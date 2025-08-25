Сорбонна: как старейший ВУЗ стал архитектурным символом науки и культуры Парижа

Сорбонна – один из старейших высших учебных заведений Франции, появившийся еще в начале XIII века, прошел сложный путь от теологического колледжа, до Парижского университета, имеет сложную, но яркую судьбу. Хотя не только научными достижениями и вольнодумством славится Сорбонна, ее корпуса, кампус и часовня давно превратились в архитектурно-исторический памятник, который за многие столетия хоть изменял свой облик, но до сих пор является символом науки и культуры Парижа.
1. С чего все начиналось
Сорбонна – старейшее высшее учебное заведение Франции превратилось в архитектурный символ науки и культуры Парижа. | Фото: sorbonne-universite.fr.
История одного из старейших университетов Франции – Сорбонны хоть и началась задолго до XIII века, но официальной датой его основания считается 1257 г. Это тот год, когда теолог Робер де Сорбон, (духовник самого короля Людовика IX Святого), открыл в Париже первый Богословский коллеж, предназначенный для детей из малоимущих семей. Учитывая стремление самого основателя и протекцию короля, довольно быстро учебное заведение стало очень известным и популярным учебным заведением. Несмотря на то, что студентов в коллеже было не так-то много, он мог похвастаться богатейшей библиотекой, в которой уже начали применять систематизацию книг по алфавиту.
Архитектурный ансамбль Сорбонна стал украшением исторического квартала Парижа (Латинский квартал, Франция). | Фото: aramis7.livejournal.com.
Вскоре Богословский коллеж вошел в состав Парижского университета, образовавшегося в 1215 г., когда несколько школ объединились, чтобы создать единое высшее учебное заведение с несколькими направлениями обучения: факультеты вольных искусств, канонического права, медицины и теологии. После присоединения к университету, Богословский коллеж через некоторое время стал основным учреждением Франции для богословских (теологических) исследований, который все чаще называли «Сорбонна» (по имени основателя). Это название на официальном уровне закрепилось лишь в 1554 году.
Университетский комплекс Сорбонна занимает целый квартал на левом берегу Сены (Париж, Франция).
В период становления университета особым архитектурным ансамблем он похвастаться никак не мог. Вплоть до XVIII века Парижский университет занимал лишь разрозненные и ничем не примечательные здания вдоль улицы де ля Сорбонна Латинского квартала на левом берегу Сены.
2. Становление архитектурного комплекса Сорбонны
Сорбонна в 1758 году (рисунок). | Фото: unjourdeplusaparis.com.
Благодаря стараниям кардинала Ришелье (в миру Арман Жан дю Плесси), который возглавил Парижский университет в 1625 г., началась грандиозная реконструкция самого престижного учебного заведения Франции того времени. Для начала он переименовал улицу де ля Сорбонна в Ришелье, а Парижский университет стал Сорбонной, который с тех пор является синонимом развития науки, престижного образования и культуры. Также он распорядился о реконструкции зданий и строительстве новых объектов, ставших основой впечатляющего архитектурного комплекса.
Купол часовни и надгробие кардинала Ришелье, установленное в главном зале для литургий (Сорбонна, Париж).
Центральным объектом, вокруг которого и строился новый кампус, является Часовня Сорбонны (La Сhapelle de la Sorbonne). Она была экспериментальным храмовым сооружением, где испытывалась новая структура зданий (для Парижа) – купольная. Над разработкой проекта инновационного, по сути, объекта работал архитектор Жак Лемерсье, который помимо изменения структуры сооружения умудрился соединить стиль барокко и неоклассицизм, отдавая дань Древнеримскому искусству, точнее сказать бессмертному образу римского Пантеона (отсюда купольная конструкция) и модному тогда направлению в храмовой и мирской архитектуре. Строительство Часовни Сорбонны и многих других объектов (включая учебные корпуса, лаборатории, библиотеку и первую в Париже типографию) были завершены к 1642 году.
3. Обновление исторического памятника архитектуры
Фасад и фойе Академического дворца Сорбонны (Париж, Франция).
Архитектурный комплекс древнейшего университета мира является символом науки и культуры Парижа (Сорбонна, Франция).
Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что увидеть первые здания, которые стали alma mater для многих известных исторических личностей на данный момент, не представляется возможным, поскольку в конце XIX века они были снесены и построены заново. Единственным уцелевшим зданием оказалась лишь La Сhapelle de la Sorbonne, которая по сей день является центральным объектом архитектурного комплекса, правда, функционал у капеллы поменялся. В связи с тем, что был принят Закон об отделении религии от государства (1905 г.), Церковь Святой Урсулы Сорбоннской, так ее еще называют, стала местом официальных приемов и разнообразных выставок.
Интерьеры аудиторий Сорбонны под стать удивительной атмосфере, созданной архитектором Анри Полем Нено (Париж, Франция).
Зал заседаний на одной из кафедр Сорбонны, находящийся в историческом здании (Париж, Франция). | Фото: unjourdeplusaparis.com.
