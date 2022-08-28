Ретро-снимки, в которые нужно вглядеться повнимательнее

Купальные машины времен викторианской эпохи. | Фото: kulturologia.ru.
Изобретение фотографии сделало возможным фиксирования самых знаковых событий за пару прошедших столетий. В эти несколько снимков следует вглядеться повнимательнее, т. к. они являются наглядной демонстрацией устоев прошлых десятилетий.
Нудисты у стен Кремля, 1920-е годы
Нудисты купаются в Москва-реке. 1920-е годы. | Фото: i.timeout.ru.
В первые годы после Октябрьской революции все вековые устои считались пережитком царизма, а поэтому отрицались. В 1920-е годы на улицах Москвы можно было увидеть абсолютно голых людей из движения «Долой стыд!» На этом ретро-снимке запечатлены нудисты на Москва-реке у стен Кремля. Нагота в то время пропагандировалась как проявление демократии и равенства. К 1930-м все вернулось на круги своя, а советская власть пресекла на корню свободные нравы.
Мальчики в школе учатся плавать, 1920-е годы
Обучение плаванию в британских школах начала XX века. | Фото: maximonline.ru.
В начале XX века в британских школах не было бассейнов, но плавание все равно входило в курс обучения. Чтобы правильно держать себя в воде, мальчики тренировались на спинах товарищей.
Чистка венецианских каналов, 1956 год
Чистка венецианского канала, 1956 год. | Фото: factroom.ru.
Когда туристы плавают на гондоле по венецианским каналам, то затхлый запах немного смазывает романтичное впечатление от прогулки. А ведь еще в 1956 году каналы тщательно чистились. Для этого спускалась вода, а с дна поднимался весь мусор.
Купальные машины
Купальные машины времен викторианской эпохи. | Фото: kulturologia.ru.
В XIX веке в Англии в викторианскую эпоху, все дамы, которые желали искупаться в реке или море, должны были отправляться в воду в купальной машине. Они представляли собой деревянные кабинки со сквозным отверстием в полу. Дама переодевалась в купальной машине, окуналась в дырку или же выходила из кибитки по ступенькам в воду. К слову сказать, костюм для купания тогда не особо отличался от повседневной одежды: длинное платье, чепец, панталоны и туфли.
Библиотека XIX века
Так выглядела библиотека 150 лет назад.
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