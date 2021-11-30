Австриец, обосновавшийся в Калмыкии, создал отель в юртах с европейским сервисом

Весьма незаурядный житель появился в степях Калмыкии, который не только влюбился в просторы и свободу степного края, но пытается создать уникальное туристическое поселение-хотон класса люкс. Этот молодой амбициозный иностранец в своем проекте пытается объединить национальный колорит кочевой жизни и технологические достижения XXI века, поэтому вместо привычных номеров путешественников встретят благоустроенные юрты.
Клеменс Ауэр - австрийский программист, в степях Калмыкии строит юрты класса люкс. | Фото: kalmykiatour.com.
Клеменс Ауэр – молодой программист из Австрии в своем стремлении к самореализации попал аж в степи Калмыкии! А все началось с того, что он не смог найти достойную работу у себя в городе и после собеседования попал в Россию. Несмотря на все сложности с языком и сменой места жительства, молодой человек был настолько увлечен страной, что даже после окончания контракта со временем снова вернулся и продолжил работать в России.
Жена Юлия Ауэр принимает активное участие в создании этнографического туристического комплекса «Теегин гер» (Элиста, Калмыкия). | Фото: news.rambler.ru.
За это время он успел обзавестись семьей и переехал вместе с женой и двумя сыновьями на ее родину – в Элисту, что в Калмыкии. Бескрайние просторы и добродушный народ так поразили европейца, что покидать этот край он даже и не планирует. Клеменс давно считает себя настоящим степняком, ведь уже не только научился ездить верхом на лошади и выучил русский язык, но и пытается запустить уникальный для этих краев бизнес.
Создание пятизвездочных юрт на территории этнографического туристического комплекса «Теегин гер» (Калмыкия). | Фото: Руслан Мельников /РГ.
Ведь о том, чем здесь будет заниматься, долго думать не пришлось, идея возникла вполне определенная и по веским причинам. Сам Клеменс об этом говорит так: «В Калмыкии есть проблема, когда сюда приезжают гости, особенно иностранцы, их не всегда можно разместить с комфортом. Такая ситуация возникла, когда ко мне приехали родители. И я решил создать особенное место, что-то вроде гостиницы и турбазы. Хотелось взять лучшее из того, что за многие тысячелетия создали кочевники, и объединить наследие степняков с достижениями XXI века».
Издревле калмыцкий народ жил в юртах.
Активный молодой человек вместе со своей женой Юлией разработали довольно таки уникальный проект этнографического туристского комплекса «Теегин гер», с которым удалось выиграть республиканский грант в 700 тысяч рублей! Естественно, это капля в море капиталовложений, которые семья уже потратила на создание туристического поселения-хотона с гостевыми юртами, убранством и комфортом. Подобные жизнеутверждающие истории уже не раз освещались на страницах Novate.ru и сегодняшний материал не исключение.
На территории комплекса создано 4 юрты, площадь которых составляет 80 кв. метров. | Фото: kalmykiatour.com.
В этом невиданном для региона комплексе австриец разместил четыре огромных юрты на 80 квадратных метров, которые и выступают в роли отельного двухместного номера. Естественно, это сооружение только внешне похоже на национальное жилице кочевого народа, его не разберешь и не установишь на новом стойбище. Причем комфорту, который он пытается создать, могут позавидовать даже фешенебельные отели. Ведь каждая юрта оборудована туалетными и ванными комнатами, которые расположены в задней части столь колоритной постройки. Для создания особого уюта и микроклимата стены утеплены специальными теплоизоляционными материалами, а комфортную температуру внутри будут поддерживать с помощью теплых полов.
Через прозрачный купол можно будет любоваться звездным небом. | Фото: Руслан Мельников /РГ.
Главной изюминкой юрты-номера станет стеклянный колпак, расположенный по центру, который заменит традиционное отверстие для дыма от очага. Ведь старинным способом никто отапливать сооружение не будет, а импровизированный выход позволит любоваться звездным небом, не вставая с кровати. Естественно, имея такую площадь в каждом номере, получится установить и огромную двуспальную кровать, и уютный диванчик в гостиной, и всевозможные шкафчики и кресла для создания домашнего уюта.
На крыше административного офиса разместили солнечные батареи (Этнографический туристический комплекс «Теегин гер», Калмыкия). | Фото: Руслан Мельников /РГ.
Для того, чтобы обеспечить гостиничный комплекс электроэнергией и всеми вытекающими благами, был создан небольшой домик в стиле калмыцкой архитектуры, на крыше которого установлены солнечные батареи, а внутри будет располагаться административное здание. Также планируют сделать еще несколько бюджетных юрт, которые смогут обеспечить комфортным проживанием большее количество людей.
Клеменс Ауэр сам контролирует и руководит строительными работами (Элиста, Калмыкия). | Фото: Руслан Мельников /РГ.
Поскольку Клеменс Ауэр ко всему подходит рационально и основательно, то у него возникли весьма неожиданные проблемы. Как оказалось, найти настоящих специалистов в строительстве и проведении коммуникаций не так уж просто, основная масса подрядчиков запрашивают баснословные деньги, при этом откровенно «халтурят», что абсолютно не устраивает европейца. Качество выполняемых работ он ставит во главу угла, поэтому процесс строительства затягивается, ведь ему приходится самому контролировать каждый этап работ, чтобы все было по высшему разряду.
Интерьер юрты будет оформлен в национальном стиле (Калмыкия). | Фото: kalmykiatour.com.
Молодой человек не отчаивается и со спокойной рассудительностью объясняет: «Я просто верю, что жить надо правильно и хорошо делать свое дело. Когда-нибудь и я свое дело закончу. И сделаю все хорошо. Пусть и не так быстро, как хотелось бы. Но я из-за этого уже не волнуюсь и не расстраиваюсь. Зачем? От этого проблемы быстрее не решатся».
Хурул Золотая обитель Будды Шакьямуни (Элиста, Калмыкия). | Фото: yandex.kz.
И еще немаловажная деталь: свой оригинальный комплекс Клеменс создает возле знакового для буддистов места – старинного буддистского храма хурула. Несмотря на то, что он родился в семье христиан: мама – протестантка, а отец католик (причем жена буддистка!), сам молодой человек признается, что ощущает невероятную силу, идущую от хурула. Поэтому очень часто там бывает и любит не только покрутить молитвенные барабаны, но и пообщаться с монахами.
Пятизведочный отель с номерами-юртами в степях Калмыкии (Этнографический туристический комплекс «Теегин гер»). | Фото: life.ru.
Многие друзья и просто знакомые как в Европе, так и России очень удивляются его решению и постоянно спрашивают, зачем ему это надо. Но он даже мысли не допускает, что сможет когда-либо отсюда уехать и с мечтательной улыбкой говорит: «Мне здесь слишком нравится. Я уже насквозь пропитался кочевой культурой. Часто выезжаю кататься на лошади в степь. В степи у меня как бы это сказать... Душа чистится - вот! Когда дострою хотон, буду разводить лошадей, как настоящий кочевник». Будем надеяться, что реалии нашей жизни не отобьют желания у иностранца, выросшем в абсолютно других условиях, довести начатое дело до конца и воплотить свою мечту.
Этнографический туристический комплекс «Теегин гер» уже готов на 80 % (Калмыкия).
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