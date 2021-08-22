Утюг для холодного лорда: 7 согревающих «лайфхаков» прошлых веков

Согревающие средства прошлых веков.

1. Собаки-«обнимаки»

В холодном английском доме разве что у камина тепло…

Только три пса! Что может быть лучше пса-«грелки»?Только три пса!

«Грелка-конкурент»: в меру упитанный кот способен отапливать до 1/4 поверхности хозяина…

2. Люди-«согреваки»

На войне как на войне: спали при любой погоде…

Согревающий «лайфхак» от классика русской литературы: спать впОкат.

Тесно, но тепло.

Закон физики: зимой в транспорте возле мужчин всегда теплее.

3. Грелки для хладных лордов

Грелка-«утюг» для ледяного ложа.

Нужно согреть постель? Просто добавь углей!

4. Горжетка, или Две лисицы для декольте

Женская логика: меха для декольте.

Горжетка: размер имеет значение.

Меховой воротник – лучший согревающий аксессуар в лютый мороз.

5. Муфта

Муфта – альтернатива перчаткам и рукавицам.

«Суперклатч» для барышни и крестьянки: перчатки+сумочка.

6. Многослойная шапка – 100% защита от лютого мороза

Просто надеть шапочку – это слишком тривиально для русской женщины.

Русская «смарт»-шапочка: многоуровневая защита от мороза.

7. Салоп: шубка для развратных женщин?!

Всеми забытое тёплое пальто на меху.

Салоп – неожиданно «обидная» одежда…