьте, некогда, Моника, которая неоднократно позировала перед объективом камеры в откровенных нарядах, а то и вовсе без них, сейчас является основательницей лечебного комплекса для женщин, страдающих от алко- и наркозависимости.

Рени Тэнисон 1990/2017


Рени Тэнисон: на обложку через 27 лет.

Рени Тэнисон: на обложку через 27 лет.

 

На старте 90-х эта прелестница оказалась первой темнокожей моделью года в истории журнала. В то время это был настоящий прорыв. Однако, сама Рэни и сейчас придерживается того мнения, что фотографии в стиле «ню» настоящее искусство, поэтому, когда появилась возможность снова оказаться на любимом журнале, она нисколько не колебалась.

Кэндес Коллинс 1979/2017


Кэндес Коллинс: на обложке 8 раз.

Кэндес Коллинс: на обложке 8 раз.

 

Кэндес Коллинс запечатлелась на обложке мужского журнал аж 8 раз. И как сейчас признается женщина, каждую фотосессию она воспринимала исключительно как работу, и не более того.

Лиза Меттьюс 1991/2017


Лиза Меттьюс - профи модель для взрослых.

Лиза Меттьюс - профи модель для взрослых.

 

Модель по призванию и профессии никогда не сожалела о том, что согласилась когда-то на откровенную съемку для Playboy, которую ей предложила подруга. Спустя много лет, Лиза по-прежнему находится в прекрасной форме.

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7 экс-моделей Playboy вернулись на обложку и показали, как стареть красиво

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7 экс-моделей Playboy вернулись на обложку и показали, как стареть красивоПодписаться на мой Instagram
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