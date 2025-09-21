Жизнь в буддийской академии

Массивные горные склоны, плотно застроенные домами, множество людей в красных одеждах, величественные храмы — так выглядит Ларунг Гар, крупнейший в мире институт тибетского буддизма. Автор фотографий Уансон Люк провел в пути более 20 часов, разъезжая по разбитым дорогам, однако смог попасть в Ларунг Гар и сделать ряд впечатляющих кадров, что, пожалуй, можно считать достойной наградой за перенесенные неудобства.

Ларунг Гар был основан в 1980 году кхенпо Джигме Пунцогом, сыгравшим важную роль в восстановлении буддизма в Тибете после китайской культурной революции.Поначалу количество учеников в институте было довольно скромным, однако уже к началу XXI века их число выросло почти до 10 000 человек.Сейчас с учетом всех приезжих студентов и паломников население Ларунг Гара доходит порой и до 40 000.К сожалению, добраться до этого уникального города в горах не так-то просто. Ларунг Гар расположен в уезде Сертар на высоте 4000 м.Сложности заключаются не только в отдаленности ближайшего населенного пункта (Чэнду, административный центр провинции Сычуань, находится в 600 км от Сертара) или отсутствии хороших дорог как таковых, но и в полицейском контроле.Для иностранных туристов Сертар часто оказывается закрыт.У Ларунг Гара есть большое преимущество в сравнении с другими монастырями в Тибете — это то, что здесь по-прежнему живут и дают учения несколько тулку (ламы-перерожденцы). В Ларунг Гаре в настоящее время живут более 10 лам-перерожденцев. Почти всех лам можно навестить, а если повезет, то и получить благословения и передачи на практики.Ларунг Гар — это в первую очередь буддийский институт, а не монастырь.В тибетских монастырях обычно много разных залов со статуями Будд, висящими на стенах тханками (буддийскими иконами), алтарями с множеством масляных лампад . В то время как в Ларунг Гаре всего два религиозных объекта — два храма со священными изображениями Будд и бодхисаттв, которые располагаются на вершине склона.Ларунг Гар условно разделен на две части: женскую, где живут и учатся монахини и, соответственно, мужскую. Ориентиром служит проезжая дорога — все, что левее дороги — часть монахинь , все, что правее — монахов.Ларунг Гар является крупнейшим институтом тибетского буддизма, в котором по-прежнему можно получить полное буддийское образование, основу которого составляют «пять больших наук»:1. Философия буддизма2. Логика2. Искусство и ремесла3. Медицина5. Грамматикаи «пять малых наук»1. Синонимы2. Математика и астрология3. Театральное искусство 4. Поэзия5. РиторикаК обязательным предметам относятся философия буддизма и логика. Эти предметы изучают абсолютно все монахи вне зависимости от их принадлежности к той или иной традиции.