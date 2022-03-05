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Необычные овощи, которые стоит вырастить в этом году

Выращивать на любимых грядках из года в год один и тот же продуктовый набор – довольно скучно, вы не находите? Вот если бы можно было посадить черные помидоры, белые баклажаны, фиолетовую морковь! А ведь и правда – можно!
Просто выберите правильные сорта, и ваша дачная жизнь больше не будет прежней.
Если вы увлеченный огородник, то наверняка в каждом следующем сезоне добавляете в свой план посадок какую-нибудь новинку – неопробованный сорт или новую культуру, с которой пока не знакомы.
Плохая новость: этот спортивный интерес и любопытство никогда не иссякнут и не дадут вам спокойно жить, сажая на грядках стандартный перечень «картошка-морковка-томаты-огурцы».
Хорошая новость: у нас есть для вас десяток необычных вариантов овощей, которые вы точно захотите вырастить и, конечно, попробовать на вкус!

Фиолетовый картофель



Необычные овощи, которые стоит вырастить в этом году

Знаете ли вы, что картошку люди едят уже примерно 8000 лет, а фиолетовый картофель выращивают еще с XIX века. Его вывели путем скрещивания культурных видов этого растения с дикорастущими, и свой необычный цвет он приобрел благодаря высокому содержанию антоцианов (они же окрашивают голубику, чернику, ежевику, виноград). Эти вещества невероятно полезны для организма – они обладают высокой бактерицидной активностью, укрепляют стенки сосудов, защищают клетки от свободных радикалов, обостряют зрение.
Кроме того, такой картофель содержит хлорогеновую кислоту – антиоксидант, который способствует расщеплению жировой ткани при физических нагрузках и защищает печень.
Фиолетовый картофель советуют употреблять в пищу людям с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями – такими, как сахарный диабет, гипертония, сердечно-сосудистые патологии, а также в периоды реабилитации после операций. А еще из этих клубней можно приготовить оригинальные десерты.
Как думаете, есть смысл посадить хотя бы небольшую грядку такого ценного продукта на даче? То-то же! А самые вкусные и урожайные сорта мы вам подскажем!

Необычные овощи, которые стоит вырастить в этом году


Гурман


Среднеранний сорт с клубнями необычной окраски – от синей до насыщенно-фиолетовой. Урожай готов к сбору уже через 75-80 дней после посадки. С одного куста можно собрать до 14 клубней овальной формы с глазками. Картофель (каждый массой до 115 г) отлично хранится, подходит для варки и приготовления салатов.
Выращивать его рекомендуется в легкой, воздухопроницаемой, слегка подкисленной почве (pH 5,0-5,5). Лучше всего растения развиваются в супесчаном грунте, а в тяжелой глинистой почве нуждаются в частом рыхлении.

Эликсир


Оригинальный среднеранний сорт германской селекции с розовой мякотью, сохраняющей цвет после термообработки. Клубни содержат большое количество антиоксидантов и крахмала, что позволяет использовать их в диетическом питании. Розовая мякоть великолепно выглядит в салатах и пюре – накормить можно самого капризного малоежку!
Сорт обладает высокой урожайностью: до 15 крупных клубней массой около 120 г на одном кусте! От посадки семенного материала до уборки урожая проходит всего 70 дней. Перед посадкой рекомендуется прорастить клубни в тепле, а в почву внести полный комплекс минеральных удобрений.

Аметист


Этот сорт раннего картофеля способен отдавать урожай уже через 65-80 дней после посадки. Интересен не только уникальной фиолетовой окраской кожуры и мякоти, но также устойчивостью к основным заболеваниям картофеля и высокой адаптивностью к разным условиям выращивания. С одного куста можно собрать до 12 клубней средней массой от 70 до 100 г.
Клубни отличаются высоким содержанием растительных пигментов антоцианов, хорошей лежкостью и транспортабельностью, отличными вкусовыми качествами.

Необычные овощи, которые стоит вырастить в этом году

Кроме оригинальной фиолетовой картошки, вы можете удивить соседей и другими необычными корнеплодами, вырастив на дачном участке батат, катран или скорцонеру.

