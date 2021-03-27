Бессонница: как с ней бороться

Усталость одолевает настолько сильно, что кажется стоит головой дотронуться до подушки и моментально провалишься в объятия Морфея. Тяжелый рабочий день, насыщенный график детей, масса домашних дел, а еще хочется поговорить с любимым человеком, почитать книжку, собрать пазл с сыном, довязать шапочку дочери… И такой круговорот каждый день, что под вечер остается только усталость и невероятное желание отоспаться.
Наконец-то, все уснули. Можно отдыхать. И как там звучит в поговорке: Ну, что, здравствуй, 1001 мысль? Уснуть не получается, мысли одолевают, а если даже и не думаешь ни о чем, то все равно не спится… Бессонница. Наверное, в мире нет такого человека, который хотя бы однажды не испытал на себе бессонницу. Обычно она наступает в результате слишком перегруженного эмоциями дня, нервного срыва, стрессовой ситуации, страха и т.д. Все эти проблемы носят психоэмоциональный характер. Человек попросту не может справиться со своими эмоциями, с внутренним состоянием, в результате чего организм перевозбужден.
Что делать, если бессонница присутствует в вашей жизни чаще, чем хотелось бы этого? Сразу вспоминается мультипликационный фильм о мальчике (Петрик Пяточкин), который считал слоников. Если есть такое желание, то, конечно же, можно опробовать и данный метод, но в результативность его мало вериться. Поэтому стоит познакомиться с другими, более эффективными методами и средствами, которые помогут наладить режим дня и прогонят бессонницу из вашей жизни.
Вечерняя прогулка
Свежий воздух помогает расслабиться и «проветрить мысли». Чтобы подышать чистым вечерним воздухом, лучше выбирать места, где нет обильного трафика, например, парк, сквер, берег возле водоема и т.д.
Теплый душ или ванна
Если вы принимаете ванну, добавьте в воду несколько капель ароматических масел и морскую соль. Теплая вода способна творить чудеса: она не только смывает всю пыль и грязь с тела, но еще помогает организму расслабиться, снимает мышечные спазмы, нормализует и успокаивает нервную систему.
Проветрите комнату или оставьте приоткрытым окно
Спать в проветренной комнате либо с открытым окном – невероятное удовольствие. Свежий воздух обволакивает, сочетание легкой прохлады и тепла постели расслабляют. В таких условиях сон будет крепким и здоровым.
Отключите поток мыслей
Запомните одно правило: все решения, планы, задачи нужно закончить до того, как легли в постель или оставить эти мысли новому дню. Если все-таки не удается полностью отключить поток сознания, сконцентрируйтесь на чем-то приятном и спокойном, помечтайте об отдыхе на берегу теплого моря или о путешествии в таинственные и невероятно прекрасные горы.
Легкий ужин
Не стоит переедать или употреблять тяжелую пищу. Ощущение тяжести в желудке не дает возможности расслабиться и уснуть. Либо перенесите время трапезы на более ранее время, либо ужинайте легкой пищей.
Продукты питания в качестве помощников при бессоннице
Почитайте публикации диетологов и гастроэнтерологов, прислушайтесь к советам старшего поколения, и вы откроете для себя мир народных средств, которые незаменимы в тех или иных ситуациях. К таким чудодейственным продуктам питания можно отнести бананы, стакан теплого молока с медом либо щепоткой корицы, травяной либо зеленый чай, миндаль, небольшая порция овсяной каши с кленовым сиропом, маленький кусочек хлеба из цельно зерновой пшеницы и т.д.
Приятных сновидений и пусть бессонница не «стучится» в ваше сознание, ведь хороший и здоровый сон – гарантия отличного самочувствия и крепкого иммунитета.
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