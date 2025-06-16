Удушливый аромат: почему советская пудра имела неприятный запах

Почему советская пудра имела удушливый запах/ фото: style.pibig.info, ru.pinterest.com

1. Зачем придумали пудру

Самой известной женщиной, которая пользовалась пудрой, была Клеопатра/ фото: travelask.ru

2. Какие виды пудры были в Советском Союзе

В СССР пудры делились по качеству и отдушке/ фото: ru.pinterest.com

Цветовая палитра пудры в СССР была скудной/ фото: smolbattle.ru

3. Почему пудра имела неприятный запах

Пудра выпускалась в красивых упаковочных коробочках/ фото: coffmachines.ru

4. Современная пудра

Сейчас существует не менее 10 видов пудры/ фото: lamirina-opt.ru

У современной пудры менее выраженный аромат, чем у советской/ фото: shetells.ru