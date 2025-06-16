Удушливый аромат: почему советская пудра имела неприятный запах

Почему советская пудра имела удушливый запах/ фото: style.pibig.info, ru.pinterest.com
В косметичке каждой светской женщины всегда лежала компактная пудра. Она помогала замаскировать недостатки, убрать жирный блеск, выровнять тон и даже осветлить кожу лица. При одной только мысли о советской пудре сразу же возникает ассоциация — неприятный запах.
1. Зачем придумали пудру
Самой известной женщиной, которая пользовалась пудрой, была Клеопатра/ фото: travelask.ru
Если верить истории, то первую пудру придумали четыре тысячи лет назад в Древнем Египте. В женских гробницах лежали коробочки из камня, в которых находились белила. Женщины уже в те времена умели маскировать смуглую кожу и ее несовершенства. Именно для этих целей была придумана пудра. Ее изготавливали из белой глины, которую растирали в пыль. Самой известной модницей, которая любила припудривать кожу, была царица Клеопатра. Правда, в источниках указывается противоречивая информация. Одни историки утверждают, что она использовала порошок, изготовленный из помета нильского крокодила, а другие — жемчужную пыль. Но, согласитесь, что второй вариант звучит более красиво. На сегодняшний день производят более 650 тысяч тонн пудры во всем мире. Это косметическое средство вот уже несколько тысяч лет является важным спутником прекрасной половины человечества. Изменяется только состав...
2. Какие виды пудры были в Советском Союзе
В СССР пудры делились по качеству и отдушке/ фото: ru.pinterest.com
Несмотря на дефицит, у советских женщин был выбор — в Советском Союзе производили три вида пудры.
Цветовая палитра пудры в СССР была скудной/ фото: smolbattle.ru
Косметическое средство среднего качества на 50% состояло из талька, 20% окиси каолина или цинка, двуокиси титана, 15% стеарата цинка, 4% красящих пигментов и 1% отдушки. Консистенция практически у всей пудры была порошкообразная и компактная, реже — жидкая, которую в начале 60-х годов и вовсе сняли с производства.
Цвет косметического порошка был не большого выбора — розового, белого, желтого и коричневого оттенка.
3. Почему пудра имела неприятный запах
Пудра выпускалась в красивых упаковочных коробочках/ фото: coffmachines.ru
Советское производство в целях экономии косметической продукции использовала для ароматизации пудры уже существующие запахи духов, которые изготавливали на одних и тех же фабриках. Из-за духов аромат пудры можно было чувствовать на расстоянии. И даже если сейчас найти ту самую советскую тушь, то ее запах будет таким же ярким. Также существует теория, что советские парфюмерное производство с помощью стойких духов маскировало плохо пахнущие ингредиенты, которые входили в состав. Название пудры давали то же, что и у духов. К примеру, в СССР была пудра «Красная Москва», «Белая ночь», «Эллада». А пудра из бюджетного сегмента пахла и называлась «Ландышем серебристым» или «Сиренью». Сильно пахнущая отдушка совсем не смущала советских модниц, а наоборот, придавала роскоши макияжу. Она помогала улучшить аромат духов, тем самым их сэкономить. Бабушки и мамы обожали этот запах, а вот уже подрастающее поколение приходило в ужас от этого аромата — он им казался просто удушливым.
4. Современная пудра
Сейчас существует не менее 10 видов пудры/ фото: lamirina-opt.ru
Сейчас в магазинах косметики такое количество пудры, что можно растеряться при ее выборе. Пудра делится по текстурам, финишам и эффектам. Так, на полках можно найти рассыпчатое средство, которое хорошо фиксирует макияж, компактное — для матирования кожи, устранения жирного блеска и подчеркивания рельефа. Также можно встретить крем-пудру, которая плотно ложится и заменяет тональный крем или пудру с влажным эффектом, созданную для придания идеальных черт лица.
У современной пудры менее выраженный аромат, чем у советской/ фото: shetells.ru
А вот для завершения мейкапа можно воспользоваться пудрой в шариках, которые могут отличаться по цвету. Для придания оттенка коже идеально подходит матирующее или сияющее средство. В современных магазинах можно найти даже прозрачную или транспарентную пудру. Она предназначена для стойкой фиксации макияжа, а вот оттенка она не дает.
Пудровые ароматы тоже изменились. Сейчас они пахнут еле заметно, но запах присутствует. Они могут пахнуть ирисом, ванилью, фиалками и другими цветочными композициями.
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