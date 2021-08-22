Утюг для холодного лорда: 7 согревающих «лайфхаков» прошлых веков

Согревающие средства прошлых веков.
Зимой, придя с мороза в тёплую квартиру, забежав погреться в уютную кофейню или магазин, блаженствующий человек порой проникается сочувствием к людям из прошлого. Действительно, а как спасались от холода лет 100–200 назад, когда не было ни центрального отопления, ни лёгких и тёплых пуховиков, ни транспорта, который как-никак сокращает путь из точки А в точку В в промозглое время года? Данный материал – это 7 историй о тёплых людях, согревающих зверях и вещах, которые спасали от холода и помогали выживать зимой жителям прошлых столетий.
1. Собаки-«обнимаки»
В холодном английском доме разве что у камина тепло…
Английская идиома «трёхсобачья ночь», или «ночь трёх собак» («three dog night»), обозначающая очень холодную, морозную ночь, имеет забавную предысторию. Как известно, в домах даже у зажиточных англичан прошлых веков зимой было откровенно холодно. Камин в гостиной согревал только сидевших неподалёку хозяев и их гостей, а вот в спальнях температура воздуха могла быть даже менее +10 по Цельсию, поскольку в помещении для сна отопительный прибор либо не был предусмотрен, либо не использовался с целью экономии.
Что может быть лучше пса-«грелки»? Только три пса!
Чтобы не заиндеветь в ледяной постели, англичане в качестве отопительного прибора брали с собой в постель... собаку! Выбор оправдан: у домашних животных температура тела выше, чем у человека, поэтому они и мёрзнут меньше, и способны согреть двуногого английского товарища по несчастью.
«Грелка-конкурент»: в меру упитанный кот способен отапливать до 1/4 поверхности хозяина…
В особо лютые периоды, когда уже не спасал 1 барбос-грелка, в чопорную английскую кровать брали ещё пару собак-«согревак». Три пса железно защищали хозяина от холодной смерти. Недоверчивым читателям Novate.ru может предложить испробовать на себе данный способ: даже вредный кот средних размеров, лежащий рядом, греет не хуже одеяла.
2. Люди-«согреваки»
На войне как на войне: спали при любой погоде…
Когда дома холодно – это ещё полбеды. А если вообще не приходится мечтать о сне под крышей? Например, солдатам на войне. У русского классика 20 века Александра Твардовского в поэме «Василий Тёркин» упоминается такой способ сна под открытым небом, позволяющий не замёрзнуть: «Спят бойцы, как сон застал, // Под сосною впОкат».
Согревающий «лайфхак» от классика русской литературы: спать впОкат.
Тесно, но тепло.
«ВпОкат» означает вплотную друг к другу, в ряд. Сложно представить, но порой в экстремальных ситуациях человеческое тело – это единственный из возможных источников тепла. Прошедшие войну вспоминают: иногда, чтобы не замёрзнуть, спали так плотно, что повернуться на другой бок можно было лишь одновременно, разбудив всех остальных.
Закон физики: зимой в транспорте возле мужчин всегда теплее.
Девушкам на заметку: у мужчин и женщин теплообмен разный, поэтому, например, если в холодном общественном транспорте есть свободное место по соседству с представителем сильного пола, лучше предпочесть его попутчице-женщине: возле мужчин действительно теплее!
3. Грелки для хладных лордов
Грелка-«утюг» для ледяного ложа.
Далеко не все европейцы злоупотребляли добротой и теплом собак. Большинство отдавало предпочтение классическим грелкам. Весьма популярным вариантом, например, была металлическая (латунная, медная, серебряная) или керамическая грелка-«утюг» (если дословно перевести немецкое слово bettwärmer – «нагревальник», «жаровня») с длинной ручкой.
Нужно согреть постель? Просто добавь углей!
Плоскую ёмкость с перфорированной крышкой заполняли горячими углями (как правило, это была обязанность прислуги), передвигали по постели, создавая пригодную для сна температуру, а затем оперативно засовывали под одеяло мёрзлого лорда, хладного герра или заиндевевшего сеньора). Кстати, грелочки часто передавались из поколения в поколение и были вполне себе семейной реликвией. Например, дядя Сайлас из романа Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна» бережно хранил «замечательную медную грелку с длинной деревянной ручкой».
4. Горжетка, или Две лисицы для декольте
Женская логика: меха для декольте.
