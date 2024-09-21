Как безжалостная вдова стала самой почитаемой святой: Трагедия и месть киевской княгини Ольги

Кем была Ольга

Великая киевская княгиня Ольга.

Убийство Игоря

Князь Игорь собирал дань с древлян, картина около 1903 года.

Княгиня Ольга встречает тело своего мужа, великого князя Игоря.

«Игры престолов» отдыхают: Кровавая баня княгини Ольги

По приказу Ольги древлян похоронили заживо.

Древлян сожгли заживо в Ольгиной бане.

Древляне были убиты на поминках князя Игоря после сильного опьянения.

Вишенка на торте

Племя древлян было сожжено теми же птицами, которых они прислали к Ольге после долгой осады в качестве дани.

Ольга принимает христианство

Крещение великой княгини Ольги Киевской в & #8203 ;& #8203 ;955 году, около 1836 года.