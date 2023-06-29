С нами не соскучишься!

8 347 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    Купить новый,с известными характеристиками.Стоимость"копеечная".Мультиметр и паяльник больше стоит.🤣🤣«Как два пальца»:...
  • Сергей Медведев
    В городском пруду,который находится в центре нашего города,тоже лучше не купаться.Причина одна и таже:качество воды н...8 водоемов, котор...

13 привычек миллионеров, которые всего добились сами

Томас Корли изучал привычки 177 селф-мейд миллионеров на протяжении пяти лет. Он даже придумал специальный термин — «привычки богачей», без которых перейти к семизначному уровню дохода у вас не получится, несмотря на веру в собственную исключительность. Кстати, одно другому не мешает.

«Именно ежедневные привычки делают вас успешными людьми или неудачниками», — утверждает Корли в своей книге «Измени свои привычки, измени свою жизнь». Именно привычки являются причиной богатства или бедности, счастья или бед, хороших или плохих отношений, крепкого здоровья или болезней.

13 привычек миллионеров, которые всего добились сами

Хорошая новость заключается в том, что привычки — не черты характера, и их легко изменить. На протяжении жизни мы постоянно приобретаем и теряем новые привычки, обычно даже не замечая этого. Но если сосредоточиться на закреплении полезного навыка, привычку можно выработать сознательно и довольно быстро.

Какие же именно привычки нужно вырабатывать? Мы рассказываем, что делают все изученные корли миллионеры:

1. Они много читают


88% богатых людей каждый день посвящают минимум 30 минут чтению. Причем чтиво этого отнюдь не развлекательного характера. Чтение должно обязательно давать новые знания.

Это, как правило, три типа книг — биографии успешных людей, книги по саморазвитию или исторические работы.

2. Они занимаются спортом


76% богатых людей посвящают в день около получаса упражнениям. Чаще всего это кардио-нагрузка — бег, ходьба или велопрогулки.

Такой тип нагрузок полезен не только для тела, но и для ума. Он позитивно влияет на нейроны и способствует выработке глюкозы, которая является отличным «топливом» для мозга. Чем лучше мы «кормим» свой мозг, тем умнее становимся.

3. Они проводят время с другими успешными людьми


Вы, как правило, так же успешны, как и те люди, которые вас окружают. Богатые люди предпочитают иметь дело с целеустремленными оптимистами, которые полны энтузиазма и смотрят на мир позитивно.

Важно избегать людей, настроенных негативно. Вы рискуете стать жертвой их необоснованной критики.

4. Они преследуют только свои собственные цели


Ни в коем случае нельзя пытаться воплощать чужие мечты, даже если это стремления ваших родных и близких. Богатые люди сами ставят перед собой задачи и не жалеют сил на их решение.

Страсть превращает работу в удовольствие. Только искреннее увлечение своим делом делает вас энергичными, настойчивыми и целенаправленными.

5. Они рано встают


Около 50% богатых людей просыпаются где-то за три часа до начала своего рабочего дня. Это стратегия, которая помогает справляться с непредвиденными обстоятельствами — такими как слишком затянувшая встреча, пробки на дорогах или срочная необходимость забрать заболевшего ребенка со школы.

Независящие от вас изменения в вашем графике могут сформировать ощущение, что вы не контролируете свою жизнь.

Вставая в пять утра, у вас всегда будет время на два-три личных дела, которые вы запланировали на сегодня. Это даст вам чувство уверенности в том, что именно вы управляете своей жизнью.

6. У них несколько источников дохода


У миллионеров всегда есть несколько источников дохода. Как правило, у них около трех различным денежных «потоков». 65% богатых людей начали получать прибыль в таком режиме до того, как заработали свой первый миллион.

Примеры таких дополнительных потоков — аренда недвижимости, инвестиции на фондовом рынке, а также доля в чужом бизнесе.

7. Они ищут наставников


Наставник не просто позитивно влияет на вашу жизнь, он регулярно и активно участвует в вашем успехе. Учит, что нужно делать, а что — нет. Он дает вам ценные жизненные уроки, которые вы не сможете выучить самостоятельно.

8. Они смотрят на жизнь позитивно


Длительный успех возможен только, если вы смотрите на жизнь позитивно. Все богатые люди — это люди, которые умеют радоваться жизни.

Большинство людей даже не понимают, что настроены на негатив. Они редко прислушиваются к себе. Если вы попробуете контролировать свои мысли, то поймете, что большинство из них о чем-то отрицательном. Но осознание этого факта — это уже первый шаг к успеху.

9. Они не следуют за большинством


Все мы пытаемся вписаться в общество, в котором живем. Пытаемся соответствовать ему. Тем не менее принадлежность к большинству — это гарантия неудачи. Успешные люди создают свое собственное «общество», соответствовать которому начинают хотеть другие люди.

10. У них всегда хорошие манеры


Миллионеры следуют правилам этика — это одна из ключевых привычек успешных людей. Сюда относятся благодарственные письма, поздравление с важными жизненными событиями (такими как свадьба или день рождения), соблюдение правил поведение за столом, корректный дресс-код для различных мероприятий.

11. Они помогают другим тоже стать успешными


Помогая другим достичь успеха, вы сами двигаетесь к благополучию и богатству. Никто не может стать успешным без команды единомышленников.
Лучший способ создать свою команду — это предложить другим вместе достигнуть успеха.

Однако, вы не должны принимать в свое окружение всех, вы должны выбирать только целеустремленных и позитивных людей.

12. Они каждый день посвящают 15–30 минут размышлениям


Размышления — вот ключ к успеху. Богатые люди любят бывать наедине с собой как минимум 15 минут в день, просто, чтобы подумать.
Они думают обо всем — начиная от карьеры и финансов, и заканчивая здоровьем и благотворительностью.

Они задают себе вопросы: «Что я могу сделать, чтобы заработать больше денег? Делает ли моя работа меня счастливым? Достаточно ли того, что я делаю?»

13. Они ищут обратную связь


Страх критики — это основная причина, почему мы боимся обратной связи.

Но хороший фидбек имеет чрезвычайно важное значение. Обратная связь помогает вам понять, находитесь ли вы на правильном пути. Критика, как позитивная, так и негативная, является ключевым элементом обучения и профессионального роста.

Кроме того, она позволяет изменить курс и экспериментировать на новом поприще. Обратная связь предоставляет вам информацию, которая вам необходима, чтобы добиться успеха в любом предприятии.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх