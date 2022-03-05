Необычные овощи, которые стоит вырастить в этом году

Выращивать на любимых грядках из года в год один и тот же продуктовый набор – довольно скучно, вы не находите? Вот если бы можно было посадить черные помидоры, белые баклажаны, фиолетовую морковь! А ведь и правда – можно!

Просто выберите правильные сорта, и ваша дачная жизнь больше не будет прежней.

Если вы увлеченный огородник, то наверняка в каждом следующем сезоне добавляете в свой план посадок какую-нибудь новинку – неопробованный сорт или новую культуру, с которой пока не знакомы.

Плохая новость: этот спортивный интерес и любопытство никогда не иссякнут и не дадут вам спокойно жить, сажая на грядках стандартный перечень «картошка-морковка-томаты-огурцы».

Хорошая новость: у нас есть для вас десяток необычных вариантов овощей, которые вы точно захотите вырастить и, конечно, попробовать на вкус!



Фиолетовый картофель



Гурман

Эликсир

Аметист

Разноцветная морковь



Карамель фиолетовая F1

Майами шоколадная F1

Белые баклажаны



Белоснежка

Пеликан

Бейби Уайт F1

Полосатые томаты

Полосатые щечки

Изумрудное яблоко

Черные томаты

Черный мавр

Черная гроздь F1

Яркая цветная капуста

Граффити F1

Чеддар F1

Вероника F1

Разноцветный редис

Белый зефир

Аметист

Декоративный острый перец

Желтый бум

Корзина пламени F1

Мелотрия (мини-огурец)

Колибри

Пепино (дынная груша)