Разноцветная морковь



Необычные овощи, которые стоит вырастить в этом году

Даже опытному огороднику трудно сориентироваться при выборе сорта моркови – их так много, и на картинках все выглядят аппетитно. Начинающему дачнику и вовсе впору запутаться! Традиционные сорта оранжевой моркови различаются сроками созревания, размером и формой корнеплода, вкусом и назначением (для хранения или переработки, для салатов или соков).
А что, если мы раскроем «секрет»: кроме оранжевой есть множество сортов моркови других расцветок – фиолетовой, красной, черной, желтой и даже белой! Каждая из этих разновидностей по-своему полезна благодаря содержанию разных растительных пигментов. И совсем не обязательно выбирать морковку именно классического цвета. Тем более что таковым он стал лишь в XVI веке благодаря голландским селекционерам, в то время как морковь с желтыми и красными плодами известна еще с X-XI веков. Так почему бы не вернуться к истокам и в следующем сезоне не посадить заново выведенные сорта разноцветной моркови?

Необычные овощи, которые стоит вырастить в этом году


Карамель фиолетовая F1


Позднеспелый гибрид, отдающий урожай спустя 140 дней после посева. Плоды массой до 150 г окрашены в насыщенный фиолетовый оттенок с оранжевой сердцевиной, вырастают длиной до 20 см и отлично хранятся. Гибрид устойчив к заболеваниям и кратковременной засухе, не склонен к растрескиванию корнеплодов.
Эта морковка обладает сладковатым вкусом и содержит большое количество полезных веществ, что делает ее отличной витаминной добавкой к рациону. А оригинальный цвет позволит внести разнообразие в традиционные блюда.

Майами шоколадная F1


Гибрид раннего срока созревания с конусовидными плодами яркого фиолетового оттенка. Цвет мякоти внутри такой же насыщенный, с небольшим светло-розовым кольцом в сердцевине. Масса одного корнеплода может достигать 180 г.
Посев и выращивание этой моркови производится так же, как и традиционных оранжевых корнеплодов: прореживание сеянцев, полив, рыхление почвы и обработка от огородных вредителей.

Белые баклажаны



Необычные овощи, которые стоит вырастить в этом году

Умудренные опытом огородники наверняка уже давно открыли для себя этот вид баклажанов, а для менее опытных мы расскажем. Белые баклажаны были выведены селекционерами еще в XIX веке путем устранения из мякоти пигмента антоциана, который и придает овощам и ягодам фиолетовый цвет и характерный терпкий вкус. В результате получились гибриды, лишенные цвета и некоторых полезных свойств антоциана, зато с приятным нежным вкусом, мягкой мякотью почти без зерен и без горечи. Эти баклажаны можно есть даже сырыми.
Вырастить их не сложнее, чем плоды с традиционной синей окраской кожицы. Небольшая разница лишь в том, что белые баклажаны чуть более теплолюбивы, и для развития рассады комфортной будет температура около 25°C. Выбор сортов, кстати, вполне приличный!

Необычные овощи, которые стоит вырастить в этом году


Белоснежка



Один из популярных белоцветных сортов, относящийся к среднеспелым, – плоды созревают через 110-115 дней после появления всходов. Куст растет невысоким, до 1 м, но нуждается в подвязывании. Плоды яйцевидной формы с плотной белой мякотью и нежным вкусом без горчинки. Прекрасно подходят для гарниров и приготовления икры.

Пеликан


Сорт рекомендуется для выращивания в защищенном и открытом грунте. Среднеспелый, под пленочным укрытием созревает за 110-120 дней. Плоды цилиндрической формы, матового белого цвета, длиной 16-18 см и массой до 250 г. Слегка кремовая мякоть средней плотности с приятным вкусом отлично подойдет в качестве гарнира к мясу. Плоды хорошо хранятся и легко транспортируются.

Бейби Уайт F1


Оригинальный гибрид для комнатного выращивания с небольшими кремово-белыми округлыми плодами массой около 80 г. Кустики ветвистые и компактные, высотой до 55 см, будут отлично смотреться на кухонном подоконнике или балконе. Гибрид отличается высокой урожайностью и отличными вкусовыми качествами плодов. Посадите эти растения в балконные ящики или цветочные вазоны и собирайте полезные миниатюрные плоды в любое время года!

Необычные овощи, которые стоит вырастить в этом году

Не торопитесь удивляться после знакомства с белыми гибридами паслена темноплодного – по-настоящему вы удивитесь, когда прочитаете о красных, оранжевых, желтых и зеленых баклажанах!

Полосатые томаты



Необычные овощи, которые стоит вырастить в этом году

С выбором томатов трудностей у дачников, пожалуй, еще больше, чем с морковью. Со временем каждый томатовод определяет для себя лучшие и любимые сорта, которые старается выращивать ежегодно. Но ведь душа увлеченного огородника всегда просит экспериментов, а это значит, что можно и нужно пробовать новые сорта – с плодами самых необычных форм и оттенков. Например, полосатые, синие или черные. Тем более, что и вкус у томатов разных цветов отличается – выбирайте, какой вам нравится больше!

Полосатые щечки


Этот урожайный сорт необычной расцветки можно выращивать в теплицах в средней полосе и в открытом грунте в южных регионах. Кусты высокорослые, до 200 см, поэтому им требуется обязательная подвязка к опоре. Плоды крупные, массой около 250 г, растут кистями по 3-5 штук. Мякоть этих полосатых томатов плотная, сочная, а вкус сладковатый – они идеально подходят для приготовления соков и паст.

Изумрудное яблоко


Среднеспелый сорт, предназначенный для теплиц и открытого грунта. Кусты рослые, до 1,5 м высотой, дают урожай около 10 кг томатов с одного растения. Плоды плоскоокруглые, мясистые, с мягкой кисло-сладкой мякотью ярко-зеленого цвета. Средняя масса одного томата – 250-300 г, а цвет при созревании – зеленый с бронзовым оттенком. Обладают отличным деликатесным вкусом, диетическими и лечебными свойствами. Рекомендуется употреблять их в свежем виде.
О других сортах полосатых томатов мы подробно писали здесь – обязательно присмотрите новых любимчиков для своего огорода!

Черные томаты



Необычные овощи, которые стоит вырастить в этом году

Темные томаты стоят слегка в сторонке от всех остальных разноцветных сортов – не каждый огородник готов зайти так далеко в своих экспериментах. Тем не менее, так называемые томаты-индиго – один из самых полезных видов этой культуры! Их темно-синий, фиолетовый или черный цвет объясняется наличием все того же пигмента антоциана, который, попадая в организм человека, блокирует воспалительные процессы, препятствует развитию раковых клеток, стимулирует работу мозга, укрепляет сердце и сосуды.

Черный мавр


Среднеспелый сорт, рекомендованный для выращивания в пленочных и остекленных теплицах. Кусты среднерослые, высотой 100-150 см, отдают урожай спустя 115 дней после появления всходов. Урожайность средняя – 6 кг томатов с одного куста. Плоды аккуратной формы массой по 40-50 г растут кистями, на каждой до 18 штук. Томатоводы любят этот сорт за сладкий вкус плодов и неприхотливость в уходе.

Черная гроздь F1


Новый гибрид томатов с необычными плодами цвета спелой смородины. Насыщенная темная окраска проявляется уже в начале созревания, а к моменту полной спелости плоды становятся почти черными. Такой глубокий цвет достигается благодаря большому количеству антоцианов, что еще больше повышает ценность сорта.
Черная гроздь F1 – болезнеустойчивый раннеспелый гибрид, цикл созревания плодов – около 75 дней после всходов. Помидорки массой от 35 до 70 г обладают приятным вкусом и легким фруктовым ароматом, отлично подходят для салатов и заготовок.

Яркая цветная капуста



Необычные овощи, которые стоит вырастить в этом году

По частоте и объемам выращивания цветная капуста занимает второе место в мире после белокочанной, что совсем не удивительно, учитывая приятный внешний вид, относительно простую агротехнику и полезные свойства этой культуры. Кстати, цветной эту капусту назвали не за оттенок, а за форму головки, представляющую собой плотный «букет» из множества соцветий. Но мало кто знает, что окраска у нее может быть самой разнообразной: красной, желтой, фиолетовой. И почему бы в новом сезоне не выбрать сорт поинтересней?

