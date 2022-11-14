Вещи, которые создают беспорядок в доме

Беспорядок в квартире портит обстановку в доме. Жить в такой атмосфере сложно. Если неожиданно в дом придут гости, они сделают вывод, что хозяин является нечистоплотным человеком. Это производит отталкивающее впечатление. Какие вещи создают хаос?



Открытые полки

Провода на стене и полу

Слишком много принтов

Захламлённая прихожая

Неубранная кровать

Много вещей на полу

Вещи не на своих местах

Ненужные предметы на столешнице

Дизайнеры советуют избегать открытых полок, потому что они требуют тщательного ухода. А еще это визуально сужает пространство. Все вещи будут на виду. Пыль на них быстрее будет собираться, и неопрятный внешний вид гарантирован. Картина получается удручающей.При входе в комнату они сразу бросаются в глаза. Это загромождает жилплощадь и создает хаос. Атмосфера в доме будет неуютной. Есть много способов скрыть провода, и интерьер моментально преобразится.Обилие деталей создают визуальный шум в интерьере. Освещение будет искажаться. И на первый план будет выходить беспорядок. Интерьер будет раздражать. В первую очередь, надо убрать принты, которые не сочетаются друг с другом. Важно, чтобы везде была гармония.Это одна из самых типичных ошибок в интерьере, а ведь прихожая ─ это лицо дома. Убирать здесь надо чаще, особенно, если на одной территории живет большая семья.Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы прихожая превратилась в склад вещей.Она напоминает свалку. В таких условиях нельзя долго находиться. В этом случае не может быть и речи ни о каком вдохновении. Чтобы заправить постель, не надо тратить много времени. В идеале это должно стать привычкой, которая укрепит самодисциплину.Это указывает на неграмотную организацию пространства. Нужно обустроить быт, и тогда будет легче поддерживать порядок. Вещи на полу и уют просто несовместимы. И чем раньше решить эту проблему, тем комфортнее будет находиться дома.И как следствие нужные предметы будет сложно найти. Завалы будут расти с каждым днем. Человек станет рассеянным, и это отрицательно скажется на работе и самочувствии.Они будут мешать сосредоточиться, так как на подсознательном уровне мысли будут все время возвращаться к беспорядку. Ощущение хаоса не будет покидать до тех пор, пока не будет проведена уборка.Беспорядок в доме способен в одночасье обесценить даже самый дорогостоящий ремонт. Следует взять контроль над своей жизнью и провести генеральную уборку. Если регулярно наводить порядок, то каждая новая уборка будет проходить легче.