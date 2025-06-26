7 признаков, что ваша нынешняя работа больше вредит, чем радует

1. Вы уже слишком хороши для занимаемой позиции

Удостоверьтесь в том, не слишком ли вы уже хороши для занимаемой позиции. / Фото: Midjourney

2. Вы не видите возможностей для продвижения по службе

Есть ли воможности для продвижения? Фото: Midjourney

3. Вы работаете на «автопилоте»

Когла ж это закончится... / Фото: Midjourney

4. Одна только мысль о работе делает вас несчастным

Господи, снова в эту клоаку идти... / Фото: Midjourney

5. Ваше здоровье ухудшается

Взять кредит - и ко всем врачам, а не вот это вот всё... / Фото: Midjourney

6. Вам недостаточно денег на постоянке

Алло, это служба кредитов всем?.... Хрррппппррррр.... / Фото: Midjourney

7. Ваша истинная страсть лежит в другом

Ушла из бухгалтерии и стала художником. / Фото: Midjourney