Грабитель Джордж Пэррот - человек, который стал парой ботинок

Эта, казалось бы, обычная пара обуви скрывает мрачную тайну.
Жизнь, возможно, тем и прекрасна, что никогда не знаешь, что ждёт тебя завтра. И сложно сказать, как бы повёл себя один из самых ужасных преступников XIX века, если бы знал, чем закончатся его похождения. Ведь когда он нападал на поезда и дилижансы ему и в голову не могло прийти, что он превратится в ботинки. Причём, в прямом смысле этого слова.
Джордж Пэрротт, известный как Джордж Большой Нос, был грабителем и угонщиком скота на американском Диком Западе в конце XIX века. А ещё он грабил со своей бандой поезда и дилижансы. В то время все сделки осуществлялись при помощи наличных денег, и в дилижансах часто перевозили солидные суммы.
Однажды еще в 1878 году, банда Большого Носа решила попытать удачи с поездом Юнион Пасифик, который вез деньги для зарплаты своих сотрудников. Они нашли уединенный участок путей возле реки Медисин Боу в штате Вайоминг, вытащили в этом месте костыль из рельс и спрятались в кустах, ожидая поезда. Но бдительный работник железной дороги заметил отремонтировал повреждение и предупредил шерифа.
Единственная известная фотография Джорджа Пэррота «Большого Носа»
Джордж Большой Нос и его люди, когда увидели, что поезд спокойно проехал через их «ловушку», ушли в каньон Рэттлснейк возле городка Элк-Маунтин. За ними по пятам следовали два сотрудника правоохранительных органов - заместитель шерифа Роберт Уиддоуфилд и детектив Union Pacific Тип Винсент. Когда офицеры прибыли в каньон Рэттлснейк, они увидели пепел костра, который был недавно поспешно затоптан. Когда Уиддоуфилд нагнулся, чтобы потрогать пепел, теплый ли он еще (чтобы понять, как давно ушли беглецы), он сразу же был убит выстрелом из кустов. Винсент повернулся и попытался бежать, но его также застрелили.
Union Pacific Railroad немедленно предложил награду в $ 10 000 (что было огромными деньгами на то время) за голову Джорджа Большого Носа. Позже эта награда была увеличена в два раза до $ 20 000. Но ещё два года Джорж и его люди гуляли на свободе, пока Большой Нос не напился в баре и не начал хвастаться убийствами в Элк-Маунтин. Его арестовали и отвезли в Роулинс, где суд признал Джорджа виновным и приговорил к повешению.
Неудачливый грабитель и жертва суда Линча Джордж Пэррот.
За десять дней до назначенной казни, 22 марта 1881 года, Джордж Пэрротт попытался бежать. Используя карманный нож, он спилил заклепки на ножных кандалах, после чего разбил голову тюремщику Роберту Рэнкину. Несмотря на пробитый череп, Рэнкину удалось позвать свою жену Розу, которая схватила пистолет мужа и заставила Джорджа Пэрротта под дулом вернуться обратно в камеру.
Когда новость о попытке бегства распространилась по всему городу, разгневанная толпа ворвалась в тюрьму, вытащила Джорджа Пэрротта на улицу и повесила его на ближайшем телеграфном столбе.
Поскольку у Пэррота не было семьи, тело мёртвого преступника досталось докторам Томасу Маги и Джону Юджину Осборну, которые хотели изучить мозг преступника и обнаружить, откуда же берется склонность к преступлениям. Врачи трепанировали череп Пэррота и исследовали его мозг, но не обнаружили никаких заметных различий между мозгом преступника и мозгом «нормального» человека.
С этого момента эксперименты Джона Осборна стали весьма странными. Он вылепил посмертную маску лица Джорджа из гипса, а затем снял кожу с бедер и груди мертвеца, и отправил ее в кожевенную мастерскую в Денвере с заказом сделать из нее пару обуви и медицинскую сумку. Когда доктор Осборн получил обувь, он был разочарован тем, что на носках ботинок не было сосков, как он заказывал (напомним, что половина кожи была снята с груди), но все равно начал носить ее.
Та самую обувь из кожи «Большого Носа» в руках директора музея Carbon County Museum Тиффани Уилсон
Остальная часть расчлененного тела Джорджа хранилась в бочонке из-под виски, в солевом растворе, и Осборн продолжал свои причудливые эксперименты в течение года. В конце концов, бочонок виски с кусками Большого Носа был похоронен на заднем дворе офиса доктора Маги.
Что интересно, после этого доктор Осборн решил податься в политику, и ему удалось стать первым губернатором-демократом Вайоминга, а затем помощником государственного секретаря при президенте Вильсоне. Во время своего инаугурационного бала в качестве губернатора в 1893 году Осборн (по крайней мере, так утверждают слухи) был как раз в тех пресловутых ботинках.
Статья в местной газете сообщает о находке останков «Большого Носа» в 1950 году в Роулинсе
Спиленную верхнюю часть черепа презентовали 15-летней помощнице доктора Осборна, Лилиан Хит, которая впоследствии стала первой женщиной-врачом в штате Вайоминг. На протяжении многих лет, она использовала эту верхнюю часть черепа в качестве пепельницы, а затем в качестве подпорки под дверь в своем кабинете.
Затем о Джордже Большом Носе забыли до 1950 года, пока строители не откопали бочонок от виски, заполненный костями, во время рытья котлована для фундамента нового здания. Внутри бочонка был череп со спиленной верхней частью, бутылка с непонятным растительным содержанием и пара обуви.
Череп Джорджа Большого Носа.
Местные органы власти прекрасно знали, кому принадлежат останки, но решили убедиться в своей правоте. Кто-то вспомнил о пепельнице доктора Лиллиан Хит, которой на ту пору было уже больше 80 лет, и связался с ней. Верхушку черепа, которая сохранилась у доктора, привезли в полицию и оказалось, что она идеально подходит к черепу, найденному в бочонке. А десятилетия спустя, проведенное тестирование ДНК вновь подтвердило результаты.
Экспонаты в музее Carbon County
Сегодня обувь из кожи Джорджа Большого Носа, вместе с его нижней частью черепа и посмертной маской можно увидеть в музее графства Карбон в Роулинсе, штат Вайоминг. Верхушка черепа находится в музее Юнион Пасифик в Омахе, штат Небраска. А медицинскую сумку из кожи так и не нашли...
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