Пример истинно женской логики: зимой глубокое декольте нужно знатной даме для того, чтобы прикрыть грудь мехами. Одно из популярных меховых изделий 19–20 веков (не столько, впрочем, гревшее, сколько демонстрировавшее завидный статус обладательницы) – горжетка. В 1930-е годы на Юго-Западе США в фойе кинотеатров намеренно поддерживали низкую температуру (около +15 по Цельсию), чтобы состоятельные посетительницы имели возможность до сеанса продефилировать в роскошных меховых шарфах.
Горжетка: размер имеет значение.
Звучит красиво, но в переводе с французского gorge – это просто «горло». Соревнуясь в помпезности меховых накидок, дамы «усовершенствовали» вариант с пушистой шкуркой: в первой половине 20 века необычайной популярностью пользовался меховой шарф, представлявший собой шкурки двух лисиц вместе с мордочками и лапками. Длина выдающихся экземпляров такого шарфа могла достигать 2,5 метров.
Меховой воротник – лучший согревающий аксессуар в лютый мороз.
Ради приличия нужно всё-таки несколько слов сказать и о согревающих свойствах мехового воротника. Увы, при всей любви к животным, мех на шее по согревающим свойствам не знает конкурентов. Например, даже если у пальто / дублёнки глубокий вырез, пышный воротник удивительным образом греет лучше любого шарфа, трижды обмотанного вокруг шеи.
5. Муфта
Муфта – альтернатива перчаткам и рукавицам.
Сегодня редко встретишь женщину с муфтой (от голландского mouw – «рукав») вместо перчаток. Тем не менее, до 20 века меховой цилиндр был крайне востребованным тёплым аксессуаром. Руки в муфте были надёжно защищены от холода, к тому же меховое изделие чаще всего висело на специальных верёвочках, так что в отличие от перчаток муфта была всегда под рукой и редко терялась.
«Суперклатч» для барышни и крестьянки: перчатки+сумочка.
Размеры тёплого аксессуара варьировались в зависимости от моды. Например, в 19 веке в тренде были объёмные муфты (и, кстати, в ней же мог быть специальный кармашек для денег). А вот в первой половине 20 века из-за развития автомобильной промышленности муфты утратили актуальность и встречаются изредка исключительно как элемент нетривиального модного лука.
6. Многослойная шапка – 100% защита от лютого мороза
Просто надеть шапочку – это слишком тривиально для русской женщины.
Если в семье был достаток, женщина (например, боярская жена) ни в чём себе не отказывала в том числе и при выборе головного убора. Даже незамысловатая зимняя шапочка – это, по сути, «три в одном». Сначала боярыня надевала повязку (часто красную): полоска тафты шириной от 5 до 20 сантиметров закрывала лоб и закреплялась под косой. Поверх повязки – убрус (что-то вроде палантина / платка, как правило, белого цвета): он надёжно защищал от мороза боярские или княжеские ушки.
Русская «смарт»-шапочка: многоуровневая защита от мороза.
В завершение голову распаренной боярыни в убрусе венчали шапкой с роскошной меховой опушкой (например, парчовой в золотистых тонах), украшенной полудрагоценными камнями и жемчугом. Модную практику русских богачей взяли на заметку многие советские мамы и бабушки: наверняка кто-то ещё помнит платочек, который непременно «поддевался» под жаркую ненавистную шапку...
7. Салоп: шубка для развратных женщин?!
Всеми забытое тёплое пальто на меху.
Если про кожух знает любой современный человек, то салоп – тёплая длинная накидка на меховой подкладке с прорезями для рук – это уже давно забытый ортодокс. А вот в 19 веке был настоящий бум: любая модница из мещанской среды имела в своём гардеробе подобную «шубейку» на завязках.
Салоп – неожиданно «обидная» одежда…
Для французов слово «салоп» (salope) обозначает вовсе не вид верхней одежды, а развратную женщину. Из-за созвучия слов с абсолютно разными значениями однажды вышла неловкая ситуация. Русский слуга, подав гостье-француженке верхнюю одежду, сказал: «Ваш салоп!». Мадемуазель страшно оскорбилась: мало того, что её назвали развратницей (salope), – так ещё и слово «ваш» созвучно французскому vache («корова»). Пострадала репутация из-за шубейки… Зато тепло!
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