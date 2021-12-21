14 восхитительных пейзажей «законсервированных» в банки с помощью двойной экспозиции

«Законсервированные» воспоминания.
Если и стоит что-то хранить, то это воспоминания. Во всяком случае, так считает Christoffer Relander, которые совершил настоящий переворот в фотографии, используя двойную экспозицию. Он «помещает» миниатюрные пейзажи в банки, словно загоняя мир в миниатюрную капсулу времени. Получается просто восхитительно!
1. «Амбар на рассвете», 2017
2. «Одинокий дом», 2017
3. «Конец пути», 2017
4. «Старая ферма дедушки», 2017
5. «Сосна», 2017
6. «Сосновый лес», 2017
7. «Ветреница дубравная», 2017
8. «Старый дедушкин амбар», 2017
9. «Другой путь», 2017
10. «Кенди роад», 2017
11. «Пара сосен», 2017
12. «Недалеко от дома», 2017
13. «Глубокий лес», 2017
14. «Первый снег», 2017
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