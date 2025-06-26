7 признаков, что ваша нынешняя работа больше вредит, чем радует

Решение о том, когда уйти с работы, может быть сложным и запутанным. Должность, которая вам когда-то нравилась, возможно, уже не ваша. Карьерные цели изменились, или же смена руководства компании изменила ваше восприятие работы. Иногда трудно отличить, когда вам просто нужен отпуск, а когда - совершенно новая работа.
1. Вы уже слишком хороши для занимаемой позиции
Удостоверьтесь в том, не слишком ли вы уже хороши для занимаемой позиции. / Фото: Midjourney
Какие «симптомы»? Вы больше не можете улучшить производительность своей работы. Вы освоили свое положение, выполняя задачи с рекордной скоростью и практически без ошибок. Вы больше не чувствуете себя на работе «преодолевающим челленджи». Задачи, которые когда-то вас вдохновляли, теперь заставляют вас скучать. Вы перестали учиться, а ваше начальство перестало учить. Вы больше не в восторге от работы, которую делаете.
2. Вы не видите возможностей для продвижения по службе
Есть ли воможности для продвижения? Фото: Midjourney
Какие «симптомы»? Вы продвинулись настолько высоко, насколько позволяет ваша должность. Возможно, вас повышали несколько раз, а может быть, вы вообще ещё никогда не получали повышения, однако дальнейшего продвижения по службе, которое вы могли бы поставить перед собой в качестве цели и работать над её достижением, не существует. Отсутствие возможности получить вознаграждение за тяжелую работу и совершенствования, что гарантированно лишает вас энтузиазма и еще больше снижает концентрацию внимания.
3. Вы работаете на «автопилоте»
Когла ж это закончится... / Фото: Midjourney
Какие «симптомы»? Вы проводите свой рабочий день, выполняя одни и те же задачи, фактически не задумываясь о том, что делаете. Вы настолько знакомы с работой, которую необходимо выполнить, что она больше не требует от вас каких-либо умственных способностей или творческого мышления. Вы чувствуете, что просто работаете, чтобы пережить день и лечь спать.
4. Одна только мысль о работе делает вас несчастным
Господи, снова в эту клоаку идти... / Фото: Midjourney
Симптом тут один: вы ложитесь спать, боясь идти на работу на следующий день, а просыпаетесь, чувствуя себя еще хуже, вероятно, пришло время изменить свою карьеру. Хотя никто не должен ожидать, что будет полностью счастлив на работе каждый день, вам следует проводить больше времени, наслаждаясь своей работой, чем ненавидя ее. Если вы посвящаете такой унылой для вас должности 40 часов в неделю, пора сматывать удочки.
5. Ваше здоровье ухудшается
Взять кредит - и ко всем врачам, а не вот это вот всё... / Фото: Midjourney
Крайнее несчастье и стресс могут привести к проблемам как с физическим, так и с психическим здоровьем. Вы можете испытывать сильную усталость, капризность, отсутствие голода или даже боли в желудке просто из-за того, что вас достала ваша работа. Прислушайтесь к себе!
6. Вам недостаточно денег на постоянке
Алло, это служба кредитов всем?.... Хрррппппррррр.... / Фото: Midjourney
Хотя вам не следует выбирать карьеру просто на основе дохода, он все равно может и должен быть фактором, влияющим на ваше решение. Если ваши переговоры о заработной плате оказались безрезультатными и вы чувствуете, что ваша должность не приносит вам той суммы, которую вы заслуживаете, исходя из вашего упорного труда и усилий (будь вы препод или грузчик!!!), пора подумать об уходе. Вы заслуживаете чувствовать и знать, что ваш труд удостаивается должного уважения и должной оплаты.
7. Ваша истинная страсть лежит в другом
Ушла из бухгалтерии и стала художником. / Фото: Midjourney
Если вы смотрите на своё будущее и ваша идеально сформулированная карьерная цель не включает вашу текущую сферу деятельности и вашу текущую должность, возможно, пришло время уйти. По мере того, как мы взрослеем и растём как личность, наши интересы и увлечения меняются. Если темы, которые вас волнуют сейчас, отличаются от тем, которые вас волновали, когда вы впервые заняли эту должность, это нормально. Для всех людей нормально менять свой карьерный путь, следуя своим карьерным целям и своим главным увлечениям в жизни.
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