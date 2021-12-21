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14 восхитительных пейзажей «законсервированных» в банки с помощью двойной экспозиции


14 восхитительных пейзажей «законсервированных» в банки с помощью двойной экспозиции

«Законсервированные» воспоминания.

Если и стоит что-то хранить, то это воспоминания. Во всяком случае, так считает Christoffer Relander, которые совершил настоящий переворот в фотографии, используя двойную экспозицию. Он «помещает» миниатюрные пейзажи в банки, словно загоняя мир в миниатюрную капсулу времени. Получается просто восхитительно!

1. «Амбар на рассвете», 2017


14 восхитительных пейзажей «законсервированных» в банки с помощью двойной экспозиции


 

2. «Одинокий дом», 2017


14 восхитительных пейзажей «законсервированных» в банки с помощью двойной экспозиции


 

3. «Конец пути», 2017


14 восхитительных пейзажей «законсервированных» в банки с помощью двойной экспозиции


 

4. «Старая ферма дедушки», 2017


14 восхитительных пейзажей «законсервированных» в банки с помощью двойной экспозиции


 

5. «Сосна», 2017


14 восхитительных пейзажей «законсервированных» в банки с помощью двойной экспозиции


 

6. «Сосновый лес», 2017


14 восхитительных пейзажей «законсервированных» в банки с помощью двойной экспозиции


 

7. «Ветреница дубравная», 2017


14 восхитительных пейзажей «законсервированных» в банки с помощью двойной экспозиции


 

8. «Старый дедушкин амбар», 2017


14 восхитительных пейзажей «законсервированных» в банки с помощью двойной экспозиции


 

9. «Другой путь», 2017


14 восхитительных пейзажей «законсервированных» в банки с помощью двойной экспозиции


 

10. «Кенди роад», 2017


14 восхитительных пейзажей «законсервированных» в банки с помощью двойной экспозиции


 

11. «Пара сосен», 2017


14 восхитительных пейзажей «законсервированных» в банки с помощью двойной экспозиции


 

12. «Недалеко от дома», 2017


14 восхитительных пейзажей «законсервированных» в банки с помощью двойной экспозиции


 

13. «Глубокий лес», 2017


14 восхитительных пейзажей «законсервированных» в банки с помощью двойной экспозиции


 

14. «Первый снег», 2017


14 восхитительных пейзажей «законсервированных» в банки с помощью двойной экспозиции


 

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14 восхитительных пейзажей «законсервированных» в банки с помощью двойной экспозиции

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14 восхитительных пейзажей «законсервированных» в банки с помощью двойной экспозицииПодписаться на мой Instagram
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