Граффити F1


Среднеспелый гибрид, который порадует вас урожаем через 10-12 недель после высадки рассады в открытый грунт. Округлая головка имеет слабо выраженную бугристость и окружена крупными сине-зелеными листьями с восковым налетом. Кроме приятного вкуса и нежной текстуры, эта капуста ценна высоким содержанием йода и антоцианов, придающих ей фиолетовый цвет.
Граффити F1 – гибрид с неплохой урожайностью (5-6 кг с 1 кв.м), устойчив к ложной мучнистой росе, подходит для выращивания в весенне-летний период. Эту капусту можно употреблять в свежем виде, а при длительной термообработке она меняет цвет.

Чеддар F1


Высокоурожайный ранний гибрид с плотной округлой головкой ярко-оранжевой окраски. Рекомендован к выращиванию в весенне-летний период и отдает урожай через 62-66 дней после посадки рассады. Нуждается в традиционных для этой культуры агротехнических мероприятиях – регулярном умеренном поливе и рыхлении почвы.
Средний вес головки – 1,2-1,5 кг. Капуста хорошо транспортируется, долго сохраняет товарный вид. Отличается высоким содержанием бета-каротина, в приготовлении универсальна.

Необычные овощи, которые стоит вырастить в этом году

А вот вам еще один не только полезный, но и невероятно красивый вариант капусты – романеско. Это один из сортотипов цветной капусты родом из Италии. Соцветия насыщенного салатового цвета в виде остроконечных шишечек разного размера собраны в нарядный букет – не овощ, а произведение искусства!

Вероника F1



Один из самых высокоурожайных гибридов с плотными пирамидальными головками массой до 2 кг. Гибрид среднеранний, техническая спелость наступает через 2,5-3 месяца после высадки рассады. Отличается стойкостью к цветушности и фузариозу, хорошо сохраняется на корню, легко переносит неблагоприятные факторы. Нежная текстура и приятный нежный «ореховый» вкус сделают эту капусту любимым лакомством вашей семьи.

Разноцветный редис



Необычные овощи, которые стоит вырастить в этом году

Самый подходящий «материал» для быстрых весенних экспериментов на грядке или даже на подоконнике – редис. Этот корнеплод, оказывается, совсем не обязательно должен быть красного или красно-белого цвета. Есть сорта редиса с желтыми, розовыми, белыми, фиолетовыми плодами, даже оригинальный сорт арбузной расцветки, и все они содержат разные ценные витамины. Огромное поле для творчества как в огородничестве, так и в кулинарии!

Необычные овощи, которые стоит вырастить в этом году

Белый зефир


Скороспелый сорт с необычными для этой культуры корнеплодами белого цвета. Созревает в среднем за 20-23 дня после посева. Плоды округлой формы массой до 25 г не стоит передерживать на грядке – перезревая, они становятся твердыми и волокнистыми. А вот при своевременной уборке урожая вы получите сочную, нежную, ароматную редиску с интересным пряным вкусом.

Аметист


Новый оригинальный сорт интересен фиолетовой окраской кожицы корнеплодов, под которой скрывается традиционная белая мякоть – плотная и сочная, с островатым вкусом. Это неприхотливый и скороспелый сорт – от посева до сбора урожая проходит не более 25 дней. Корнеплоды формируются дружно, головки выравнены по размеру и форме, масса каждой около 20 г. Посев возможен в несколько этапов с промежутками в 2-3 недели, а после сбора урожая осенью этот редис может храниться до 2 месяцев.

Декоративный острый перец



Необычные овощи, которые стоит вырастить в этом году

Любителям остренького наверняка понравится идея посадить несколько декоративных кустиков жгучего перца на грядке или в контейнере прямо на террасе, рядом с зоной барбекю. Только представьте: готовите вы свежий салат в ожидании гостей или маринуете мясо, а за перцем даже идти никуда не надо – только руку протянуть. А ведь такой перец можно вырастить и в цветочном горшке на окне – и красота, и польза!

