Брутальный спорт: то, чего ты о нем не знал!

Ни для кого не секрет, что для мужчины чувство превосходства, достигаемое за счет демонстрирования своей силы, настолько же естественно, насколько пчелам – тяга к поеданию нектара цветов.
Мужчины всего мира то и дело стремятся доказать что-либо себе, миру, да кому угодно. Главное – взойти на Олимп первенства. И не важно, в чем спорт или карьера, возможно, бытовые вещи, главное чувство азарта и непременные «пан или пропал». Но есть среди всего этого многообразия небольшая ниша самого экстремального, самого брутального первенства среди мужчин:
1) Японская борьба – «Сумо»
Здесь огромные, словно лоси, мужчины борются, чтобы выяснить, кто же среди них самый сильный. И хотя на первый взгляд вам может показаться, что эти «увальни» ни на что не способны. Тем не менее при всех своих габаритах воины сумо достаточно быстры, ловки, сильны. Сила медведя и реакция кошки – вот две отличительные черты хорошего сумоиста.
2) Йеменский прыжок через верблюда
Не спешите смеяться, услышав о данном виде спорта. И хотя звучит немного непривычно, тем ни менее этот вид состязаний не только серьезен, но и достаточно сложен. Ведь средний рост обычного верблюда составляет около 170-ти см. Но и этого местным Голиафам мало. Особо умелые «спортсмены» умудряются перепрыгивать сразу через нескольких верблюдов.
3) Шотландское метание молота
Выглядит эта забава весьма внушающе. Но сколь велико будет ваше удивление, когда вы узнаете, что по ощущениям такое состязание сравнимо с броского двухлетнего ребенка на длину в более чем семьдесят метров. И хотя детей бросать, естественно, не нужно. Тем не менее хотя бы отдаленно вы понимаете, насколько этот вид спорта непрост.
4) Шотландское метание ствола
Когда, казалось бы, куда уже больше. Швырнуть молот, как мы уже знаем, дело не из самых легких. Но нет. Шотландским удальцам и этого оказалось мало. Решили они еще и деревьями покидаться. Так, атлет берет в свои руки шестиметровое дерево весом более чем девяносто килограмм и бросает его так, чтобы оно перевернулось, сделав оборот, в воздухе. И нет, это еще не конец. Самое интересное только впереди. Швырнуть такое «полено» – половина дела главное, чтобы оно еще и в момент приземления направленно было в вашу сторону тем концом, которое изначально смотрело вверх.
5) Индонезийский футбол огненным кокосом
6) Японское состязание под хитрым названием «Онабашира»
Этот вид соревнований обычно проходит раз в шесть лет. Так, для этих дел срезается двухсот летнее дерево – сосна. Где каждый желающий экстримал может прокатиться на этом бревне вниз со склона. Кстати, увечья в ходе данной забавы гарантированы.
7) Японское Ботаоши
Есть у японцев какая-то странная любовь к деревьям. То катаются на них, то пытаются повалить на землю. В то время, как могучие шотландцы бросаются деревьями, компанейские японцы это дерево валят причем гурьбой. Так, команда из семидесяти пяти человек пытается свалить на землю огромный деревянный столб. Но японцы не были бы японцами, если бы не усложнили себе задание. В унисон толкающей команде, с другой стороны, этот же столб пихает команда противников. И нет, в этом виде спорта совершенно неизвестно такое понятие, как спортивная этика. Поскольку атлет имеет полное право ударить противника, пнуть или даже укусить. Твоя задача – повалить дерево. Вижу цель – не вижу препятствие.
8) Еще есть Афганское Бузкаши – Козлодрание
Подробности данной игры лучше не описывать.
9) Флорентийское кальчо
10) Ну и конечно же, малазийское Паку Джави – грязевые гонки верхом на быках
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