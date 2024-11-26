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Как живут морские цыгане

«Морские цыгане» – так часто называют этническую группу Баджо, представляющую собой кочевой народ мореплавателей проживающих в водах Малайзии, Индонезии и Филиппин. В мире не найдется больше другой народности, которая проводила бы столько времени на морских просторах.

Как живут морские цыгане

Как живут морские цыгане

На сушу морские цыгане сходят только для того, чтобы набрать пресной воды и дров, продать или обменять свой улов, построить лодки и похоронить умерших.

Все остальное время они проводят либо в лодках, либо в домах на сваях, стоящих иногда на расстоянии нескольких километров от ближайшего острова.

Как живут морские цыгане

Как живут морские цыгане

Стоит заметить, что печально знаменитое цунами 2004 года практически не затронуло морских цыган. Громадные волны, сметавшие все на побережье, в открытом океане были низкими и спокойно прошли под их жилищами, стоящими на сваях.

Как живут морские цыгане

Как живут морские цыгане

Баджо настолько привыкли жить вдали от берега среди морских волн, что у них возникает что-то сродни «морской болезни», когда им приходится выходить на сушу. И поэтому они стараются сократить свое пребывание на берегу до минимума.

Как живут морские цыгане

Как живут морские цыгане

Выживают морские цыгане за счёт подводной охоты – они являются первоклассными ныряльщиками и могут нырять без акваланга на глубину тридцать метров и находится под водой до пяти минут в поисках морского окуня, жемчуга и морских огурцов.

Как живут морские цыгане

Как живут морские цыгане

Дети рождаются и вырастают в море, которое служит им местом для игр. Они чрезвычайно быстро адаптируются к водному существованию и становятся искусными ловцами рыбы.

Как живут морские цыгане

Как живут морские цыгане

Баджо живут в ритме с морем и полагаются скорее на приливы и фазы луны, чем на даты и часы при определении времени. Они обладают громадным знанием того, как, где и когда собирать различную морскую живность.

Как живут морские цыгане

Как живут морские цыгане

В последние годы правительство вынуждает морских цыган переселяться на сушу, из-за чего они могут навсегда потерять свою культуру. Часто баджо бывают не в ладах с правительствами разных стран, так как в поисках богатого улова они, не подозревая о том, пересекают международные границы. В настоящее время общая численность народности Баджо составляет около 400 тысяч человек.

Как живут морские цыгане

Как живут морские цыгане

Как живут морские цыгане

Как живут морские цыгане

Как живут морские цыгане

Как живут морские цыгане

Как живут морские цыгане

Как живут морские цыгане

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