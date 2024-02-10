Почему бурлаки продолжали тягать баржи, даже когда появились пароходы

Труд бурлака был сложен. |Фото: bangkokbook.ru.

Но на фоне других заработков - этот был самый доходный. |Фото: culture.ru.

В бурлаки ходили и женщины. |Фото: wikiznanie.ru.

Бурлаков широко использовали и в других странах. ¦Фото: stranabolgariya.ru.