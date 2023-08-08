8 хитростей от хозяек, которые знают толк в чистоте

Наши мамы – настоящие адепты чистоты и порядка, которые не ленятся намывать даже те участки квартиры, которые не видны глазу. Интересно, что во время уборки они редко используют дорогущую бытовую химию, предпочитая применять подручные средства.







Рассказываем, какими хитростями обычно пользуются опытные хозяйки, и почему их стоит обязательно взять на заметку.



Хитрость 1: Использовать для чистки замши аммиак

Хитрость 2: Стирать джинсы с мочалкой

Хитрость 3: Убирать пятна на полу с помощью пены для бритья

Хитрость 4: Заменять кондиционер глицерином

Хитрость 5: Стирать одежду с содой

Хитрость 6: Протирать зеркало перекисью водорода

Хитрость 7: Удалять катышки пилкой для ногтей

Хитрость 8: Постирать носки в микроволновке

Хитрость 9: Освежить цвет вещей черный перцем

Протирайте сапоги аммиакомОдежда и обувь из замши выглядят красиво, дорого, элегантно, но в плане ухода эти вещи доставляют лишь головную быль. Они словно магнит притягивают пыль, грязь, шерсть, на них видны малейшие загрязнения, поэтому приходится постоянно держать в сумочке специальную щетку или хотя бы влажные салфетки.Если вы любите замшевую обувь и не готовы отказаться от нее даже из соображений практичности, тогда ловите полезный лайфхак. Купите в аптеке обычный нашатырь, смешайте его с водой в пропорции 1:3, смочите в жидкость мягкую салфетку и аккуратно пройдитесь ею по замшевой поверхности. От загрязнений не останется даже следа!На заметку: Аммиак также можно использовать для удаления сложновыводимых пятен, например, от крови или жира. Положите грязную одежду в стиральную машину, налейте 40 миллилитров средства в барабан и запустите нужный режим. Аммиак усилит действие порошка и поможет устранить пятна.Мочалка работает как магнит для шерсти, катышек, ворсаЕсть у всеми любимого денима одна неприятная особенность: он очень плохо отстирывается. Также частые стирки приводят к тому, что материал выцветает и деформируется – таким последствиям подвержены даже дорогие качественные вещи. По этой причине многие хозяйки идут на крайние меры и прибегают к помощи морозилки – жаль, что она помогает только устранить бактерии и вернуть джинсам свежесть, но не устранить пятна.Хорошо, что существует трюк с мочалкой. Заинтригованы? Тогда не будем томить! Вместе с джинсами в барабан стиральной машины нужно положить обычную мочалку. В процессе стирки она работает по типу липкого ролика – собирает с одежды ворс, волосы и катышки. Кстати, после процедуры мочалку не нужно выбрасывать – ее смело можно использовать по прямому назначению.Нанесите пену на пятна и натрите тряпкойНаверняка вы обращали внимание на некрасивые черные пятна на полу, которые остаются после обуви. Отмыть их традиционными средствами бывает непросто – кажется, что загрязнения намертво въелись в покрытие. А вот обычная пена для бритья справится с этой задачей на раз-два. Нанесите небольшое количество на черные отметины, оставьте на 20 минут, после чего смойте остатки влажной тряпкой.Если же в вашем арсенале есть паровой пылесос, проблему будет решить еще проще. Включите режим влажной уборки и расправьтесь с пятнами за несколько минут. Пар не только быстро и эффективно отмывает грязь, но также дезинфицирует поверхность.Замочите одежду в воде и добавьте глицеринХозяйки, воспитанные Советским Союзом, привыкли использовать для решения бытовых вопросов продукты вроде соды или уксуса, а также аптечные средства. Одним из самых любимых медикаментов является глицерин. Благодаря его смягчающим свойствам, хозяйки приловчились использовать средство в качестве кондиционера для белья.Нужно смешать полторы ложки глицерина с тремя литрами воды, после чего замочить в полученном растворе чистые полотенца и постельное белье на 20 минут. По истечении времени необходимо хорошо отжать текстиль и повесить его сушится. После такой процедуры вещи станут мягкими и свежими – эффект как после качественного кондиционера!Добавьте соду в отсек для стиральной машиныНе зря мы вскользь упомянули соду в предыдущем пункте. У нее множество вариантов применений в быту, но мы остановимся именно на стирке. Она помогает не только устранить с одежды некоторые пятна, отбелить ткань, но также освежить вещи, что особенно актуально для залежавшихся влажных полотенец и пр.Воспользуйтесь одним из двух вариантов: замочите вещи в воде с добавлением соды или насыпьте 70 граммов продукта прямо в барабан стиральной машины, после чего запустите цикл стирки. Вашей одежде точно понравится такой подход!Кроме соды также можно использовать еще два секретных ингредиенты, которые помогают сохранить белоснежный цвет вещей. Мы говорим о разрыхлителе для теста, который необходимо добавлять в отсек с порошком, и таблетке аспирина, чье место – в барабане вместе с бельем. После такой оригинальной стирки полотенца, скатерти, занавески и прочие вещи становятся белоснежными, чистыми и свежими.Протирайте зеркало круговыми движениямиЗеркало – практичный, функциональный и очень полезный предмет интерьера, который должен всегда быть идеально чистым. Видеть свое отражение с разводами и искажениями – еще то удовольствие, поэтому приходится чуть ли не каждый день ходить с тряпкой наперевес.Увы, даже профессиональная бытовая химия иногда не может до конца отполировать зеркало, оставляя на поверхности некрасивые разводы. Если вы уже не раз с этим сталкивались, попробуйте использовать для чистки обычную перекись водорода. Смочите в ней мягкую тряпку и протрите зеркало круговыми движениями. Затем подождите, пока перекись высохнет и наслаждайтесь своим отражением.Пилка работает как устройство против катышекДаже на самых качественных вещах со временем появляются катышки. Они придают одежде неопрятный внешний вид, из-за чего в ней стыдно появляться на людях. Если же вы хотите, чтобы даже старые шерстяные или кашемировые вещи выглядели так, словно были куплены неделю назад, своевременно удаляйте катышки.Кроме специального устройства для этих целей можно использовать разные средства, однако самым эффективным из них мы считаем обычную пилочку для ногтей. В отличие от бритвы, которая может повредить волокна, пилочка работает аккуратно и деликатно. Просто проведите по одежде шершавой стороной инструмента и приятно удивитесь результату.Носки нужно положить в пакет и отправить в микроволновку.Звучит странно, согласны. Но когда вы испытаете этот лайфхак, то очень сильно пожалеете, что не знали о нем раньше. Смочите носки в воде, натрите мылом грязные участки, сложите их в целлофановый пакет и налейте примерно 200 миллилитров воды. Затем завяжите пакет и отправьте носки в микроволновку на две-три минуты. По истечении времени достаньте их из СВЧ-печи, прополощите в чистой воде и высушите. Носочки станут идеально чистыми!Добавляйте в барабан стиральной одежды немного черного перцаОдежда черного цвета – явный фаворит в гардеробе многих людей. Увы, со временем она теряет свою яркость, становится тусклой и невыразительной. Чтобы не приходилось выбрасывать вещи лишь из-за того, что цвет стал менее насыщенным, стирайте их не только с порошком, но и с черным молотым перцем. Добавьте столовую ложку специи в барабан стиральной машины, где лежит черная одежда, и запускайте нужный режим стирки. Перец сможет вернуть материалу яркость и насыщенность, но при этом не нанесет никакого вреда стиральной машине.