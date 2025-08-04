С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 560 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    это на оооочень своеобразного любителя5 вкусных блюд, к...
  • Ингерман Ланская
    вечная савейская нищетаСтранные секреты ...
  • Николай Рязанов
    Были неофициальные,ежемесячные доплаты для руководящего состава,о них никому не сообщалось,Шахтёрам платили ...

Почему на американском побережье Тихого океана почти никто не купается


Почему на американском побережье Тихого океана почти никто не купается

Конечно, было бы ошибкой думать, что на тихоокеанском побережье люди вообще не купаются. У каждого, кто смотрел фильм «Спасатели Малибу», подобная постановка вопроса вызовет если не смех, то по крайней мере легкое недоумение. В это сложно сходу поверить, однако это действительно так: при всей кажущейся привлекательности тихоокеанского берега люди там почти не купаются за исключением нескольких мест вдоль береговой линии.
Таких, как Малибу, Арика или Икика, а также некоторых других. В чем же подвох?

На самом деле достаточно холодно. |Фото: ka-ap.ru.

На самом деле достаточно холодно. |Фото: ka-ap.ru.

 

При желании на тихоокеанском побережье двух Америк можно купаться хоть весь год. Правда, занятие это в большинстве мест будет не из приятных. Связано это с причудами погоды и поведением моря. Например, в уже неоднократно упомянутом солнечном Малибу нормально купаться можно только три месяца в году: в июле, августе и сентябре. Во все остальное время здесь достаточно холодно. С ноября по апрель средняя температура воздуха составляет здесь всего 12-14 С. Средняя температура воздуха в наиболее комфортные месяцы для купания составляет 20-22 С.
Купаться можно только 3 месяца. |Фото: vsegda-pomnim.com.

Купаться можно только 3 месяца. |Фото: vsegda-pomnim.com.


 

Почему так холодно? Все дело в морских течениях. Американские континенты со стороны Тихого океана омываются четырьмя течениями: холодным Перуанским, холодным Калифорнийским, теплым Пассатным и тёплым Аляскинским. При этом наибольшую протяженность береговой линии омывает именно Перуанское и Калифорнийское холодные течения. По иронии судьбы повезло только Аляске, которую с двух стороны омывают горячие воды и немного повезло Мексике. Во всех остальных местах, несмотря на относительно теплый воздух на протяжении почти всего года, морская вода из-за течений почти все время холодная.

Течения преимущественно холодные. |Фото: m.fishki.net.

Течения преимущественно холодные. |Фото: m.fishki.net.

 

Есть и другой важный нюанс, связанный с американскими течениями. Они очень буйные. Поэтому тихоокеанский берег Америки – это отличное место для серфинга. Людей на досках здесь можно увидеть почти весь год, однако за изъятием трех упомянутых месяцев плавать они будут в гидрокостюмах, защищающих в том числе и от холодной воды. При этом из-за активности течения вода на американских пляжах не слишком чистая. Поэтому даже в теплую погоду многие граждане или просто лежат на пляжах, или отдают предпочтение прозрачной воде бассейнов.
Лучше в гидрокостюме. ¦Фото: wheeminds.com.

Лучше в гидрокостюме. ¦Фото: wheeminds.com.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
instagram (инстаграм), социальная сеть
наверх