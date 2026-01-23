6 сомнительных вещей, которые многие хранят зимой на балконе (а этого делать нельзя)

Используйте хлеб или бумажное полотенце
Сколько бы статей ни выходило на тему того, какую комнату можно оформить на балконе, для многих он так и остается кладовкой. Консервация, коньки, старая мебель, ящики с инструментами – все, что не получилось разместить в квартире, переезжает туда. Летом на балконе можно хранить все, что угодно, а вот зимой – нет.
1. Бытовая химия
Хранение бытовой химии в шкафу на балконе. / Фото: orangmebel.ru
Пожалуй, первое, что нужно забрать с балкона, когда приходят морозы – это бытовая химия. Почти все средства, которые хранятся в нашем доме, представляют собой водные растворы. Стоит лишь температуре опуститься до нуля градусов, как вода замерзает, расширяется и разрывает упаковку изнутри. Но даже если она останется целой, свойства бытовой химии уже не будут прежними, и ее придется выбросить.
Вот лишь несколько примеров того, что может случиться с популярными средствами. Гели и порошки для стирки слипнутся в комки и не растворятся в воде во время стирки. Жидкость для мытья посуды расслоится на две составляющие – воду и концентрат, и смешать их обратно уже не получится. Шампуни и бальзамы для волос утратят первоначальную консистенцию и начнут издавать неприятный запах.
Что касается красок, то здесь ситуация не лучше. Водоэмульсионная расслаивается так же, как и средство для посуды. Перемешать и вернуть ей прежнюю текстуру не получится. Масляные краски чуть более устойчивы к холоду, но они тоже испортятся при воздействии низких температур – станут гуще и будут плохо ложиться на стены.
2. Консервация
На балконе можно хранить пустые стеклянные банки
Большинство из нас привыкли хранить консервацию именно на балконе, ведь при комнатной температуре она может испортиться. Однако мало, кто задумывается о том, что холод ей тоже противопоказан. Практически во всех разновидностях консервации (компоте, варенье и пр.) содержится вода. После того, как она замерзает и расширяется, стеклянная банка лопается и разлетается по всему балкону, а на полу остается замерзшая лужа сиропа.
Может быть и другое развитие событий, когда банка не лопается, а несколько раз за зиму замерзает и оттаивает. Каждый такой цикл разрушает структуру продуктов, поэтому есть их уже нельзя. Если вы хотите хранить консервацию на балконе, следите, чтобы температура на нем не опускалась ниже пяти. Под такие критерии подходят только закрытые балконы и лоджии, а вот открытые – нет.
3. Овощи
Для картошки нужен специальный теплосберегающий ящик. / Фото: okkonstr.ru
Еще один «традиционный» продукт, который принято хранить на балконе – это картофель. Если температура не падает ниже +2 градусов, все отлично – овощ не испортится и долгое время будет радовать вас своим вкусом. Если же до балкона доберется мороз, произойдет следующее: крахмал, содержащийся в клубнях, превратится в сахар, и картофель станет сладким. Впрочем, тепло тоже действует на овощ не слишком хорошо – когда температура поднимается выше +10 градусов, он начинает прорастать.
Морковь, свеклу и капусту нужно хранить при тех же условиях. Если они замерзнут, то потеряют свой вкус, а когда оттают – начнут гнить. Если, кроме балкона, нет места для их хранения, задумайтесь о покупке специального термоящика с подогревом. Также подойдет утепленный короб. В ином случае всегда есть риск потерять урожай, ведь никогда не знаешь, какая температура будет завтра: +1 или -10.
4. Обувь
Сезонную обувь лучше убрать под кровать
Где вы храните несезонную обувь? Эксперты рекомендуют складывать ее в коробки и убирать под кровать либо на антресоль, чтобы она не мешала. Однако некоторые предпочитают относить кроссовки, туфли, босоножки и прочие изделия на балкон. Очень зря.
При воздействии мороза кожа обезвоживается, теряет мягкость и покрывается трещинами. Особенно уязвимы те модели, которые не были очищены и обработаны кремом перед хранением. Пары месяцев на балконе будет вполне достаточно для того, чтобы любимая обувь отправилась в мусорный бак.
Кожзам еще более восприимчив к холоду – он становится жестким и ломается на сгибах. Та же участь ждет резиновые сапоги. Что касается тканевой обуви, то она просто расползется по швам после нескольких циклов заморозки и разморозки.
5. Электроника и техника
На балконе лучше не хранить телевизор и пылесос
Большинство из нас хранит на балконе старую технику или сломанные приборы, которые мы планируем когда-то починить. Увы, после зимовки на балконе, их можно будет сразу выбросить, не раздумывая. Минусовая температура – приговор и для бытовой техники, и для электроники. Рассказываем, почему.
Внутри любого электронного устройства есть конденсаторы, восприимчивые к воздействию холода. После промерзания техника, как минимум, будет работать нестабильно, и как максимум – не включится вообще. На ЖК-экрана могут появиться пятна, а литий-ионные батареи просто вздуются.
Не стоит держаться за старую технику, которой вы давно не пользуетесь. Отдайте, продайте иди выбросьте ее, чтобы освободить место на балконе и, в целом, в квартире.
6. Книги, фотоальбомы и документы
Книги и альбомы испортятся от холода
У бумаги есть «суперспособность» – она впитывает влагу из воздуха. Зимой влажность на балконе нестабильная, так как температура днем и ночью может разительно отличаться. Бумага сначала намокает, затем высыхает. Всего несколько таких циклов приводят к появлению плесени и желтых пятен.
По этой причине всегда храните книги, семейные альбомы, фотографии, бумаги, документы и прочие подобные вещи непосредственно в квартире. Выделите для них несколько полок в шкафу или отдельный ящик в комоде. Важно, чтобы в комнате постоянно поддерживалась одна и та же температура. Если же решите держать книги и альбомы на балконе, будьте готовы к тому, что первоначальный вид они уже не вернут.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии