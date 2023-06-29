13 привычек миллионеров, которые всего добились сами

Томас Корли изучал привычки 177 селф-мейд миллионеров на протяжении пяти лет. Он даже придумал специальный термин — «привычки богачей», без которых перейти к семизначному уровню дохода у вас не получится, несмотря на веру в собственную исключительность. Кстати, одно другому не мешает.



«Именно ежедневные привычки делают вас успешными людьми или неудачниками», — утверждает Корли в своей книге «Измени свои привычки, измени свою жизнь». Именно привычки являются причиной богатства или бедности, счастья или бед, хороших или плохих отношений, крепкого здоровья или болезней.







Хорошая новость заключается в том, что привычки — не черты характера, и их легко изменить. На протяжении жизни мы постоянно приобретаем и теряем новые привычки, обычно даже не замечая этого. Но если сосредоточиться на закреплении полезного навыка, привычку можно выработать сознательно и довольно быстро.



Какие же именно привычки нужно вырабатывать? Мы рассказываем, что делают все изученные корли миллионеры:



1. Они много читают

2. Они занимаются спортом

3. Они проводят время с другими успешными людьми

4. Они преследуют только свои собственные цели

5. Они рано встают

6. У них несколько источников дохода

7. Они ищут наставников

8. Они смотрят на жизнь позитивно

9. Они не следуют за большинством

10. У них всегда хорошие манеры

11. Они помогают другим тоже стать успешными

12. Они каждый день посвящают 15–30 минут размышлениям

13. Они ищут обратную связь