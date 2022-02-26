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20 невероятных советов со спичками



 
Спичка - вещь полезная.

Спичка - вещь полезная.

Спичка – всему голова! Сложно в это поверить? Но это действительно так, ведь именно со спичкой можно делать просто невероятное количество вещей разной степени полезности. Например, при помощи спички можно даже открыть наручники! Как? Смотрим новое авторское видео и узнаем этот и многие другие секреты.

В новом видео автор расскажет и детально покажет, как можно делать 20 полезных, а местами еще и забавных вещей со спичками. Вот только не надо с ними баловаться просто так, спички не игрушка, не только детям!

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20 невероятных советов со спичками

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