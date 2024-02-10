Почему бурлаки продолжали тягать баржи, даже когда появились пароходы

Едва ли на отечественных просторах найдется человек, который бы еще в школьные годы не видел картину Ильи Репина «Бурлаки на волге». Мужики, тянущие баржу, у наших соотечественников плотно ассоциируются с Россией, хотя на самом деле бурлаки в качестве тяглой силы применялись в самых разных странах с древнейших времен. При этом возникает вопрос: зачем люди продолжали пользоваться бурлаками даже тогда, когда широкое хождение получили первые пароходы?
Труд бурлака был сложен. |Фото: bangkokbook.ru.
Где и когда появились первые бурлаки, сказать сложно. Не исключено, что идея перетягивания судна по реки с помощью усилия десятков людей появилась еще в глубокой древности. Куда важнее другое – труд бурлака дожил до первой половины XX века. В России расцвет использования бурлаков пришелся на XVIII-XIX века. Связано это было, конечно же, с резким увеличением грузового трафика, который в свою очередь начал стремительно расти из-за развития промышленности. С появлением пароходов от труда бурлаков стали постепенно отказываться, правда, по началу этот процесс был не быстрым. Полностью отказались от труда бурлаков уже только в Советском Союзе в начале 1930-х годов.
Но на фоне других заработков - этот был самый доходный. |Фото: culture.ru.
К слову, если кто-то думает, что Россия в этом отношении как-то принципиально отстала от других стран, он не прав. Пускай, и не в том объеме, но все же бурлаки активно использовались во всех странах Европы с подходящими для этого реками. Венгрии, Бельгии, Голландии, Франции и даже в некоторых регионах Германии труд бурлаков все еще использовался вплоть до 1910-1920-х годов. И здесь возникает закономерный вопрос: неужели десяток-другой мужичков лучше парохода?
В бурлаки ходили и женщины. |Фото: wikiznanie.ru.
До определенной поры – да. В России первые пароходы появились еще в 1820-е годы, однако на тот момент транспортировка грузов по рекам с помощью мускульной тяги была все еще выгоднее. Хотя труд бурлаков неплохо оплачивался (на фоне других заработков крестьян), сама по себе такая сила для нанимателя была крайне дешевой. Перевозчикам было рентабельнее иметь дело с несколькими бурлацкими артелями, нежели тратиться на дорогущий пароход и топливо для него. Кроме того, тот пароход еще нужно было найти! Просто подумайте – в 1850-е годы на всем огромном волжском бассейне трудилось всего 60 судов.
Бурлаков широко использовали и в других странах. ¦Фото: stranabolgariya.ru.
Само собой, чем больше становилось пароходов, чем дешевле делалось горючее для ним, чем мощнее становились котлы судов, тем и больше рентабельности терял труд бурлаков. В какой-то момент прогресс все-таки сделал свое дело. Хотя в случае с Россией бурлаки ненадолго вернулись в послевоенное время, когда страна лежала в руинах, а многие речные теплоходы были потеряны.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии