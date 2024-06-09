Как устранить засор в раковине

Засорилась раковина, а разбирать сифон или вызывать сантехника не хочется? Тогда скорее сохраняйте себе оригинальную хитрость, как решить эту проблему! Для этого вам понадобится обыкновенная пластиковая бутылка от молока —диаметр её дна идеально подходит под слив.

Раковина будет прочищена за 1 минуту без особых усилий!

Прочистка раковины с помощью бутылки

На самом деле, довольно практичный лайфхак, когда под рукой не оказалось вантуза.Стандартная белая бутылка из-под молока/кефира прекрасно подойдёт для наших целей. Засор будет устранён на раз-два!Удалите у бутылки этикетку. Отрежьте дно. Крышку оставьте на месте. Наберите в бутылку воду.Прикройте рукой и резко переверните на слив. Теперь прочищайте раковину, как если бы в руках был вантуз.Буквально 30 секунд, и засора нет! Бутылку можно выбросить — она уже помогла решить непростую проблему.И сифон разбирать не пришлось! Всё, что нужно для того, чтобы прочистить слив раковины — это бутылка из-под молока.