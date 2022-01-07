Как на Всемирной выставке американцы пытались затмить «визитную карточку» Парижа

Эйфелева башня и колесо обозрения – «визитные карточки» Всемирных выставок в Париже и Чикаго.

Белый город - комплекс выставочных павильонов в Чикаго в 1893 году. | Фото: humus.livejournal.com.

Всемирная выставка в Чикаго в 1893 году. | Фото: messynessychic.com.

| Фото: messynessychic.com. Первое в мире колесо обозрения.| Фото: messynessychic.com.

Колесо обозрения - первый в мире аттракцион такого масштаба. | Фото: messynessychic.com.

Выставочные павильоны в Чикаго в 1893 году. | Фото: messynessychic.com.

Кафе De la Marine. | Фото: messynessychic.com.

Выставочный павильон в Чикаго в 1893 год . | Фото: messynessychic.com.