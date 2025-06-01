Чем пахла Алиса в Стране чудес? Уникальные ароматы по мотивам литературных произведений

Вникая в каждую страницу увлекающей в мир фантазии книги, мы в деталях представляем себе главных героев. Ведь как сопереживать тому, у кого даже нет лица? Но некоторые люди не просто видят образ полюбившегося персонажа, но и чувствуют его аромат. Чем благоухала Алиса, падая в кроличью нору, или Дориан Грей, любуясь собственным портретом?

Ответы знает создательница оригинальной парфюмерии – ароматов литературных произведений.Парфюмерия – высокое искусство. Как в музыке, связывая между собой различные ноты-запахи, можно создать живой образ, как в живописи – изобразить портрет. А сочетание парфюмерии и литературы просто обязано породить нечто достойное внимание. Оригинальный концепт воплощает парфюмер и фотограф из России, проживая нынче в Великобритании. Её авторские парфюмы – это ароматные портреты известных литературных персонажей.К примеру, любимаяЛьюиса Кэрролла, по мнению парфюмера, пахла детской чистотой и озорством. А воссоздать этот образ помогли ноты горько-сладкого нероли (он же горький апельсин), жасмина и задорного мандарина.Грешный красавец Дориан Грей благоухал в духе дорогой английской классики, но с демоническими нотами алкоголя. Парфюм его имени состоит из ветивера, можжевельника, освежающих лимона и бергамота, а также аромата джина.Образ вечно нежной, но независимойсоткан из застенчивой английской розы, бергамота и шалфея – женственности, интеллекта и скромности.Герои(Джейн Остин)получили парные ароматы. Букет Элизабет собран из базилика, цитрусовых и терпкого аниса.В то время как джентельменский набор мистера Дарси – это «взрослые» ноты мирры, сосновых иголок, кедра и чайного дерева.Каждый аромат создан из натуральных эссенций и не содержит спирта. Основой парфюму служит кокосовое масло, которое не оставляет жирных следов на коже и при этом помогает аромату раскрываться поэтапно. Правда, от нанесения литературных ароматов на одежду лучше воздержаться. Так же, как от хранения натуральной парфюмерии на свету.Ароматы разлиты в винтажные флаконы по 10 мл и упакованы в очаровательные шкатулки с «книжным» изображением персонажа и легендой.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)