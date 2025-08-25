Сорбонна: как старейший ВУЗ стал архитектурным символом науки и культуры Парижа

1. С чего все начиналось

Сорбонна – старейшее высшее учебное заведение Франции превратилось в архитектурный символ науки и культуры Парижа. | Фото: sorbonne-universite.fr.

Архитектурный ансамбль Сорбонна стал украшением исторического квартала Парижа (Латинский квартал, Франция). | Фото: aramis7.livejournal.com.

Университетский комплекс Сорбонна занимает целый квартал на левом берегу Сены (Париж, Франция).

2. Становление архитектурного комплекса Сорбонны

Сорбонна в 1758 году (рисунок). | Фото: unjourdeplusaparis.com.

Фасад украшают статуи святых и множество эффектных архитектурных элементов (Сорбонна, Франция).

Купол часовни и надгробие кардинала Ришелье, установленное в главном зале для литургий (Сорбонна, Париж).

3. Обновление исторического памятника архитектуры

Фасад и фойе Академического дворца Сорбонны (Париж, Франция).

Архитектурный комплекс древнейшего университета мира является символом науки и культуры Парижа (Сорбонна, Франция).

Интерьеры аудиторий Сорбонны под стать удивительной атмосфере, созданной архитектором Анри Полем Нено (Париж, Франция).

Зал заседаний на одной из кафедр Сорбонны, находящийся в историческом здании (Париж, Франция). | Фото: unjourdeplusaparis.com.

Зал заседаний Канцелярии университетов Сорбонны в Академическом дворце (Париж, Франция). | Фото: aramis7.livejournal.com.

Величественное убранство интерьеров и лестниц Академического дворца Сорбонны (Париж, Франция).

Так выглядел архитектурный комплекс Сорбонны после кардинальной реконструкции, проведенной по инициативе кардинала Ришелье (Париж, Франция). | Фото: unjourdeplusaparis.com.

Здание факультета естественных наук в Сорбонне (Париж, Франция). | Фото: aramis7.livejournal.com.

Зал Святого Иакова в историческом здании Межуниверситетской библиотеки Сорбонны (Париж, Франция).

4. Современная Сорбонна

Одна из аудиторий Кафедры изящных искусств Сорбонны (Париж, Франция). | Фото: unjourdeplusaparis.com.

Современный интерьер аудиторий Сорбонны после реконструкции (Париж, Франция)

Современные центры на территории исторического архитектурного ансамбля Сорбонна (Malesherbes, библиотека).

Обустройство современных центров Clignancourt и Malesherbes отличаются яркостью, функциональностью и комфортом (Сорбонна, Париж). | Фото: unjourdeplusaparis.com.