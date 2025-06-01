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Чем пахла Алиса в Стране чудес? Уникальные ароматы по мотивам литературных произведений

Вникая в каждую страницу увлекающей в мир фантазии книги, мы в деталях представляем себе главных героев. Ведь как сопереживать тому, у кого даже нет лица? Но некоторые люди не просто видят образ полюбившегося персонажа, но и чувствуют его аромат. Чем благоухала Алиса, падая в кроличью нору, или Дориан Грей, любуясь собственным портретом?

Ответы знает создательница оригинальной парфюмерии – ароматов литературных произведений.

Чем пахла Алиса в Стране чудес? Уникальные ароматы по мотивам литературных произведений

Парфюмерия – высокое искусство. Как в музыке, связывая между собой различные ноты-запахи, можно создать живой образ, как в живописи – изобразить портрет. А сочетание парфюмерии и литературы просто обязано породить нечто достойное внимание. Оригинальный концепт воплощает парфюмер и фотограф из России Татьяна Кузнецова, проживая нынче в Великобритании. Её авторские парфюмы – это ароматные портреты известных литературных персонажей.

Чем пахла Алиса в Стране чудес? Уникальные ароматы по мотивам литературных произведений

К примеру, любимая Алиса Льюиса Кэрролла, по мнению парфюмера, пахла детской чистотой и озорством. А воссоздать этот образ помогли ноты горько-сладкого нероли (он же горький апельсин), жасмина и задорного мандарина.

Чем пахла Алиса в Стране чудес? Уникальные ароматы по мотивам литературных произведений

Грешный красавец Дориан Грей благоухал в духе дорогой английской классики, но с демоническими нотами алкоголя. Парфюм его имени состоит из ветивера, можжевельника, освежающих лимона и бергамота, а также аромата джина.

Чем пахла Алиса в Стране чудес? Уникальные ароматы по мотивам литературных произведений

Образ вечно нежной, но независимой Джейн Эйр соткан из застенчивой английской розы, бергамота и шалфея – женственности, интеллекта и скромности.

Чем пахла Алиса в Стране чудес? Уникальные ароматы по мотивам литературных произведений

Герои «Гордости и предубеждения» (Джейн Остин) Элизабет Беннет и мистер Дарсиполучили парные ароматы. Букет Элизабет собран из базилика, цитрусовых и терпкого аниса.


Чем пахла Алиса в Стране чудес? Уникальные ароматы по мотивам литературных произведений

В то время как джентельменский набор мистера Дарси – это «взрослые» ноты мирры, сосновых иголок, кедра и чайного дерева.

Чем пахла Алиса в Стране чудес? Уникальные ароматы по мотивам литературных произведений

Каждый аромат создан из натуральных эссенций и не содержит спирта. Основой парфюму служит кокосовое масло, которое не оставляет жирных следов на коже и при этом помогает аромату раскрываться поэтапно. Правда, от нанесения литературных ароматов на одежду лучше воздержаться. Так же, как от хранения натуральной парфюмерии на свету.

Чем пахла Алиса в Стране чудес? Уникальные ароматы по мотивам литературных произведений

Ароматы разлиты в винтажные флаконы по 10 мл и упакованы в очаровательные шкатулки с «книжным» изображением персонажа и легендой.

Чем пахла Алиса в Стране чудес? Уникальные ароматы по мотивам литературных произведений

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