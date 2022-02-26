10 вариантов, как с пользой использовать жидкость для снятия лака, которые пригодятся даже мужчинам

10 полезных применений «смывки» для лака с ногтей.

Жидкость для снятия лака с ногтей пригодится и мужчинам.

1. Удалить перманентный маркер с кожи

Отмываем художника от художеств.

2. Очистить стойкие пятна с поверхности ванны или раковины

Избавляемся от пятен в ванной.

3. Если «вляпался» в суперклей…

«Смывка» для лака против суперклея.

4. Вернуть ноутбуку белизну

Если салфетки не помогают.

5. Кстати, этот же способ работает и для белых смартфонов

«Смывка» для лака против пятен на белом корпусе смартфона.

6. Убрать старые пятна с фарфора

Возвращаем фарфору приличный вид.

7. Продезинфицировать многоразовый станок для бритья

Дезинфицируем бритвенный станок.

8. Убрать пятна и отметины с кафеля

«Смывка» для лака и пятен с кафеля.

9. Отстирать жирные пятна с одежды

«Ноготок» против жирных пятен на одежде.

10. Реанимировать засохший лак для ногтей

Если лак подсох.