Консуэло

Рамзес

Знаете ли вы, что картошку люди едят уже примерно 8000 лет, а фиолетовый картофель выращивают еще с XIX века. Его вывели путем скрещивания культурных видов этого растения с дикорастущими, и свой необычный цвет он приобрел благодаря высокому содержанию антоцианов (они же окрашивают голубику, чернику, ежевику, виноград). Эти вещества невероятно полезны для организма – они обладают высокой бактерицидной активностью, укрепляют стенки сосудов, защищают клетки от свободных радикалов, обостряют зрение.Кроме того, такой картофель содержит хлорогеновую кислоту – антиоксидант, который способствует расщеплению жировой ткани при физических нагрузках и защищает печень.Фиолетовый картофель советуют употреблять в пищу людям с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями – такими, как сахарный диабет, гипертония, сердечно-сосудистые патологии, а также в периоды реабилитации после операций. А еще из этих клубней можно приготовить оригинальные десерты.Как думаете, есть смысл посадить хотя бы небольшую грядку такого ценного продукта на даче? То-то же! А самые вкусные и урожайные сорта мы вам подскажем!Среднеранний сорт с клубнями необычной окраски – от синей до насыщенно-фиолетовой. Урожай готов к сбору уже через 75-80 дней после посадки. С одного куста можно собрать до 14 клубней овальной формы с глазками. Картофель (каждый массой до 115 г) отлично хранится, подходит для варки и приготовления салатов.Выращивать его рекомендуется в легкой, воздухопроницаемой, слегка подкисленной почве (pH 5,0-5,5). Лучше всего растения развиваются в супесчаном грунте, а в тяжелой глинистой почве нуждаются в частом рыхлении.Оригинальный среднеранний сорт германской селекции с розовой мякотью, сохраняющей цвет после термообработки. Клубни содержат большое количество антиоксидантов и крахмала, что позволяет использовать их в диетическом питании. Розовая мякоть великолепно выглядит в салатах и пюре – накормить можно самого капризного малоежку!Сорт обладает высокой урожайностью: до 15 крупных клубней массой около 120 г на одном кусте! От посадки семенного материала до уборки урожая проходит всего 70 дней. Перед посадкой рекомендуется прорастить клубни в тепле, а в почву внести полный комплекс минеральных удобрений.Этот сорт раннего картофеля способен отдавать урожай уже через 65-80 дней после посадки. Интересен не только уникальной фиолетовой окраской кожуры и мякоти, но также устойчивостью к основным заболеваниям картофеля и высокой адаптивностью к разным условиям выращивания. С одного куста можно собрать до 12 клубней средней массой от 70 до 100 г.Клубни отличаются высоким содержанием растительных пигментов антоцианов, хорошей лежкостью и транспортабельностью, отличными вкусовыми качествами.Кроме оригинальной фиолетовой картошки, вы можете удивить соседей и другими необычными корнеплодами, вырастив на дачном участке батат, катран или скорцонеру.Даже опытному огороднику трудно сориентироваться при выборе сорта моркови – их так много, и на картинках все выглядят аппетитно. Начинающему дачнику и вовсе впору запутаться! Традиционные сорта оранжевой моркови различаются сроками созревания, размером и формой корнеплода, вкусом и назначением (для хранения или переработки, для салатов или соков).А что, если мы раскроем «секрет»: кроме оранжевой есть множество сортов моркови других расцветок – фиолетовой, красной, черной, желтой и даже белой! Каждая из этих разновидностей по-своему полезна благодаря содержанию разных растительных пигментов. И совсем не обязательно выбирать морковку именно классического цвета. Тем более что таковым он стал лишь в XVI веке благодаря голландским селекционерам, в то время как морковь с желтыми и красными плодами известна еще с X-XI веков. Так почему бы не вернуться к истокам и в следующем сезоне не посадить заново выведенные сорта разноцветной моркови?Позднеспелый гибрид, отдающий урожай спустя 140 дней после посева. Плоды массой до 150 г окрашены в насыщенный фиолетовый оттенок с оранжевой сердцевиной, вырастают длиной до 20 см и отлично хранятся. Гибрид устойчив к заболеваниям и кратковременной засухе, не склонен к растрескиванию корнеплодов.Эта морковка обладает сладковатым вкусом и содержит большое количество полезных веществ, что делает ее отличной витаминной добавкой к рациону. А оригинальный цвет позволит внести разнообразие в традиционные блюда.