Опасные для человека «жители» Черного моря

Черное море не относится к тропическим морям, кишащими ядовитыми рыбами и опасными животными. Здесь нет ни электрических скатов, ни акул-людоедов, ни португальских корабликов, ни зубастых мурен, однако и в его водах встречаются морские обитатели, представляющие опасность для здоровья человека.
Совсем скоро начнется купальный сезон 2017 года и истосковавшиеся за долгую зиму по солнцу и воде отдыхающие массово потянутся на берега рек, озер, и конечно же, поедут отдыхать на черноморское побережье. Чёрное море очень дружелюбное по отношению к людяму, здесь практически не водится опасных для человека животных, однако, и здесь необходимо быть начеку, чтобы основательно не подпортить себе отдых. Вот те немногие обитатели Чёрного моря, которые могут доставить нам неприятности.
Медуза корнерот (Rhizostoma pulmo)
Ее легко отличить по мясистому, похожему на колокол, куполу и тяжелой бороде ротовых лопастей под ним. На этих кружевных лопастях и находятся ядовитые стрекательные клетки. Старайтесь оплывать их стороной; но вообще-то обычная крапива обжигает сильнее, чем корнерот. Определенную опасность медуза представляет для слизистых оболочек человека, поэтому стоит остерегаться нырять с открытыми глазами и засовывать медуз в плавки.
Другая крупная черноморская медуза – аурелия (Aurelia aurita)
Ее стрекательные клетки слабее, кожу на теле они не пробивают, но обжечь слизистую глаз или края губ аурелия может больно; поэтому лучше не кидаться медузами друг в друга. Стрекательные клетки аурелии – на бахроме маленьких щупалец, окаймляющих край купола медузы. Если трогали медузу, даже дохлую – ополосните руки – на них могут остаться стрекательные клетки, и если потом Вы потрете ими глаза – обожжетесь
Колючая акула, или катран
Обитает в Чёрном, Баренцевом, Охотском и Японском морях. Длина-до 2 метров. Колючей её называют за два крепких острых шипа, у основания которых имеются ядовитые железы, расположенные перед спинными плавниками. Ими катран способен нанести глубокие раны незадачливому рыболову или неосторожному аквалангисту. В месте поражения развивается воспалительная реакция: боль, гиперемия, отёк. Иногда отмечаются учащённое сердцебиение, заторможенное дыхание. Не следует забывать, что у катрана и зубы акульи, несмотря на скромные размеры. Яд её в отличие от остальных содержит в основном миотропные (воздействующие на мышцы) вещества и обладает довольно слабым действием, поэтому в подавляющем большинстве отравление людей заканчивается полным выздоровлением.
Морской ерш, или черноморская скорпена – Scorpaena porcus
Это настоящее чудовище – большая голова, покрытая выростами, рожками, выпученные багровые глаза, огромный рот с толстыми губами. Лучи спинного плавника превращены в острые колючки, которые скорпена, если ее потревожить, растопыривает; в основании каждого луча – ядовитая железа. Это – защита ерша от хищников, его оружие обороны. А оружие атаки – челюсти с множеством острых кривых зубов – предназначены для беспечных рыбок, приблизившихся к скорпене на расстояние ее стремительного, яростного броска. Весь вид скорпены говорит о ее опасности; и в то же время она красива – причем встречаются скорпены очень разной окраски – черные, серые, коричневые, малиново-желтые, розовые…
Эти колючие хищники таятся между камнями, под водорослями, и, как и все донные рыбы, меняют окраску под цвет своего окружения, могут быстро светлеть или темнеть в зависимости от освещенности. Скрывают скорпену и многочисленные выросты, шипы и кожистые щупальца, превращающие ее в один из камней, поросший морской растительностью. Поэтому заметить ее трудно, да и сама она так полагается на свою неприметность, что уплывает (точнее, улетает, как пуля из ружья!) только если приблизиться к ней вплотную. Иногда ее даже можно потрогать – но вот этого как раз делать не надо – уколетесь! Интереснее, лежа на поверхности воды и дыша через трубку, наблюдать за охотой скорпены…
В Чёрном море водится два вида скорпен – скорпена заметная Scorpaena notata, она не больше 15 сантиметров в длину, и черноморская скорпена Scorpaena porcus – до полуметра – но такие большие встречаются глубже, дальше от берега. Главное отличие черноморской скорпены – длинные, похожие на тряпичные лоскуты, надглазничные щупальца. У скорпены заметной эти выросты короткие. Выделяемые ими яды особенно опасны ранней весной. Уколы плавников очень болезненны.