Желтый бум


Среднеспелый кустарниковый перец, предназначенный для выращивания в балконных ящиках и декоративных кашпо. Может расти как в теплице или помещении, так и на открытом пространстве. Аккуратный компактный кустик до 45 см высотой украшен густой листвой темно-зеленого цвета и миниатюрными конусовидными плодами. Глянцевые желтые перчики растут группами по 5 штук и «смотрят» вверх. Плоды массой около 10 г обладают среднеострым вкусом, могут использоваться как пряность, а также подходят для сушки и заготовок на зиму.

Корзина пламени F1


Уже по названию ясно, что с этим перцем шутить не стоит! А стоит посадить его в любой небольшой емкости на подоконнике или террасе. Ветвистый кустик полуампельной формы вырастает невысоким, до 35 см «ростом» и до 60 см в диаметре.
Гибрид очень урожайный – дает до 70 перчиков с растения, а созревают они через 87-95 дней после всходов. За время созревания плоды поменяют цвет несколько раз: от фиолетового к кремовому, затем окрасятся в оранжевый и ярко-красный. Самые «кусачие», конечно, последние!

Мелотрия (мини-огурец)



Необычные овощи, которые стоит вырастить в этом году

Мелотрия, или мышиная дыня, на первый беглый взгляд кажется миниатюрным арбузом, но при ближайшем рассмотрении больше похожа на огурец – и по вкусу, и по внешним признакам (листья, цветки, мякоть). Это растение не может похвастаться размером плодов – длина их всего 2 см, – зато оно прекрасно своей неприхотливостью и оригинальной внешностью. Чаще всего эту культуру выращивают как декоративную лиану для украшения беседок и ограждений. Но есть у нее и верные ценители вкуса маленьких «арбузиков» – это дети!
Сортовое разнообразие мелотрии пока невелико, но, думается, это лишь вопрос времени. Выращивать ее можно через рассаду либо высевать сразу в открытый грунт, как огурцы.

Необычные овощи, которые стоит вырастить в этом году

Колибри


Самый популярный сорт мелотрии. Многолетняя травянистая лиана, которая в открытом грунте средней полосы культивируется как однолетник. Плетистые стебли растения этого сорта покрыты треугольными листьями и вырастают в длину до 3 м. Первый урожай можно снимать уже спустя 45 дней после появления всходов. Размер плодов – 2-3 см, по вкусу они напоминают огурцы с легкой кислинкой.
Растение можно высаживать в балконные ящики как комнатную культуру. Рекомендуется регулярный полив и рыхление почвы, а также подкормка комплексным удобрением дважды за сезон. Несмотря на миниатюрность плодов, урожай с одного куста можно собрать приличный – 5-6 кг!

Пепино (дынная груша)



Необычные овощи, которые стоит вырастить в этом году

Несмотря на название, ни к дыням, ни к грушам это растение отношения не имеет, а принадлежит к семейству Пасленовые и является «родственником» помидоров и картофеля. И если мелотрию выращивают, как огурец, то пепино предъявляет к уходу ровно те же требования, что и томаты.
Семена высевают на рассаду в конце января – начале февраля, затем пикируют, подращивают и пересаживают в грунт в мае, укрыв пленкой. После того, как сеянцы подрастут и окрепнут, их открывают и подвязывают к опорам, а затем формируют в 2-3 стебля с обязательным пасынкованием. Даже болезни и вредители у пепино такие же, как у томатов, – для огородников хотя бы с минимальным опытом это совершенно понятная история.

Необычные овощи, которые стоит вырастить в этом году


Консуэло


Сорт рекомендован для закрытого грунта (парник, теплица). Плоды окрашены в кремовый или лимонный цвет с сиреневыми полосками, по вкусу и аромату напоминают сладкую дыню с нотками ананаса и тыквы. Фиолетовые стебли достигают длины 130-200 см, а масса созревших плодов составляет от 500 до 1300 г. От всходов до начала плодоношения проходит примерно 60-70 дней.

Рамзес


Этот сорт по своим характеристикам почти не отличается от предыдущего, но при сравнении выигрывает благодаря скороспелости и лучшей адаптации к условиям средней полосы. Плоды этой культуры содержат в большом количестве ретинол (витамин А) и аскорбиновую кислоту (витамин С), в пищу могут употребляться сырыми, а также в виде варенья и джемов.
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