Над разработкой нового архитектурного ансамбля (он сохранился до наших дней) работал Анри Поль Нено (Henri-Paul Nénot). Всего за 6 лет (1885-1901 гг.) в исторической части Парижа был построен целый квартал, отражающий основное архитектурное единообразие, в которое мастерски была интегрирована известная церковь. Несмотря на общую идею архитектурный облик Сорбонны можно назвать эклектичным, поскольку внешний вид и внутренняя отделка каждого здания, полностью соответствует их функционалу.
Зал заседаний Канцелярии университетов Сорбонны в Академическом дворце (Париж, Франция). | Фото: aramis7.livejournal.com.
Величественное убранство интерьеров и лестниц Академического дворца Сорбонны (Париж, Франция).
Если говорить об Академическом дворце, в котором находится руководство всех 13 высших учебных заведений, входящих в состав Сорбонны (ректорат) и Главная канцелярия университетов, то он выполнен в стиле неоренессанса. Его фасад украшают величественные колонны и скульптуры ученых (Архимеда, Декарта, Гомера, Паскаля и др. Интерьер главного здания под стать его предназначению и такой же помпезный, как и фасад. В коридорах можно увидеть величественные колонны и мраморные лестницы, а в коридорах – статуи известных ученых, общественных деятелей и литераторов, живших в разные века, а на потолках аудиторий, залов заседаний, кабинетов и фойе – красочные фрески, изысканную лепнину.
Так выглядел архитектурный комплекс Сорбонны после кардинальной реконструкции, проведенной по инициативе кардинала Ришелье (Париж, Франция). | Фото: unjourdeplusaparis.com.
Здание факультета естественных наук в Сорбонне (Париж, Франция). | Фото: aramis7.livejournal.com.
А вот Кампус факультета естественных наук, например, оформлен в индустриальном стиле, где эффектно сочетаются кирпичная кладка с металлической крышей, решетками на окнах, коваными лестницами, переходами и возвышающимся куполом обсерватории.
Стоит отметить, что большинство зданий Сорбонны в исторической части Парижа предназначены для обучения студентов 3-го курса бакалавриата и аспирантов по тем академическим дисциплинам, кампусы которых здесь расположены. Лишь студенты, изучающие семитские науки, независимо от курса, проходят обучение в историческом кампусе Сорбонны.
Зал Святого Иакова в историческом здании Межуниверситетской библиотеки Сорбонны (Париж, Франция).
Примечательно: Одним из главных зданий архитектурного комплекса является Межуниверситетская библиотека Сорбонны, которой могут пользоваться лишь преподавательский состав, студенты третьего курса бакалавриата и аспиранты. В ее фондах собрано более 2,5 млн книг (400 тыс. из них дошли с древности), 2,5 тыс. исторических рукописей, 18 тыс. докторских диссертаций, более 17 тыс. французских и международных периодических изданий (всех периодов выпуска), более 7 тыс. старинных печатных форм. Также стоит отметить, что Межуниверситетская библиотека Сорбонны является самой большой университетской библиотекой в Париже, хотя каждое учебное заведение, входящее в состав Сорбонны и каждый факультет, имеет собственные библиотеки с адаптированными фондами. Для Факультета естественных наук, например, открыли сразу 6 специализированных библиотек.
4. Современная Сорбонна
Одна из аудиторий Кафедры изящных искусств Сорбонны (Париж, Франция). | Фото: unjourdeplusaparis.com.
Несмотря на то, что Сорбонна, она же Парижский университет, несколько раз полностью преобразовывалась, реорганизовывалась (1970 г.) и даже закрывалась, как это произошло во времена Парижской революции, исторический образовательный объект можно считать одним из старейших в Европе и мире, который процветает до сих пор. На данный момент в состав ВУЗа входят 13 университетов, четыре кафедры из которых располагается непосредственно в Сорбонне, остальные кампусы расположены в разных районах Парижа и в пригороде Иль де Франс.
Современный интерьер аудиторий Сорбонны после реконструкции (Париж, Франция)
Самый большой из кампусов Сорбонны – Кампус Жюссье (более известен как кампус Пьера и Марии Кюри), например, был заново построен в середине прошлого века, а спустя 30 лет его полностью реконструировали, работы окончились лишь в 2016 г. Чуть ранее было реконструировано здание Межуниверситетской библиотеки Сорбонны.
Современные центры на территории исторического архитектурного ансамбля Сорбонна (Malesherbes, библиотека).
Обустройство современных центров Clignancourt и Malesherbes отличаются яркостью, функциональностью и комфортом (Сорбонна, Париж). | Фото: unjourdeplusaparis.com.
Самыми новыми архитектурными объектами считается комплексы Клиньянкур и Малешерб (Clignancourt и Malesherbes), которые заново построили на старых фундаментах в 2013 году. Огромный ансамбль в 20 тыс. кв. метров вмещает конференц-залы, спортивный и библиотечный комплексы. Они не только соответствуют современной эстетике и требованиям устойчивой архитектуры, но и адаптированы под потребности студентов с ограниченными возможностями, что уравнивает шансы на получение достойного образования, которое, кстати сказать, можно получить бесплатно даже иностранцам (на определенных условиях, конечно же).
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии