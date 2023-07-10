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12 самых сумасшедших интерьеров номеров японских лав-отелей


Номера японских лав-отелей.

Номера японских лав-отелей.

В Японии, как известно, особая культура интимных отношений, и в этой связи особое внимание уделяется отелям для влюблённых парочек. Такие гостиницы стали своеобразным бизнесом, владельцы которого делают всё возможное, чтобы привлечь клиентов. Интерьер номеров в интим-отелях на любой вкус.

1. Делайте ставки


Делайте ставки.

Делайте ставки.

 

В Японии существуют отели с номерами для влюблённых парочек, обстановка в которых напоминает то ли казино Лас-Вегаса, то ли игровой центр.

2. Hello Kitty


Hello Kitty.

Hello Kitty.

 

Бренд Hello Kitty получил довольно необычное развитие — появились комнаты для парочек, оснащенные вибраторами и прочей эротической атрибутикой с логотипами Hello Kitty.

3. Зловещий блик


Зловещий блик.

Зловещий блик.

 

Любителям адреналина или утех пожестче подойдут номера, как будто вышедшие из фильмов ужасов.

4. Закружи меня


Закружи меня.

Закружи меня.

 

Тем у кого возникала фантазия заняться любовью на карусели, прямая дорога в японские любовные отели.

5. Осторожно, двери закрываются


Осторожно, двери закрываются.

Осторожно, двери закрываются.

 

Японцы в "любовных отелях" предусмотрели все — даже номера для любителей заняться "этим" в метро.

6. Звери в клетке


Звери в клетке.

Звери в клетке.

 

Нет границ фантазиям — кровать в клетке

7. Съешь меня


Съешь меня.

Съешь меня.

 

Найдутся номера даже для тех, кто захочет почувствовать себя самцом паука, которого собирается соблазнить и съесть черная вдова.

8. Мой Тиран, о Завр


Мой Тиран, о Завр.

Мой Тиран, о Завр.

 

В городе Беппу в японской префектуре Оита можно посетить любовный отель Jzauruss, весь интерьер которого создан по образцу "Парка Юрского периода".

9. На абордаж


На абордаж.

На абордаж.

 

Почувствовать себя пиратом или захваченной красоткой легко получится на водяной кровати в отеле Don Q Inn в Доджвилле, Висконсин.

10. Астрал


Астрал.

Астрал.

 

Звезды из глаз от страсти? Или звезды на потолке? Очень легко перепутать в звездной комнате очередного любовного отеля.

11. А олени лучше!


А олени лучше.

А олени лучше.

 

Номер "Северное сияние" в отеле Don Q Inn (Доджвилль, Висконсин) сделан в виде настоящего эскимосского иглу.

12. Готэм-сити


Готэм-сити.

Готэм-сити.

 

И напоследок пещера Бэтмена. Главное в этом номере - в порыве чувств не вылететь в окно.

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12 самых сумасшедших интерьеров номеров японских лав-отелей

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12 самых сумасшедших интерьеров номеров японских лав-отелейПодписаться на мой Instagram
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