С нами не соскучишься!

8 205 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Леонов
    2030 год. Доклад министра образования РФ: "Я облетел весь Земной шар и могу заявить сегодня, что наше образование — л...Как общаться с лю...
  • ВЛАДИМИР ЛАПИН
    очередной пацан, который в теме ни бум бум!!Как в СССР появил...
  • Наталья Богочарова
    Просто белье подобрано неправильно🤷‍♀️.Вот что скрываетс...

Вещи, которые создают беспорядок в доме

Беспорядок в квартире портит обстановку в доме. Жить в такой атмосфере сложно. Если неожиданно в дом придут гости, они сделают вывод, что хозяин является нечистоплотным человеком. Это производит отталкивающее впечатление. Какие вещи создают хаос?

Открытые полки



Дизайнеры советуют избегать открытых полок, потому что они требуют тщательного ухода. А еще это визуально сужает пространство. Все вещи будут на виду. Пыль на них быстрее будет собираться, и неопрятный внешний вид гарантирован. Картина получается удручающей.

Вещи, которые создают беспорядок в доме

Провода на стене и полу



При входе в комнату они сразу бросаются в глаза. Это загромождает жилплощадь и создает хаос. Атмосфера в доме будет неуютной. Есть много способов скрыть провода, и интерьер моментально преобразится.

Вещи, которые создают беспорядок в доме

Слишком много принтов



Обилие деталей создают визуальный шум в интерьере. Освещение будет искажаться. И на первый план будет выходить беспорядок. Интерьер будет раздражать. В первую очередь, надо убрать принты, которые не сочетаются друг с другом. Важно, чтобы везде была гармония.

Вещи, которые создают беспорядок в доме

Захламлённая прихожая



Это одна из самых типичных ошибок в интерьере, а ведь прихожая ─ это лицо дома. Убирать здесь надо чаще, особенно, если на одной территории живет большая семья.
Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы прихожая превратилась в склад вещей.

Вещи, которые создают беспорядок в доме

Неубранная кровать



Она напоминает свалку. В таких условиях нельзя долго находиться. В этом случае не может быть и речи ни о каком вдохновении. Чтобы заправить постель, не надо тратить много времени. В идеале это должно стать привычкой, которая укрепит самодисциплину.

Вещи, которые создают беспорядок в доме

Много вещей на полу



Это указывает на неграмотную организацию пространства. Нужно обустроить быт, и тогда будет легче поддерживать порядок. Вещи на полу и уют просто несовместимы. И чем раньше решить эту проблему, тем комфортнее будет находиться дома.

Вещи, которые создают беспорядок в доме

Вещи не на своих местах



И как следствие нужные предметы будет сложно найти. Завалы будут расти с каждым днем. Человек станет рассеянным, и это отрицательно скажется на работе и самочувствии.

Вещи, которые создают беспорядок в доме

Ненужные предметы на столешнице



Они будут мешать сосредоточиться, так как на подсознательном уровне мысли будут все время возвращаться к беспорядку. Ощущение хаоса не будет покидать до тех пор, пока не будет проведена уборка.

Вещи, которые создают беспорядок в доме

Беспорядок в доме способен в одночасье обесценить даже самый дорогостоящий ремонт. Следует взять контроль над своей жизнью и провести генеральную уборку. Если регулярно наводить порядок, то каждая новая уборка будет проходить легче.
Читать далее →
Ссылка на первоисточник
советыБеспорядок
Обсудить

Картина дня

наверх