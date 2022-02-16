9 электронных устройств, которые были изобретены в СССР и опередили время

Советские гаджеты, которые опередили время.
Сегодня бытует мнение, что нет пророка в своём отечестве, и все современные электронные устройства были изобретены где-то на Западе. Но на самом деле в СССР было множество интереснейших разработок гаджетов. Некоторые из них вошли в быт советских людей и пользовались огромной популярностью, а другие, по разным причинам, были доступны лишь определённому кругу людей или же вовсе остались на уровне проектов, потому что опередили своё время.
1. Карманная электронная игра «Ну, погоди!»
Карманная электронная игра «Ну, погоди!»
В 1984г. на советском за воде «Электроника» начали выпускать карманные игровые консоли. Игры «Ну, погоди!», где волк ловит в корзину яйца, имели прямоугольный жидкокристаллический экран. За основу для их выпуска были приняты японские игрушки компании Nintendo, только там в качестве главных героев выступали, как правило, персонажи диснеевских мультфильмов.
2. Советский аудиоплеер
Советский кассетный аудиоплеер Соната П-421
До конца 80-х годов у советских людей наиболее используемыми были бабинные магнитофоны (к примеру, Маяк-202 и пр.). Но производство отечественных аудиоплееров началось в СССР еще в 70-х годах. Эти устройства могли проигрывать компактные аудиокассеты МК-90 и МК-60 (цифрами в обозначении указывалась длительность проигрывания записи). Нужно отметить, что начала 90-х годов такие плееры массового потребителя не находили, поскольку имели достаточно высокую цену (около 130 рублей).
3. Планшетный компьютер
Электроника МК-90 - советский микрокомпьютер.
Еще в 80-х годах минувшего века на Западе и в СССР стали появлятся прототипы современных планшетов. В 1988г. завод «Электроника» выпустил лимитированную партию микрокомпьютеров «Электроника МК-90». Такие устройства не имели сенсорных экранов, так что набирать текст нужно было на обычной мини-клавиатуре, встроенной рядом с экраном. Устройство имело такие параметры: оперативная память 16 кбайт, а постоянная – 32 кбайт.
Пользователи тогда не были готовы к таким устройствам, и большой популярности карманные компьютеры тогда не снискали. Помимо этого, «Электроника МК-90» стоила баснословно дорого: 3500 рублей, что составляло годовой заработок советского инженера.
4. Электронные часы
«Электроника-5» - умные советские часы.
«Электроника-5» можно рассматривать, как «умные» часы своего времени. По функционалу, они, конечно, даже близко не могут сравниться с современными моделями, но в свое время были способны поразить воображение пользователей. Электронные часы имели секундомер, показывали время, дату, день недели, а также могли проигрывать несколько несложных мелодий.
Цена столь удивительных на то время часов составляла 150 рублей.
5. Мобильный телефон
Инженер Леонид Куприянович демонстрирует возможности мобильного телефона.
Первый советский мобильный телефон был изготовлен советским радиоинженером Л.Куприяновичем в апреле 1957г. Радиотелефонный аппарат имел вес около Зкг. Он мог спокойно функционировать в радиусе 20-30км от базовой станции. Набор нужного номера осуществлялся через дисковый механизм.
6. Система мобильной связи
Cистема мобильной связи «Алтай».
В 1963г. в столице была запущена экспериментальная система мобильной связи «Алтай», которая позднее была введена в 114 городах Советского Союза. Аппаратами этой системы могли совершать и принимать звонки аналоговой связи. Ими снабжались автомобили партийного руководства, а также машины спецтехники (к примеру, скорые, пожарные и пр.).
7. Персональный компьютер
Советский персональный компьютер ЭВМ ДВК-2.
Еще в 40-х годах ХХ века в СССР начали работы над электронными вычислительными машинами (ЭВМ). Первая рабочая машина была создана в Киеве группой советских инженеров под руководством Лебедева. Довольно долго ЭВМ использовали в основном на производстве, в профильных учебных заведениях и в НИИ. Только в начале 80-х у некоторых советских граждан стали появляться персональные компьютеры. Однако чаще всего это были не отечественные машины, а Apple или IBM.
8. Советский ноутбук
«Электроника МС-1504» - первый советский ноутбук.
Разработкой персональных компьютеров занимались многие советские НИИ. «Электроника МС-1504» стал первым отечественным ноутбуком, который пошел в серийный выпуск в начале 90-х годов. Об этой машине, весом 3,5кг, можно сказать, что она имела 16-битный процессор и 640кбайт оперативной памяти. Разрешение экрана – 640х200.
9. Микроволновая печь
Советская микроволновка.
Интересный факт: первый прототип современной микроволновой печки появился в СССР еще в 1941г., но начавшаяся война помешала, как дальнейшим разработкам этого направления, так и внедрению этого устройства в серийное производство. Только в 1978 году советские микроволновки начали выпускать с конвейера, однако широкой популярности у пользователей они не нашли из-за высокой цены (350 рублей).
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