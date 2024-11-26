Как живут морские цыгане

«Морские цыгане» – так часто называют этническую группу Баджо, представляющую собой кочевой народ мореплавателей проживающих в водах Малайзии, Индонезии и Филиппин. В мире не найдется больше другой народности, которая проводила бы столько времени на морских просторах.











На сушу морские цыгане сходят только для того, чтобы набрать пресной воды и дров, продать или обменять свой улов, построить лодки и похоронить умерших.

Все остальное время они проводят либо в лодках, либо в домах на сваях, стоящих иногда на расстоянии нескольких километров от ближайшего острова.Стоит заметить, что печально знаменитое цунами 2004 года практически не затронуло морских цыган. Громадные волны, сметавшие все на побережье, в открытом океане были низкими и спокойно прошли под их жилищами, стоящими на сваях . Баджо настолько привыкли жить вдали от берега среди морских волн, что у них возникает что-то сродни «морской болезни», когда им приходится выходить на сушу. И поэтому они стараются сократить свое пребывание на берегу до минимума.Выживают морские цыгане за счёт подводной охоты – они являются первоклассными ныряльщиками и могут нырять без акваланга на глубину тридцать метров и находится под водой до пяти минут в поисках морского окуня, жемчуга и морских огурцов.Дети рождаются и вырастают в море, которое служит им местом для игр. Они чрезвычайно быстро адаптируются к водному существованию и становятся искусными ловцами рыбы Баджо живут в ритме с морем и полагаются скорее на приливы и фазы луны, чем на даты и часы при определении времени. Они обладают громадным знанием того, как, где и когда собирать различную морскую живность.В последние годы правительство вынуждает морских цыган переселяться на сушу, из-за чего они могут навсегда потерять свою культуру. Часто баджо бывают не в ладах с правительствами разных стран, так как в поисках богатого улова они, не подозревая о том, пересекают международные границы. В настоящее время общая численность народности Баджо составляет около 400 тысяч человек.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)