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Почему в средневековой Европе большой популярностью пользовались кровати-капсулы



В средневековой Европе все было совсем не так, как в современной. Странные дома, странные штаны, странные шляпы. И даже кровати для сна чаще всего были очень странные. Речь в первую очередь идет о так называемых кроватях-капсулах, которые некоторое время были весьма популярны в Старом Свете. Самое время разобраться, почему так было.


Примерно вот такие. /Фото: yandex.com.

Примерно вот такие. /Фото: yandex.com.

 

Интересно, но несколько лет назад в Европе стали возвращаться в моду кровати-капсулы. Почему именно возвращаться, а не входить? Да потому, что появились они еще по меньшей мере 500-600 лет назад. Со стороны такие кровати были похожи на какие-то чудаковатые шкафы. В большинстве случаев они обильно украшались росписью или резьбой. Важнейшим и примечательным элементом конструкции кровати-капсулы является (конечно же) наличие небольшой дверки, которую можно закрыть, полностью огородив себя от внешнего «мира» спальни.
Еще вот такие. /Фото: risunoc.com.

Еще вот такие. /Фото: risunoc.com.

 

Первая и наиболее очевидная причина популярности таких кроватей – это необходимость каждого человека в уединении. Такая кровать настоящая мечта интроверта. Кроме того, в зимний период в таких «капсулах» по понятным причинам было проще согреться даже при наличии хорошего по средневековым меркам печного отопления.
Отличное решение. /Фото: productshut.com.

Отличное решение. /Фото: productshut.com.

 

Вторая важная причина заключается в том, что такая мебель была не только кроватью, но еще и шкафом. Очень часто вокруг спального места делались дополнительные емкости для хранения обуви, одежды и прочей хозяйской мелочи, так или иначе необходимой в хозяйстве. Но самое главное было в том, что такую кровать (чаще всего) можно было еще и сложить, превратив таким образом в стол или скамью для сидения. Вот такой фэн-шуй.
А у нас были вот такие. /Фото: pinterest.dk.

А у нас были вот такие. /Фото: pinterest.dk.

 

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