Раны от шипов скорпены причиняют жгучую боль, место вокруг уколов краснеет и распухает, потом – общее недомогание, температура, и ваш отдых на день-два прерывается. Раны надо обработать, как обычные царапины. Основные симптомы отравления ядом морского ерша – местное воспаление (там, где укололись) и общая аллергическая реакция. Поэтому единственными таблетками, которые смогут помочь, являются противоаллергические (антигистаминные) препараты – помните, что нужно строго соблюдать инструкции по применению таблеток, которые прилагаются ко всем лекарствам. Смертельных случаев от уколов скорпены не известно. Случайно на нее тоже никто не наступает – страдают от ее колючек любопытные ныряльщики и рыбаки, когда снимают ерша с крючка или вынимают его из сети. Между прочим, морской ерш – очень вкусная рыба, только чистить его надо осторожно – яд сохраняется даже у скорпены, полежавшей в холодильнике.
В малых дозах токсин вызывает местное воспаление тканей, в больших – паралич дыхательной мускулатуры. Яд морского ерша содержит в себе в основном вещества, действующие на кровь, поэтому симптомы отравления у пострадавших сохраняются несколько дней и затем проходят без осложнений.
Скат хвостокол, он же – морской кот
Вырастает до 1 м в длину. У него на хвосте есть колючка, точнее настоящий меч – до 20 сантиметров в длину. У некоторых рыб встречаются два или даже три шипа. Его края очень острые, да к тому же зазубренные, вдоль лезвия, с нижней стороны – желобок, в котором виден тёмный яд из ядовитой железы на хвосте. Если задеть лежащего на дне хвостокола, он ударит хвостом как бичом; при этом он оттопыривает свою колючку и может нанести глубокую рубленую или колотую рану. Рану от удара хвостокола, обрабатывают, как любую другую.
Скаты ведут донный образ жизни.Несмотря на то, что, морские коты достаточно пугливы, боятся шума, стараются уплыть от купальщиков, если случайно наступить на зарывшегося в грунт на мелководье с песчаным дном хвостокола, он начинает защищаться и наносит человеку глубокую рану своим «оружием». Укол его напоминает удар тупым ножом. Боль быстро усиливается и через 5-10 минут становится нестерпимой. Местные явления (отёк, гиперемия) сопровождаются обмороком, головокружением, нарушением сердечной деятельности. В тяжёлых случаях может наступить смерть от паралича сердца. Обычно на 5-7-й день пострадавший выздоравливает, однако рана заживает значительно позже.
Яд морского кота, попав в ранку, вызывает болезненные явления, сходные с укусами ядовитой змеи. Он действует в равной степени как на нервную, так и на кровеносную системы. В отличие от катрана и скорпены, после близкого знакомства с морским котом, уже вряд ли получится обойтись без помощи врача.
Звездочет, или Морская корова
Их обычные размеры – 30-40 сантиметров. Обитают в Чёрном море и на Дальнем Востоке. Звездочёт, или морская корова, обитающая в Чёрном море, имеет серовато-бурое веретенообразное тело с идущими вдоль боковой линии белыми, неправильной формы пятнами. Глаза рыбы направлены вверх, к небу. Отсюда и её название. Большую часть времени звездочёт проводит на дне, зарывшись в грунт, выставив наружу глаза и рот с высунутым червеобразным языком, служащим приманкой для рыб. На жаберных крышках и над грудными плавниками морской коровы имеются острые шипы. В период размножения, с конца мая до сентября, у их основания развивается скопление клеток, вырабатывающих токсин. Через бороздки на шипах яд попадает в ранку.
Вскоре после ранения у человека в месте укола появляется острая боль, поражённая ткань отекает, затрудняется дыхание. Лишь через несколько дней человек выздоравливает. Яд, выделяемый звездочётами, по своему действию напоминает токсин драконовых рыб, но исследован недостаточно. Известны случаи смертельных исходов при поражениях этими видами рыб, обитающими в Средиземном море.
Завершает наш список Морской дракончик, или морской скорпион
Самая ядовитая рыба многих европейских морей обитает в Чёрном море и Керченском проливе. Длина – до 36 сантиметров. В западной части Балтики обитает более мелкий вид – малый морской дракончик, или гадюка (12-14 сантиметров). Строение ядовитого аппарата этих рыб похоже, поэтому сходно и развитие признаков отравления. У морского дракончика тело сжато с боков, глаза посажены высоко, сближены и смотрят вверх. Рыба живёт у дна и часто зарывается в грунт так, что видна только голова.
Если наступить на неё босой ногой или схватить рукой, её острые колючки вонзаются в тело «обидчика». Ядовитыми железами у скорпиона снабжены 6-7 лучей переднего спинного плавника и шипы жаберных крышек. В зависимости от глубины укола, величины рыбы, состояния пострадавшего последствия поражения дракончиком могут быть различны. Сначала чувствуется острая, жгучая боль в месте повреждения. Кожа в области ранки краснеет, появляется отёк, развивается омертвение тканей. Возникают головная боль, лихорадочное состояние, обильное отделение пота, боли в сердце, ослабляется дыхание. Может наступить паралич конечностей, а в наиболее тяжёлых случаях – смерть. Однако обычно отравление проходит через 2-3 дня, но в ране обязательно развивается вторичная инфекция, некроз и вяло текущая (до 3 месяцев) язва.
Установлено, что яд дракончика содержит в себе в основном вещества, действующие на кровеносную систему, процентное содержание нейротропных токсинов невелико. Поэтому подавляющее большинство случаев отравлений кончается выздоровлением человека.
Чтобы предупредить отравление ядовитыми рыбами, любителям подводного плавания, ныряльщикам, аквалангистам, туристам и просто отдыхающим у моря необходимо соблюдать следующие меры предосторожности.
Никогда не пытайтесь схватить незащищённой рукой рыб, особенно неизвестных вам, находящихся в расщелинах или лежащих на дне.
Не всегда оказывается безопасным, как об этом свидетельствуют опытные аквалангисты, дотрагиваться до незнакомых предметов, находящихся на песчаном грунте. Это могут быть маскирующиеся там скаты-хвостоколы, морские дракончики или звездочёты. Так же опасно обшаривать руками подводные пещеры – в них можно наткнуться на спрятавшуюся скорпену.
Любителям пеших прогулок босиком на берегу моря в полосе отлива нужно внимательно смотреть под ноги. Помните: морские дракончики нередко остаются во влажном песке после отступления воды, и на них легко наступить. Особо следует предупредить об этом детей и тех, кто впервые приехал на побережье моря.
Экстренные мероприятия при поражении колючими шипами ядовитых рыб должны быть направлены на облегчение боли от нанесённой травмы и яда, преодоление действия токсина и предотвращение вторичной инфекции. При ранении необходимо сразу же энергично отсосать ртом яд из ранки вместе с кровью в течение 15-20 минут.
Отсасываемую жидкость необходимо быстро сплёвывать. Не нужно опасаться действия токсина: содержащиеся в слюне бактерицидные вещества достаточно надёжно предохраняют от отравления. Однако помните, что эту процедуру нельзя проводить тому, у кого на губах и в полости рта имеются ранки, повреждения, язвочки. После этого место поражения нужно обмыть крепким раствором марганцовокислого калия или перекиси водорода и наложить асептическую повязку. Затем пострадавшему дают болеутоляющее средство и димедрол, чтобы предупредить развитие аллергических реакций, а также обильное питьё, лучше крепкий чай.
При уколе любой ядовитой рыбы существует проверенный народный способ уменьшить боль от нанесенной раны. Если вы поймали обидчика, а чаще всего травмы получают именно неосторожные рыбаки, то нужно отрезать кусочек мяса травмировавшей вас рыбы и приложить ране. Боль значительно утихнет, однако в случае с морским дракончиком, звездочетом и хвостоколом в дальнейшем необходима скорейшая квалифицированная помощь врача.
В заключение хочется еще раз напомнить: будьте внимательны и осторожны, купаясь, ныряя и плавая с аквалангом. Вы легко сможете избежать неприятного контакта с опасными обитателями, поскольку сами они на человека никогда не нападают, а пользуются своим оружием исключительно в целях самозащиты.
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