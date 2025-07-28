Как появились духи «Красная Москва» - мечта советских женщин

В современном мире духами пользуются практически все женщины, независимо от возраста и социального статуса. Духи являются неотъемлемой частью женской культуры и помогают создать образ, подчеркнуть индивидуальность и выразить свою эмоциональность. Именно поэтому каждая женщина выбирает духи в соответствии с собственными предпочтениями и вкусом.
Наверное, современные девушки даже и не слышали о таком знаменитом парфюме. Но дамы более старшего поколения не только помнят название этих духов, но и с лёгкостью могут представить тот самый аромат, который раньше был одним из самых популярных в стране. Ведь многие девушки в Советском Союзе пользовались духами «Красная Москва».
Данные духи были весьма популярны в СССР / Фото: bestlj.ru
Что самое интересное, ими пользовались не только в СССР. Данные духи получили очень широкое распространение и многие дамы приобретали данный аромат даже за рубежом. Несомненно, многие полагают, что духи «Красная Москва» появились в советское время, но оказывается, это совершенно не так. Данный аромат появился гораздо раньше, но получил широкое распространение лишь в эти года.
Духи были впервые представлены в 1925 году и сразу же завоевали популярность среди советских женщин. Однако, удивительно то, что этот парфюм все еще производится и наслаждается успехом. Производством занимается московская фабрика «Новая Заря». Внешний вид этого парфюмерного изделия действительно впечатляет. Флакон духов очень похож на собор, а колпачок напоминает своеобразный купол, выполненный в ярко-красном цвете..
Существовал даже одеколон «Красная Москва» / Фото: triomarket.alloy.ru
Возможно, после прочтения данной информации вы будете немного удивлены, но этот конкретный аромат не является полностью оригинальным. Все дело в том, что он был разработан на основе другого известного классического парфюма. История его создания уходит в прошлое, когда парфюмер по имени Огюст Мишель трудился на известной фабрике Генриха Брокара в столице. Именно там он создал уникальные духи, которые получили название «Любимый букет императрицы». Этот аромат был посвящен личности императрицы Александры Федоровны. Затем, в честь 300-летия дома Романовых, Мишель решил представить этот парфюм на широкую публику. И неудивительно, что он сразу же получил огромную популярность, ведь его запах был поистине удивительным, а упаковка выглядела очень элегантно и презентабельно.
После революции фабрика Брокара стала называться «Новая заря». Приехал в столицу Брокар в весьма молодом возрасте — 23 года. Но несмотря на это, он смог основать фабрику, которая изначально носила название «Брокар и К°». Когда он только открывал свое производство, на его фабрике работало всего три сотрудника. Но позже ситуация сильно изменилась и его предприятие стало одним из самых известных во всем мире.
Многие советские женщины мечтали о таких духах / Фото: neizvestniy-geniy.ru
Все дело в том, что он начал выпускать парфюмерную продукцию хорошего качества. Причем цены были весьма демократичны и каждый желающий мог себе позволить приобрести данную продукцию. Хотя изначально считалось, что парфюмерия — это настоящая роскошь, которая доступна лишь богатым людям. Но парфюмер смог произвести настоящий переворот в данном вопросе. Кроме духов его предприятие занималось производством и другой продукции. В продаже появились одеколоны и продукты личной гигиены. Например, на фабрике начали выпускать мыло для детей в очень красочный упаковке.
Вместе с Брокаром на фабрике трудился и сам Огюст Мишель. Он разрабатывал новые концепции, которые помогали создавать настоящие шедевры в сфере парфюмерии и косметики. В 1900 году Брокар ушел из жизни, именно поэтому нужно было срочно решать, кто же будет продолжать возглавлять его компанию. Этим занялась его супруга и дети. Но революция чуть не внесла свои коррективы в парфюмерное производство. Именно в эти годы очень сильно страдали промышленные отрасли, а многие предприниматели были вынуждены уехать из страны.
Генрих Брокар и его парфюмерное предприятие
Но Огюст Мишель не стал следовать их примеру и остался работать на фабрике. Уже тогда фабрика была переименовала в «Замоскворецкий парфюмерно-мыловарный комбинат №5». А после революции Огюст стал возглавлять данное предприятие. В 1922 году парфюмер предложил изменить название фабрики. Так она и стала называться «Новая заря». А в 1925 году он решил создать уникальные духи, которые были сделаны специально для жены Николая 2. Они были созданы на основе других духов и носили название «Красная Москва».
Вскоре данный аромат получил широкое распространение и многие женщины просто влюбились в него. Именно поэтому парфюмер решил разнообразить ассортимент. Вскоре в продаже появились даже наборы «Красная Москва». Женщины могли приобрести не только одеколон или сам парфюм, но и даже косметику. Например, на прилавках магазинов можно было по отдельности купить даже пудру и ароматное мыло. Также данную продукцию начали продавать в специальных подарочных упаковках. Каждая женщина просто мечтала о таком наборе, ведь как только данная продукция проявлялась в продаже, ее практически сразу же разбирали.
Духи «Любимый букет императрицы»
Теперь духи «Красная Москва» считались действительно элитным парфюмом. Ведь цены на него были просто заоблачными. Данными духами чаще всего пользовались жены партийных функционеров, актрисы и спортсменки. Обычные дамы не всегда могли себе позволить приобрести данный парфюм. Ведь в 1940-м году он стоил около 28 рублей, а спустя всего два года цены поднялись аж в два раза. А в 1944 году данные духи нельзя было встретить на прилавках обычных магазинов. Их начали поставлять лишь в специализированные магазины и продавали их тогда по 500 рублей. Стоит отметить, люди в месяц зарабатывали гораздо меньше, чем стоил данный парфюм.
Но уже после окончания войны, цены стали более демократичными. Например, набор стоил уже всего около 148 рублей. Каждая женщина желала получить его в качестве подарка на любой праздник. Но спросом он чаще всего пользовался лишь перед 8 марта. В такой набор начали входить даже парфюмерные крема, за которыми охотились многие дамы. На протяжении долгих лет данные наборы не теряли свою популярность. И многие женщины были в восторге от данной продукции.
Данными духами пользовались даже за рубежом/ Фото: all-for-woman.com
В Советском Союзе интерес к парфюмерии «Красная Москва» начал падать только в начале 1980-х годов. В это время в страну стали импортировать французские духи, которые вызывали огромный ажиотаж среди населения, и за ними образовывались огромные очереди. В настоящее время этот аромат, существующий уже более столетия, трудно назвать широко популярным и востребованным. Хотя некоторые ценители все еще приобретают известный парфюм, но найти их в настоящее время на прилавках магазинов почти так же сложно, как и в 20-х годах. Ведь давно не секрет, что аромат «Красная Москва» является одним из самых популярных и узнаваемых ароматов не только в России, но и в других странах.
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