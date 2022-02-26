10 вариантов, как с пользой использовать жидкость для снятия лака, которые пригодятся даже мужчинам

10 полезных применений «смывки» для лака с ногтей.
Большинство мужчин либо полностью игнорируют женскую косметику, либо относятся к ней с лёгким пренебрежением. А зря. Некоторые «женские штучки» и они могут взять на вооружение. Нет-нет, не подумайте ничего такого. Речь всего лишь о «смывке» для лака с ногтей. Она отлично справляется не только с лаком, но и с множеством бытовых проблем. И точно пригодится представителям обоих полов.
Жидкость для снятия лака с ногтей пригодится и мужчинам.
Средство для удаления лака с ногтей можно с чистой совестью прописать даже в холостяцкой берлоге. Потому что с его помощью можно проще решить вот такие проблемы.
1. Удалить перманентный маркер с кожи
Отмываем художника от художеств.
Если в доме есть ребёнок, да ещё и с творческой натурой – без старого доброго «Ноготка» не обойтись. Пара капель на ватном диске отлично сотрёт с кожи все художества.
2. Очистить стойкие пятна с поверхности ванны или раковины
Избавляемся от пятен в ванной.
Если нет сил отчаянно работать мышцами и щёткой, налейте немного ацетоносодержащего средства на проблемные участки, подождите пару минут, потом слегка потрите губкой и смойте тёплой водой. Ситуация улучшится на глазах.
3. Если «вляпался» в суперклей…
«Смывка» для лака против суперклея.
…главное, без паники. Выдыхайте, наносите на поражённый участок кожи немного средства для удаления лака, ждите 30 секунд. Осторожно освобождайте пальцы (или другие участки тела) из липкой западни и обильно промывайте большим количеством тёплой воды с мылом.
4. Вернуть ноутбуку белизну
Если салфетки не помогают.
Белый ноут – вещь красивая, но жутко непрактичная. Хотя попробуйте это объяснить девушке или дочке-подростку. Если желтоватые пятна на крышке и клавиатуре не поддаются специальным салфеткам для техники, нанесите совсем небольшое (буквально пару капель) количество «смывки» на ткань из микрофибры и аккуратно протрите обесцвеченные зоны. После обязательно оставьте ноутбук открытым, чтобы он полностью высох, а специфический запах выветрился.
5. Кстати, этот же способ работает и для белых смартфонов
«Смывка» для лака против пятен на белом корпусе смартфона.
Увы, но без кейса любой белый смартфон с пластиковым корпусом рано или поздно обзаводится жёлтыми пятнами сомнительного происхождения. Ацетоносодержащее средство поможет решить проблему. Но чехол купить-таки придётся.
6. Убрать старые пятна с фарфора
Возвращаем фарфору приличный вид.
Если фарфоровые тарелки окрасились после соуса или другого горячего блюда (да, такое бывает), вначале помойте посуду обычным способом. А после разбавьте небольшое количество средства для удаления лака в тёплой воде, вымочите в нём мягкую ткань и хорошо потрите пятна. Тщательно вымойте посуду с мягким гелем ещё раз-два, чтобы полностью удалить остатки ацетона.
7. Продезинфицировать многоразовый станок для бритья
Дезинфицируем бритвенный станок.
Многоразовые станки тоже нуждаются в дезинфекции. Самый простой способ сделать это – прополоснуть бритву в средстве для снятия лака, а потом хорошо промыть тёплой водой с мылом и высушить.
8. Убрать пятна и отметины с кафеля
«Смывка» для лака и пятен с кафеля.
Чтобы эффективно очистить кафель от загрязнений и жира, разведите содержимое флакона средства для удаления лака в тёплой воде и помойте этим пол. Ацетон прекрасно удаляет пятна и обладает мощными обезжиривающими свойствами.
9. Отстирать жирные пятна с одежды
«Ноготок» против жирных пятен на одежде.
Пятна от пищи – рекордсмены по частоте своего появления на одежде. Чтобы избавиться от них раз и навсегда, смочите пятна в «смывке» для лака, начиная от краёв и двигаясь к середине (чтобы жирный след не увеличился). Сверху накройте сухой салфеткой и пригрейте тёплым утюгом. Внимание: не используйте этот способ на одежде из ацетатного шёлка. Ацетон для неё губителен.
10. Реанимировать засохший лак для ногтей
Если лак подсох.
Пока капля никотина убивает лошадь, капля ацетона восстанавливает загустевший лак. Лайфхак, необходимый каждой девушке.
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