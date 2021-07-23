Самые бесполезные приложения смартфонов, которые занимают место и «жрут» ресурсы

Разрядившаяся батарея или нехватка свободного места на смартфоне - две самые популярные проблемы, которые сводят с ума пользователей гаджетов. В материале речь пойдет о том, какие приложения являются по-настоящему бесполезными, зато тяжеловесными и ужасно энергозатратными.
1. Приложения для очистки дискового пространства
Кажутся такими полезными, а на самом деле бессмысленные клинеры. / Фото: 5nch.com
Такие программы якобы должны чистить смартфон от «мусора», что вызывает эйфорию у пользователей, когда они нажимают на заветную кнопочку с иконкой швабры и видят, как уменьшаются цифры занятого дискового пространства. Вот только их активность ужасно загружает память и замедляет работу девайса. Для настоящей чистки смартфона отнюдь не нужны специальные постоянно работающие в фоновом режиме софты. Достаточно очистить кэш в Настройках у каждого отдельно выбранного приложения. Подобные встроенные программы для очистки - трюк рекламодателей рекламодателей, поскольку их использование в фоне кому-то дарит денежку и использует ваш личный интернет-трафик.
2. Приложения для ЯКОБЫ уменьшения расхода батареи
Не верьте!!! / Фото: vladtime.ru
Давайте посмотрим правде в глаза прямо сейчас: это трюк и маркетинговый ход. Уменьшить расход батареи скачанным из интернета приложением невозможно. Только родные, встроенные программы девайсов, работающих как на Android, так и на iOs, способны, используя искусственный интеллект самого девайса, сэкономить используемый расход батареи. Здесь, разумеется, впереди планеты всей Айфоны и другие девайсы от Apple, которые способны гасить яркость гаджета и уменьшать тайм-аут экрана так филигранно, что вы действительно сможете доехать до дома через весь город, имея в кармане всего лишь один процент заряда батареи. Поэтому совершенно не нужно качать дополнительные программы. Это всё пустышки.
3. Приложения для самых популярных соцсетей
Выкачиватели вашего траффика. / Фото: 123ru.net
Соцсети зарабатывают на рекламе. Чем больше пользователей регистрирует в приложениях соцсеть, тем дороже становится реклама на их площадке. Постоянные
уведомления о бесконечных новых лайках и действиях друзей добавляют денег в карман владельцев этих площадок. Если пользоваться этими же соцсетями через встроенный браузер мобильного телефона, будет сэкономлен трафик владельца телефона, а огромные экстра-деньги не уплывут в карман монополистов. Все уведомления, которые мгновенно начинают рассылать приложения соцсетей, убивают внимание и время пользователей смартфонов.
Важно! Если вообще не использовать приложения соцсетей для смартфонов и заходить в них через встроенный браузер девайсов, вы не потеряете ровным счетом ничего, а вот траффика сэкономите очень много, так как браузеры всех уважающих себя брендовых смартфонов сжимают траффик за счет предоставления мобильной версии сайтов во встроенном браузере.
Антивирусники для мобильных телефонов
Это устарело... / Фото: zen.yandex.ru
Если вы пользователь гаджета от Apple, то сама проблема вирусов в гаджете вас в принципе никогда не касалась. А если вы пользуетесь устройством на базе Андроида, то это значит, что если вас интересует вопрос антивирусника в мобильном устройстве, то это значит, что вы... устарели лет на 5. Уже давным-давно новые и актуальные устройства на этой платформе не могут подхватить вирус, так как технологии идут вперед, и изолированная среда ваших гаджетов давным-давно не допускает внедрения вируса в мобильный телефон. Единственным способом подхватить вирус в смартфон является ситуация, если вы вставили в телефон SD-карту, которая до этого использовалась внутри карт-ридера в ПК и нахваталась вирусов. Но как часто подобная ситуация имеет место быть в 2019 году? Полагаем, почти никогда. Так что достаточно бредово устанавливать антивирусник в смартфон сегодня.
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