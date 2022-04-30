Грабитель Джордж Пэррот - человек, который стал парой ботинок

С нами не соскучишься!





Эта, казалось бы, обычная пара обуви скрывает мрачную тайну.

Жизнь, возможно, тем и прекрасна, что никогда не знаешь, что ждёт тебя завтра. И сложно сказать



Жизнь, возможно, тем и прекрасна, что никогда не знаешь, что ждёт тебя завтра. И сложно сказать , как бы повёл себя один из самых ужасных преступников XIX века, если бы знал, чем закончатся его похождения. Ведь когда он нападал на поезда и дилижансы ему и в голову не могло прийти, что он превратится в ботинки. Причём, в прямом смысле этого слова.

Единственная известная фотография Джорджа Пэррота «Большого Носа»

Неудачливый грабитель и жертва суда Линча Джордж Пэррот.

Та самую обувь из кожи «Большого Носа» в руках директора музея Carbon County Museum Тиффани Уилсон

Статья в местной газете сообщает о находке останков «Большого Носа» в 1950 году в Роулинсе

Череп Джорджа Большого Носа.

Экспонаты в музее Carbon County