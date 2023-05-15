Скотч, бурбон и виски: в чем заключается принципиальная разница между выпивкой

Пить, конечно, вредно, однако кто из нас не без греха? Тем более, если не злоупотреблять алкоголем, то ничего исключительно страшного и неимоверно губительного в нем нет. На сегодняшний день существует огромное количество разновидностей спиртного. Некоторые из них очень похожи друг на друга. Взять, например, скотч, бурбон и виски – многие граждане не до конца понимают, что на самом деле это разные вещи.
Бурбон - выпивка бедняков. |Фото: yandex.by.
Здесь хочется процитировать известного персонажа из фильма «ДМБ»: «Видишь разницу? И я не вижу. А она есть». В оригинале был суслик, но смысл тот же. Особенно, когда речь заходит о бурбоне, виски и скотче. Так в чем же заключается разница?
Спиртное по-разному хранят. |Фото: bourboncountry.com.
В первую очередь она заключается в используемом для готовки сырье. Бурбон долгое время считался пойлом для американских бедняков, в первую очередь потому, что готовился главным образом из «неблагородной» кукурузы, доля которой от общего объема производственного сырья порой превышала 50%. Помимо этого, отличаются технологии хранения и производства. Так, сырье для бурбона всегда измельчается и вымачивается, а только потом варится. Хранить бурбон положено исключительно в новых дубовых бочках.
Виски и скотч - одной и тоже. |Фото: krasnoeibeloe.ru.
С виски ситуация обстоит иначе. Это спиртное готовится из ржи, ячменя и пшеницы. При приготовлении алкогольного напитка ингредиенты не измельчаются, а проращиваются, сушатся и шелушатся. Также, виски в обязательном порядке фильтруется, что не всегда справедливо для бурбона. Отличается и способ хранения алкогольного напитка, виски должен содержаться только старых дубовых бочках, в которых уже хранилась мадера, кальвадос, коньяк и (о, ужас) бурбон.
Последним пунктом в обсуждении остается лишь скотч. Однако с ним все предельно просто. По сути, это все тот же виски, однако приготовленный в Шотландии.
Разные технологии. ¦Фото: bowandtie.ru.
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