Гибрид раннего срока созревания с конусовидными плодами яркого фиолетового оттенка. Цвет мякоти внутри такой же насыщенный, с небольшим светло-розовым кольцом в сердцевине. Масса одного корнеплода может достигать 180 г.Посев и выращивание этой моркови производится так же, как и традиционных оранжевых корнеплодов: прореживание сеянцев, полив, рыхление почвы и обработка от огородных вредителей.Умудренные опытом огородники наверняка уже давно открыли для себя этот вид баклажанов, а для менее опытных мы расскажем. Белые баклажаны были выведены селекционерами еще в XIX веке путем устранения из мякоти пигмента антоциана, который и придает овощам и ягодам фиолетовый цвет и характерный терпкий вкус. В результате получились гибриды, лишенные цвета и некоторых полезных свойств антоциана, зато с приятным нежным вкусом, мягкой мякотью почти без зерен и без горечи. Эти баклажаны можно есть даже сырыми.Вырастить их не сложнее, чем плоды с традиционной синей окраской кожицы. Небольшая разница лишь в том, что белые баклажаны чуть более теплолюбивы, и для развития рассады комфортной будет температура около 25°C. Выбор сортов, кстати, вполне приличный!Один из популярных белоцветных сортов, относящийся к среднеспелым, – плоды созревают через 110-115 дней после появления всходов. Куст растет невысоким, до 1 м, но нуждается в подвязывании. Плоды яйцевидной формы с плотной белой мякотью и нежным вкусом без горчинки. Прекрасно подходят для гарниров и приготовления икры.Сорт рекомендуется для выращивания в защищенном и открытом грунте. Среднеспелый, под пленочным укрытием созревает за 110-120 дней. Плоды цилиндрической формы, матового белого цвета, длиной 16-18 см и массой до 250 г. Слегка кремовая мякоть средней плотности с приятным вкусом отлично подойдет в качестве гарнира к мясу. Плоды хорошо хранятся и легко транспортируются.Оригинальный гибрид для комнатного выращивания с небольшими кремово-белыми округлыми плодами массой около 80 г. Кустики ветвистые и компактные, высотой до 55 см, будут отлично смотреться на кухонном подоконнике или балконе. Гибрид отличается высокой урожайностью и отличными вкусовыми качествами плодов. Посадите эти растения в балконные ящики или цветочные вазоны и собирайте полезные миниатюрные плоды в любое время года!Не торопитесь удивляться после знакомства с белыми гибридами паслена темноплодного – по-настоящему вы удивитесь, когда прочитаете о красных, оранжевых, желтых и зеленых баклажанах!С выбором томатов трудностей у дачников, пожалуй, еще больше, чем с морковью. Со временем каждый томатовод определяет для себя лучшие и любимые сорта, которые старается выращивать ежегодно. Но ведь душа увлеченного огородника всегда просит экспериментов, а это значит, что можно и нужно пробовать новые сорта – с плодами самых необычных форм и оттенков. Например, полосатые, синие или черные. Тем более, что и вкус у томатов разных цветов отличается – выбирайте, какой вам нравится больше!Этот урожайный сорт необычной расцветки можно выращивать в теплицах в средней полосе и в открытом грунте в южных регионах. Кусты высокорослые, до 200 см, поэтому им требуется обязательная подвязка к опоре. Плоды крупные, массой около 250 г, растут кистями по 3-5 штук. Мякоть этих полосатых томатов плотная, сочная, а вкус сладковатый – они идеально подходят для приготовления соков и паст.Среднеспелый сорт, предназначенный для теплиц и открытого грунта. Кусты рослые, до 1,5 м высотой, дают урожай около 10 кг томатов с одного растения. Плоды плоскоокруглые, мясистые, с мягкой кисло-сладкой мякотью ярко-зеленого цвета. Средняя масса одного томата – 250-300 г, а цвет при созревании – зеленый с бронзовым оттенком. Обладают отличным деликатесным вкусом, диетическими и лечебными свойствами. Рекомендуется употреблять их в свежем виде.О других сортах полосатых томатов мы подробно писали здесь – обязательно присмотрите новых любимчиков для своего огорода!Темные томаты стоят слегка в сторонке от всех остальных разноцветных сортов – не каждый огородник готов зайти так далеко в своих экспериментах. Тем не менее, так называемые томаты-индиго – один из самых полезных видов этой культуры! Их темно-синий, фиолетовый или черный цвет объясняется наличием все того же пигмента антоциана, который, попадая в организм человека, блокирует воспалительные процессы, препятствует развитию раковых клеток, стимулирует работу мозга, укрепляет сердце и сосуды.Среднеспелый сорт, рекомендованный для выращивания в пленочных и остекленных теплицах. Кусты среднерослые, высотой 100-150 см, отдают урожай спустя 115 дней после появления всходов. Урожайность средняя – 6 кг томатов с одного куста. Плоды аккуратной формы массой по 40-50 г растут кистями, на каждой до 18 штук. Томатоводы любят этот сорт за сладкий вкус плодов и неприхотливость в уходе.Новый гибрид томатов с необычными плодами цвета спелой смородины. Насыщенная темная окраска проявляется уже в начале созревания, а к моменту полной спелости плоды становятся почти черными. Такой глубокий цвет достигается благодаря большому количеству антоцианов, что еще больше повышает ценность сорта.Черная гроздь F1 – болезнеустойчивый раннеспелый гибрид, цикл созревания плодов – около 75 дней после всходов. Помидорки массой от 35 до 70 г обладают приятным вкусом и легким фруктовым ароматом, отлично подходят для салатов и заготовок.По частоте и объемам выращивания цветная капуста занимает второе место в мире после белокочанной, что совсем не удивительно, учитывая приятный внешний вид, относительно простую агротехнику и полезные свойства этой культуры. Кстати, цветной эту капусту назвали не за оттенок, а за форму головки, представляющую собой плотный «букет» из множества соцветий. Но мало кто знает, что окраска у нее может быть самой разнообразной: красной, желтой, фиолетовой. И почему бы в новом сезоне не выбрать сорт поинтересней?Среднеспелый гибрид, который порадует вас урожаем через 10-12 недель после высадки рассады в открытый грунт. Округлая головка имеет слабо выраженную бугристость и окружена крупными сине-зелеными листьями с восковым налетом. Кроме приятного вкуса и нежной текстуры, эта капуста ценна высоким содержанием йода и антоцианов, придающих ей фиолетовый цвет.Граффити F1 – гибрид с неплохой урожайностью (5-6 кг с 1 кв.м), устойчив к ложной мучнистой росе, подходит для выращивания в весенне-летний период. Эту капусту можно употреблять в свежем виде, а при длительной термообработке она меняет цвет.Высокоурожайный ранний гибрид с плотной округлой головкой ярко-оранжевой окраски. Рекомендован к выращиванию в весенне-летний период и отдает урожай через 62-66 дней после посадки рассады. Нуждается в традиционных для этой культуры агротехнических мероприятиях – регулярном умеренном поливе и рыхлении почвы.Средний вес головки – 1,2-1,5 кг. Капуста хорошо транспортируется, долго сохраняет товарный вид. Отличается высоким содержанием бета-каротина, в приготовлении универсальна.А вот вам еще один не только полезный, но и невероятно красивый вариант капусты – романеско. Это один из сортотипов цветной капусты родом из Италии. Соцветия насыщенного салатового цвета в виде остроконечных шишечек разного размера собраны в нарядный букет – не овощ, а произведение искусства!Один из самых высокоурожайных гибридов с плотными пирамидальными головками массой до 2 кг. Гибрид среднеранний, техническая спелость наступает через 2,5-3 месяца после высадки рассады. Отличается стойкостью к цветушности и фузариозу, хорошо сохраняется на корню, легко переносит неблагоприятные факторы. Нежная текстура и приятный нежный «ореховый» вкус сделают эту капусту любимым лакомством вашей семьи.Самый подходящий «материал» для быстрых весенних экспериментов на грядке или даже на подоконнике – редис. Этот корнеплод, оказывается, совсем не обязательно должен быть красного или красно-белого цвета. Есть сорта редиса с желтыми, розовыми, белыми, фиолетовыми плодами, даже оригинальный сорт арбузной расцветки, и все они содержат разные ценные витамины. Огромное поле для творчества как в огородничестве, так и в кулинарии!Скороспелый сорт с необычными для этой культуры корнеплодами белого цвета. Созревает в среднем за 20-23 дня после посева. Плоды округлой формы массой до 25 г не стоит передерживать на грядке – перезревая, они становятся твердыми и волокнистыми. А вот при своевременной уборке урожая вы получите сочную, нежную, ароматную редиску с интересным пряным вкусом.Новый оригинальный сорт интересен фиолетовой окраской кожицы корнеплодов, под которой скрывается традиционная белая мякоть – плотная и сочная, с островатым вкусом. Это неприхотливый и скороспелый сорт – от посева до сбора урожая проходит не более 25 дней. Корнеплоды формируются дружно, головки выравнены по размеру и форме, масса каждой около 20 г. Посев возможен в несколько этапов с промежутками в 2-3 недели, а после сбора урожая осенью этот редис может храниться до 2 месяцев.Любителям остренького наверняка понравится идея посадить несколько декоративных кустиков жгучего перца на грядке или в контейнере прямо на террасе, рядом с зоной барбекю. Только представьте: готовите вы свежий салат в ожидании гостей или маринуете мясо, а за перцем даже идти никуда не надо – только руку протянуть. А ведь такой перец можно вырастить и в цветочном горшке на окне – и красота, и польза!Среднеспелый кустарниковый перец, предназначенный для выращивания в балконных ящиках и декоративных кашпо. Может расти как в теплице или помещении, так и на открытом пространстве. Аккуратный компактный кустик до 45 см высотой украшен густой листвой темно-зеленого цвета и миниатюрными конусовидными плодами. Глянцевые желтые перчики растут группами по 5 штук и «смотрят» вверх. Плоды массой около 10 г обладают среднеострым вкусом, могут использоваться как пряность, а также подходят для сушки и заготовок на зиму.Уже по названию ясно, что с этим перцем шутить не стоит! А стоит посадить его в любой небольшой емкости на подоконнике или террасе. Ветвистый кустик полуампельной формы вырастает невысоким, до 35 см «ростом» и до 60 см в диаметре.Гибрид очень урожайный – дает до 70 перчиков с растения, а созревают они через 87-95 дней после всходов. За время созревания плоды поменяют цвет несколько раз: от фиолетового к кремовому, затем окрасятся в оранжевый и ярко-красный. Самые «кусачие», конечно, последние!Мелотрия, или мышиная дыня, на первый беглый взгляд кажется миниатюрным арбузом, но при ближайшем рассмотрении больше похожа на огурец – и по вкусу, и по внешним признакам (листья, цветки, мякоть). Это растение не может похвастаться размером плодов – длина их всего 2 см, – зато оно прекрасно своей неприхотливостью и оригинальной внешностью. Чаще всего эту культуру выращивают как декоративную лиану для украшения беседок и ограждений. Но есть у нее и верные ценители вкуса маленьких «арбузиков» – это дети!Сортовое разнообразие мелотрии пока невелико, но, думается, это лишь вопрос времени. Выращивать ее можно через рассаду либо высевать сразу в открытый грунт, как огурцы.Самый популярный сорт мелотрии. Многолетняя травянистая лиана, которая в открытом грунте средней полосы культивируется как однолетник. Плетистые стебли растения этого сорта покрыты треугольными листьями и вырастают в длину до 3 м. Первый урожай можно снимать уже спустя 45 дней после появления всходов. Размер плодов – 2-3 см, по вкусу они напоминают огурцы с легкой кислинкой.Растение можно высаживать в балконные ящики как комнатную культуру. Рекомендуется регулярный полив и рыхление почвы, а также подкормка комплексным удобрением дважды за сезон. Несмотря на миниатюрность плодов, урожай с одного куста можно собрать приличный – 5-6 кг!Несмотря на название, ни к дыням, ни к грушам это растение отношения не имеет, а принадлежит к семейству Пасленовые и является «родственником» помидоров и картофеля. И если мелотрию выращивают, как огурец, то пепино предъявляет к уходу ровно те же требования, что и томаты.Семена высевают на рассаду в конце января – начале февраля, затем пикируют, подращивают и пересаживают в грунт в мае, укрыв пленкой. После того, как сеянцы подрастут и окрепнут, их открывают и подвязывают к опорам, а затем формируют в 2-3 стебля с обязательным пасынкованием. Даже болезни и вредители у пепино такие же, как у томатов, – для огородников хотя бы с минимальным опытом это совершенно понятная история.Сорт рекомендован для закрытого грунта (парник, теплица). Плоды окрашены в кремовый или лимонный цвет с сиреневыми полосками, по вкусу и аромату напоминают сладкую дыню с нотками ананаса и тыквы. Фиолетовые стебли достигают длины 130-200 см, а масса созревших плодов составляет от 500 до 1300 г. От всходов до начала плодоношения проходит примерно 60-70 дней.Этот сорт по своим характеристикам почти не отличается от предыдущего, но при сравнении выигрывает благодаря скороспелости и лучшей адаптации к условиям средней полосы. Плоды этой культуры содержат в большом количестве ретинол (витамин А) и аскорбиновую кислоту (витамин С), в пищу могут употребляться сырыми, а также в виде варенья и джемов.