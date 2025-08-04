Почему на американском побережье Тихого океана почти никто не купается

Конечно, было бы ошибкой думать, что на тихоокеанском побережье люди вообще не купаются. У каждого, кто смотрел фильм «Спасатели Малибу», подобная постановка вопроса вызовет если не смех, то по крайней мере легкое недоумение. В это сложно сходу поверить, однако это действительно так: при всей кажущейся привлекательности тихоокеанского берега люди там почти не купаются за исключением нескольких мест вдоль береговой линии.
На самом деле достаточно холодно. |Фото: ka-ap.ru.
При желании на тихоокеанском побережье двух Америк можно купаться хоть весь год. Правда, занятие это в большинстве мест будет не из приятных. Связано это с причудами погоды и поведением моря. Например, в уже неоднократно упомянутом солнечном Малибу нормально купаться можно только три месяца в году: в июле, августе и сентябре. Во все остальное время здесь достаточно холодно. С ноября по апрель средняя температура воздуха составляет здесь всего 12-14 С. Средняя температура воздуха в наиболее комфортные месяцы для купания составляет 20-22 С.
Купаться можно только 3 месяца. |Фото: vsegda-pomnim.com.
Почему так холодно? Все дело в морских течениях. Американские континенты со стороны Тихого океана омываются четырьмя течениями: холодным Перуанским, холодным Калифорнийским, теплым Пассатным и тёплым Аляскинским. При этом наибольшую протяженность береговой линии омывает именно Перуанское и Калифорнийское холодные течения. По иронии судьбы повезло только Аляске, которую с двух стороны омывают горячие воды и немного повезло Мексике. Во всех остальных местах, несмотря на относительно теплый воздух на протяжении почти всего года, морская вода из-за течений почти все время холодная.
Течения преимущественно холодные. |Фото: m.fishki.net.
Есть и другой важный нюанс, связанный с американскими течениями. Они очень буйные. Поэтому тихоокеанский берег Америки – это отличное место для серфинга. Людей на досках здесь можно увидеть почти весь год, однако за изъятием трех упомянутых месяцев плавать они будут в гидрокостюмах, защищающих в том числе и от холодной воды. При этом из-за активности течения вода на американских пляжах не слишком чистая. Поэтому даже в теплую погоду многие граждане или просто лежат на пляжах, или отдают предпочтение прозрачной воде бассейнов.
Лучше в гидрокостюме. ¦Фото: wheeminds.com.
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